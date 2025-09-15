„Fire Force“ Staffel 3: Release-Datum und neuer Trailer

Viele Anime-Fans fiebern der Rückkehr von „Fire Force“ entgegen. Die dritte Staffel des Action-Hits ist bereits angekündigt. Doch wann genau könnt ihr mit den neuen Folgen rechnen? Im Folgenden findet ihr alle bisher bekannten Informationen rund um Staffel 3 von „Fire Force“.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Fire Force“ Season 3 startet 2026

Vielen ist bereits bekannt, dass „Fire Force“ Staffel 3 die finale Season der Show sein wird. Was jedoch nicht bekannt war, ist der Starttermin. Das hat sich nun geändert. „Fire Force“ Season 3 startet am 4. April 2025. Der Song „Tsuyobi“ von Queen Bee ist das Opening der dritten Staffel.

Anzeige

Wichtiger Hinweis: Die finale dritte Staffel wird in zwei Teilen ausgestrahlt. Der erste Part erscheint im April 2025 und der zweite Teil soll im Januar 2026 veröffentlicht werden.

Die ersten beiden Staffeln von „Fire Force“, die jeweils 24 Episoden umfassen, stehen euch im Original mit Untertitel sowie deutscher Synchronisation auf Crunchyroll und Netflix zur Verfügung. Die dritte Season könnt ihr ab Release auf Crunchyroll im Simulcast mit deutschen Untertiteln sehen.

Um euch auf die dritte Season einzustimmen, könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen:

Anzeige

Studio David Production übernimmt erneut die Produktion

Die dritte und finale Staffel von „Fire Force“ entsteht abermals im Studio David Production (unter anderem „Star Wars: Visions“, „Urusei Yatsura“ und „JoJo's Bizarre Adventure“). Tatsuma Minamikawa kehrt als Regisseur zurück und Hideyuki Morioka übernimmt erneut das Charakterdesign. Sie waren bereits in der Vergangenheit an der Serie beteiligt.

Der Anime basiert auf dem gleichnamigen Manga von Atsushi Ohkubo, der zwischen September 2015 und Dezember 2021 im Weekly Shōnen Magazine erschienen ist. Die Anime-Serie, die 2019 startete, endet somit 2026.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.