Final Destination 7: So sieht es mit einem weiteren Teil aus

Mitte Mai kommt mit „Bloodlines“ der inzwischen sechste Film der beliebten Horrorreihe. Über ein Jahrzehnt mussten Fans auf einen neuen Teil warten. Wie sieht es mit Final Destination 7 aus? Kommt eine weitere Fortsetzung mit der Geschichte zur Flucht vor dem Tod?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Final Destination 7 offiziell bestätigt

Die Kinozuschauer haben tatkräftig mitgeholfen. Aufgrund des Erfolgs von „Final Destination: Bloodlines“ haben die Macher sich dazu entschlossen, einen weiteren Film in der Reihe zu produzieren. Weltweit konnte der neue Teil über 286 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen (Quelle: Variety). Das Team rund um Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle und Toby Emmerich wird zurückkehren und an der Fortsetzung arbeiten. Für das Drehbuch sind wieder Guy Busick und Lori Evans Taylor vorgesehen. Bislang gibt es nur die offizielle Bestätigung. Informationen zur Handlung oder gar ein Release-Termin fehlen hingegen, allerdings dürfte das erfolgreiche Konzept rund um die mehr oder weniger erfolgreiche Flucht vor dem Tod in Final Destination 7 fortgesetzt werden.

Anzeige

Final Destination 7: Wie sieht es aus?

Es gibt also endlich eine offizielle Bestätigung zu Final Destination 7. Der ordentliche Zuschauerzuspruch und das gute Einspielergebnis haben die Produzenten genügend Motivation bekommen, auch ein siebtes Abenteuer folgen zu lassen. „Final Destination: Bloodlines“ startete am 15. Mai 2025 in den Kinos.

Hier findet ihr den ersten Final-Destination-Film hier im Stream:

Bei RTL+ und Netflix könnt ihr derzeit die Filme der Reihe streamen:

Anzeige

Lohnt sich Final Destination: Bloodlines?

„Final Destination: Bloodlines“ ist der sechste Teil der Reihe und markiert die Rückkehr der Franchise nach über einem Jahrzehnt. Der Film erhielt bereits positive Kritiken und wird als der bisher bestbewertete Teil der Serie angesehen. Bei Rotten Tomatoes steht der Film bei starken 93 % im „Tomatometer“. Unter der Regie von Zach Lipovsky und Adam B. Stein erzählt der Film die Geschichte der College-Studentin Stefani Reyes (gespielt von Kaitlyn Santa Juana), die von wiederkehrenden Albträumen über einen Turmeinsturz im Jahr 1968 geplagt wird. Diese Visionen führen sie zurück zu ihrer Familie, um ein generationsübergreifendes Schicksal zu enträtseln, das durch das einstige Überlisten des Todes durch ihre Großeltern ausgelöst wurde.

Der Film bleibt dem Markenzeichen der Reihe treu: Spektakuläre, teils makabre Todessequenzen, die mit schwarzem Humor und Spannung inszeniert sind.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.