Flixy TV-Stick: Bei diesem Streaming-Angebot solltet ihr ganz genau hinsehen

Im Netz stößt man hin und wieder auf ein Streaming-Gerät mit der Bezeichnung „Flixy“. Wie sind die Erfahrungen mit dem Streaming-Stick?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

E-Mail wirbt für Flixy TV Streaming Stick

Viele Nutzer erhalten unvermittelt E-Mails über das Streaming-Gerät. Dabei fällt auf: Die Mails kommen aus heiterem Himmel, ohne dass die Empfänger sich irgendwo angemeldet hätten. Ein klares Indiz für Spam. Solche Nachrichten bestehen meist aus einem einzigen Bild mit eingefügtem Text – eine beliebte Spam-Taktik, um Filter zu umgehen, die Text auf Bildern nicht erkennen.

Anzeige

Bei Nachrichten dieser Art sind auch Links zu Zielen wie einem „Kontakt“-Bereich oder der „Abmelden“-Button lediglich im Bild eingefügt und somit ohne Funktion. Ganz gleich wohin man auf der E-Mail drückt, man landet also immer auf derselben Zielseite. Mit den richtigen Sicherheitseinstellungen im Browser wird das Ziel bereits automatisch blockiert. Falls nicht, erreicht man einen angeblichen News-Beitrag, auf dem die vermeintlichen Vorteile des Sticks angepriesen werden und über den man das Gerät bestellen kann. Am Schluss befinden sich noch einige „Kommentare“ von Nutzern, die nach echten Nutzererfahrungen im Stil von Facebook-Beiträgen aussehen.Klickt man darauf, landet man nur auf einer weiteren Bestellseite.

Die Shop-Seite schmückt sich zusätzlich mit Logos bekannter Tech-Magazine wie The Verge oder Wired. Sucht man jedoch nach „Flixy“ bei diesen Seiten, gibt es keinerlei Ergebnisse dazu.

Was verspricht der Flixy TV Stick?

Der Flixy TV Stick ist ein Dongle, der laut Hersteller jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss in einen Smart-TV verwandeln soll. Laut Herstellerangaben verfügt er über folgende Merkmale:

Einmal kaufen, keine monatlichen Gebühren mehr: „Keine monatlichen Gebühren – Flixy ist ein einmaliger Kauf.“

Einfacher Plug-&-Play-Aufbau: HDMI in den Fernseher, Stromversorgung (USB), WLAN verbinden, los geht's.

„Über 1.000 Sender, Apps und Spiele“ sowie „Screen Mirroring“ und Webbrowser.

Anzeige

Nutzererfahrungen & Kritik im Überblick

Die Funktionen versprechen also einiges, sogar einen kostenlosen Zugriff auf Inhalte, die eigentlich in einem Abonnement gebucht werden müssen. Wie sehen die Erfahrungen von Nutzern zum TV-Stick aus? Tatsächlich scheint es sich zumeist eher um leere Versprechungen zu handeln. Die Realität sieht düster aus und die Nutzerbewertungen sind laut Trustpilot vernichtend. Dort hat das Gerät nur 1,3 von 5 möglichen Sternen. Das bemängeln die Nutzer dort vor allem:

„Das Teil schon vor Monaten bestellt, und bezahlt. Bis jetzt noch nicht geliefert.“

„Seit Wochen warte ich auf meine 300 Franken Bestellung und nichts passiert.“

„Die Lieferung nach Deutschland hat wesentlich länger gedauert als angegeben. Die Ausstattung ist gut da eine Fernbedienung enthalten ist. Der Empfänger dazu ist sehr groß. Etwa wie eine halbe, große Murmel. Batterien sind keine enthalten. Netflix und Co sind nicht kostenlos!“

„Keines der versprochenen Features hat funktioniert“.

„Streaming war in schlechter Qualität, es wurde viel gepuffert und es gab kaum HD-Qualität.“

„Totale Geldverschwendung. Der Flixy TV Stick funktioniert überhaupt nicht.“

Anzeige

Auch bei Facebook findet man viele Kommentare, bei denen Käufer vor dem Stick warnen. Dort beschweren sich Käufer auch, dass sie ihre Ware nie erhalten haben oder dass angeblich versprochene Gratis-Inhalte nur mit einem Abonnement angesehen werden können.