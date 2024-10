Filmfans fühlen sich verraten: Joker 2 wird gnadenlos zerrissen

Die ersten Kritiken zu lang erwarteten Fortsetzung Joker: Folie à Deux sind da und fallen regelrecht vernichtend aus. Den offiziellen Trailer zum Film könnt ihr euch oben ansehen.

Update vom 04. Oktober 2024:



Die User-Reviews zu Joker 2 sind da und lassen kein gutes Haar an der Fortsetzung. Aktuell sind lediglich 37 Prozent der Zuschauer mit dem zweiten Teil zufrieden (Quelle: Rotten Tomatoes). Oft wird von der Enttäuschung des Jahres gesprochen. Manche User empfinden den Film sogar als Beleidigung, der den beliebten Vorgänger ruiniert.

Ursprüngliche Meldung vom 06. September 2024:

Joker 2: Das sagen die Kritiker zum Film

Am 03. Oktober 2024 startet Joker: Folie à Deux in den deutschen Kinos. Schon jetzt gibt es aber die ersten Kritiken und die fallen extrem ambivalent aus. Für manche Kritiker ist der neue Film von Regisseur Todd Phillips eine gelungene Fortsetzung und für andere Pressevertreter furchtbar dröge und langweilig.



So erklärt sich auch der durchwachsene Review-Score von 60 Prozent Zufriedenheit. Das ist zwar ein durchaus solider Wert, aber für gewöhnlich sinkt der Score mit der offiziellen Veröffentlichung weiter nach unten (Quelle: Rotten Tomatoes).



Aber was bemängeln die Kritiker überhaupt? Einige stören sich an der Mutlosigkeit des Films. So gibt es zwar musikalische Einlagen, aber nicht wenige Pressestimmen hätten sich ein reines Musical gewünscht.

Es stellt sich die Frage, warum sich Phillips so sehr dagegen sträubt, zuzugeben, dass der Film ein Musical ist. Warum nicht ein wenig mehr Farbe und etwas mehr Schnörkel in das Produktionsdesign bringen? (Quelle: Little White Lies

Ein Wunsch, der bei vielen Usern auf X (ehemals Twitter) eher kaltes Schaudern auslöst. Dort wurde schon im Vorfeld heiß über den Musical-Charakter des Films diskutiert.



Es gibt aber auch noch einen anderen Punkt, der wiederholt angesprochen wird. Joker 2 ist nämlich auch ein Gerichtsdrama und das soll sich laut mehreren Kritikern spürbar ziehen. Hier ein paar Pressestimmen dazu:

Der Film schwankt zwischen den Genres. Joker 2 ist ein Musical, ein Gefängnisfilm und vor allem ein schleppendes Gerichtsdrama. (Quelle: Irish Times

Trotz seiner komplexen Hauptfigur ist der Film langweilig und schwerfällig und führt uns nirgendwo hin. (Quelle: London Evening Standard

Joker 2 tanzt während des Großteils seiner lustlosen Laufzeit einfach auf der Stelle und reiht eine Reihe enttäuschender Musiknummern aneinander. (Quelle: indieWire

Neu dabei: Lady Gaga als Harley Quinn. (© Warner Bros.)

Trotz scharfer Kritik: Joker wurde zum Welterfolg

Fairerweise muss man allerdings festhalten, dass auch schon der Vorgänger stark kritisiert wurde. Vor allem in den USA wurde Joker seinerzeit vorgeworfen, Gewalt zu verherrlichen (Quelle: Time).



Dem Erfolg des Films hat das nicht geschadet, ganz im Gegenteil: Joker spielte an den weltweiten Kinokassen mehr als eine Milliarde US-Dollar ein und wurde vom Publikum sehr gut bewertet (Quelle: Rotten Tomatoes).

