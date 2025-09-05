Fernseher wie ein Top-Smartphone: Huawei zeigt, wie schnell Smart-TVs sein können

Wie ein Smartphone, nur viel größer.

Huawei verabschiedet sich vom klassischen TV-Konzept und geht neue Wege. Der Mate TV kombiniert leistungsstarke Technik mit flexibler Steuerung und will damit mehr sein als nur ein Bildschirm fürs Wohnzimmer.

Huawei: Neuer Fernseher verlässt bekannte Pfade

Mit dem Mate TV bringt Huawei ein Gerät auf den Markt, das sich kaum noch mit herkömmlichen Fernsehern vergleichen lässt. Statt auf klassische Komponenten zu setzen, integriert der Hersteller einen Dual-Chip aus dem Smartphone-Bereich. Der soll die CPU-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration um fast das Fünffache steigern. Unterstützt wird das System von einem separaten Bildprozessor, der 4K-Videos in Echtzeit optimieren soll.

Beim Speicher verlässt Huawei ebenfalls ausgetretene Pfade. Statt eMMC kommt schnellere UFS-Technik zum Einsatz. Die Basisversion bietet 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz, während das Pro-Modell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher deutlich mehr Reserven mitbringt.

Auch die Bild- und Tonqualität zeigt, dass Huawei mehr als nur TV im Sinn hat. Das VA-Panel mit MiniLED-Hintergrundbeleuchtung schafft bis zu 144 Hertz und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 4.200 Nits. Der Kontrast liegt laut Huawei bei 7.000:1.

Der Klang hängt vom Modell ab: Die Standardvariante bietet ein 2.2-System mit sechs Lautsprechern, die Pro-Version bringt neun Speaker in einer 3.2.2-Konfiguration unter. Als Betriebssystem kommt HarmonyOS zum Einsatz (Quelle: Huawei Central).

Huawei-TV mit Stylus und Gamepad

Auffällig ist auch das Zubehör. Huawei bietet einen Stylus und einen Floating-Touch-Controller an, die den Fernseher zu einer interaktiven Oberfläche machen. Der Controller erinnert an ein Gamepad und bietet haptisches Feedback sowie eine niedrige Eingabeverzögerung von 8 Millisekunden.

Die Preise starten bei umgerechnet rund 1.080 Euro für das kleinste Modell mit 65 Zoll. Die Pro-Modelle gehen bis 3.600 Euro. Verkaufsstart in China ist der 26. September 2025. Informationen zu einem internationalen Marktstart gibt es bisher nicht.