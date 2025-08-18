„Flodder – Eine Familie zum Knutschen“: So sehen die Darsteller heute aus

Die Filme und die anschließende Kultserie „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ sorgte in den 80er- und 90er-Jahren für jede Menge Lacher und unvergessliche TV-Momente. Heute haben sich die Darsteller teils stark verändert.
Wir zeigen euch in unserer Bilderstrecke, wie die Darsteller aus „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ heute aussehen und was aus ihnen geworden ist.
Ma Flodder
Ma Flodder ist das resolute Oberhaupt der chaotischen Familie Flodder in der gleichnamigen niederländischen Kultserie. Mit losem Mundwerk, Zigaretten und Alkohol im Gepäck hält sie den Familienhaufen auf ihre eigene Art zusammen. Gespielt wird sie von Nelly Frijda.
Nelly Frijda heute
Nelly Frijda wurde durch ihre Rolle als Ma Flodder weithin bekannt und spielte neben den Flodder-Kinofilmen vor allem in weiteren niederländischen Produktionen mit. Später wandte sie sich der Politik zu und gründete eine eigene Partei. Aufgrund ihres hohen Alters tritt Frijda heute nur noch selten öffentlich auf.
Kees Flodder
Kees Flodder ist die Tochter der chaotischen Flodder-Familie. Sie gilt als attraktiv, jedoch nicht besonders klug und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Sonnenbaden und Shopping. Gespielt wird sie von Tatjana Šimić.
Tatjana Šimić heute
In den 90er Jahren wurde Tatjana Šimić durch ihre Rolle als Kees Flodder zum Sexsymbol und war häufig auf den Seiten des Männermagazins Playboy zu sehen. Neben ihrer Schauspielkarriere feierte sie auch als Sängerin Erfolge und landete mit mehreren Dance- und Pop-Hits, darunter „Can’t Take My Eyes Off You“, in den Charts.
Laut RTL ist ein Spin-off der „Flodders“ in Planung, bei dem Tatjana Šimić erneut in die Rolle der Kees schlüpfen wird.
Johnnie Flodder
Johnnie Flodder ist der älteste Sohn der berüchtigten Flodder-Familie und ein echter Playboy. Er bewegt sich gerne im kleinkriminellen Milieu und ist bekannt für seine auffällige Haarrolle sowie seinen pinken Cadillac. In der Serie und im letzten Kinofilm wurde die Rolle von Coen van Vrijberghe de Coningh gespielt, während in den ersten beiden Filmen Huub Stapel in die Rolle des Johnnie schlüpfte.
Coen van Vrijberghe de Coningh heute
Coen van Vrijberghe de Coningh erlitt nach Abschluss der fünften Staffel von Flodder einen Herzinfarkt und verstarb im Jahr 1997 an den Folgen.
Huub Stapel heute
Abseits von Flodder machte sich Huub Stapel auch in weiteren bekannten niederländischen Produktionen einen Namen, darunter Paul Verhoevens Thriller „Fahrstuhl des Grauens“ (1983) sowie das Action-Drama „Verfluchtes Amsterdam“ (1988), in dem er die Rolle eines Polizisten übernahm. Auch im deutschsprachigen Raum genießt Stapel bis heute hohes Ansehen als Schauspieler.
Klaus Flodder
Klaus Flodder ist der einfältige jüngere Bruder der Familie, der als Kind von Johnnie in die Waschmaschine gesteckt wurde – eine Geschichte, die oft für Lacher sorgt. Er ist fast immer an Johnnies Seite und versucht, ihm bei dessen kriminellen Aktionen zur Hand zu gehen, auch wenn er dabei oft unbeabsichtigt Chaos stiftet. Die Rolle wurde sowohl von René van ’t Hof als auch von Stefan de Walle gespielt.
René van 't Hof heute
René van ’t Hof ist der Schauspielerei auch nach seiner Rolle bei den Flodders treu geblieben und war in zahlreichen niederländischen Filmproduktionen zu sehen.
Stefan de Walle heute
Stefan de Walle zählt in den Niederlanden zu den angesehenen Schauspielern und hat sich zudem auf der Theaterbühne einen Namen gemacht. Für seine schauspielerischen Leistungen wurde er mehrfach für renommierte Auszeichnungen wie das Goldene Kalb und den Rembrandt Award nominiert.