Filmfans können es nicht glauben: Jurassic Park und legendärer Actionfilm teilen sich ein Universum

Die Dino-Firma aus Jurassic Park treibt auch noch in einem ganz anderen Film ihr Unwesen.

Seit dem Marvel Cinematic Universe (MCU) sind geteilte Universen das große Ding in Hollywood. Es gibt aber auch Filme, die miteinander verbunden sind, ohne dass diese Verwandtschaft inhaltlich thematisiert wird. Ein ganz besonders kurioser Fall ist Kultfilm Jurassic Park. Das Dino-Abenteuer teilt sich nämlich ein Film-Universum mit dem Action-Kracher Face/Off – Im Körper des Feindes.

Dieses Logo verbindet die beiden Filme

Vermutlich denken sich Fans von beiden Filmen gerade nur: Was zum Teufel?! Aber tatsächlich haben findige Zuschauer einen klaren Hinweis auf diesen irren Umstand entdeckt. Allerdings nicht in Jurassic Park, sondern in Face/Off.

In einer Szene kann man nämlich ganz kurz sehen, wie im Hintergrund das Logo InGen auf einem Schrank prangt. Hierbei handelt es sich um dieselbe Firma, welche die Dinos für den berühmt-berüchtigten Park im Labor hergestellt hat.

Die Wahrheit ist vermutlich praktischer Natur

Seit dieser Entdeckung steht für Fans und Reddit-Nutzer fest, dass die beiden Filme in ein und demselben Universum spielen. Das wäre sogar inhaltlich erklärbar, denn zwischen dem Klonen von Dinos und dem Austauschen von ganzen Gesichtern ist vermutlich nicht viel wissenschaftlicher Spielraum.

Die Wahrheit ist aber wohl eine andere: Vermutlich wurde der Schrank plus InGen-Logo einfach nur für Face/Off wiederverwertet. Da die Herstellung und Produktion von Requisiten durchaus teuer ist, werden viele Kulissen und Gegenstände einfach in mehreren Filmen verwendet.

Unklar ist allerdings, ob den zuständigen Leuten am Set einfach nicht bewusst war, welche Verbindung das harmlose Logo auslöst oder ob der Schrank als kleiner Scherz, als sogenanntes Easter Egg absichtlich ausgewählt wurde.