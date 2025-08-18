Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  3. „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“: So sehen die Darsteller heute aus

„Flodder – Eine Familie zum Knutschen“: So sehen die Darsteller heute aus

Dominik Hayon
3 min Lesezeit
Bildnummer: 54390264 Datum: 12.07.1992 Copyright: imago/United Archives Eine Familie zum Knutschen in Manhattan (NL 1992) Um die asozialen Flodders wenigstens für einige Zeit loszuwerden, schickt man sie im Rahmen eines Austauschprogramms nach New York. Dort aber geht der Horror weiter: Sie werden mit einer russischen Ärztedelegation verwechselt - und entwickeln sich bald zu einer Gefahr für den US-Präsidenten und die amerikanische Moral. Foto: Johnnie Flodder (HUUB STAPEL), Mama Flodder (NELLY FRIJDA) und die beiden Töchter (TATJANA SIMIC und JON POLITO)- vlnr. 349087 , 12kpaflodders People Entertainment quer Bildnummer 54390264 Date 12 07 1992 Copyright Imago United Archives a Family to Chen in Manhattan NL 1992 to the Aspectsn asocial Flodder at least for some Time get rid of sends Man Them in Frame a Exchange programme after New York there but is the Horror further Them will with a Russian Doctors delegation confused and develop to Soon to a Danger for the U.S. President and the American Morality Photo Johnnie Flodder Huub Stack Mom Flodder Nelly Frijda and the both Daughters Tatyana Simic and Jon Polito From left to right 12kpaflodders Celebrities Entertainment horizontal
© IMAGO / United Archives1 / 12
Die Filme und die anschließende Kultserie „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ sorgte in den 80er- und 90er-Jahren für jede Menge Lacher und unvergessliche TV-Momente. Heute haben sich die Darsteller teils stark verändert.

Wir zeigen euch in unserer Bilderstrecke, wie die Darsteller aus „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ heute aussehen und was aus ihnen geworden ist.

Ma Flodder

FLODDER FOREVER - EINE FAMILIE ZUM KNUTSCHEN- Der dritte Film-Streich der Chaos-Familie Flodder: Diesmal droht ihnen der Rauswurf aus dem feinen Sonnenschein-Viertel. Mutter Flodder (NELLY FRIJDA) erlebt derweil ihren vierten Frühling. Regie: Dick Maas aka. Flodder 3 / FLODDER FOREVER - EINE FAMILIE ZUM KNUTSCHEN Niederlande 1995 Copyright: KPA !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! Nur redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit dem Film. Editorial usage only and only related to the movie. Im Falle anderer Verwendungen, kontaktieren Sie uns bitte. For other uses, please contact us. UnitedArchives00883092
© IMAGO / United Archives2 / 12
Ma Flodder ist das resolute Oberhaupt der chaotischen Familie Flodder in der gleichnamigen niederländischen Kultserie. Mit losem Mundwerk, Zigaretten und Alkohol im Gepäck hält sie den Familienhaufen auf ihre eigene Art zusammen. Gespielt wird sie von Nelly Frijda.

Nelly Frijda heute

3 / 12
Nelly Frijda wurde durch ihre Rolle als Ma Flodder weithin bekannt und spielte neben den Flodder-Kinofilmen vor allem in weiteren niederländischen Produktionen mit. Später wandte sie sich der Politik zu und gründete eine eigene Partei. Aufgrund ihres hohen Alters tritt Frijda heute nur noch selten öffentlich auf.

Streame „Flodder Forever“ auf Amazon Prime Video!

Kees Flodder

FLODDER FOREVER - EINE FAMILIE ZUM KNUTSCHEN- Die Bewohner des feinen Sonnenschein-Viertels sind es endgültig leid: Ihre ungeliebten Nachbarn, die chaotischen Flodders, sollen den Nobelvorort ein für alle Mal verlassen. Rechtzeitig zum 25. Jubiläum der Siedlung soll das Viertel flodderfrei werden. Einflussreiche Sonnenscheinler erwirken eine Zwangsräumung der Flodderschen Behausung. Doch so leicht ist die Familie nicht zu vertreiben. Bild: Kim (TATJANA SIMIC) Regie: Dick Maas aka. Flodder 3 / FLODDER FOREVER - EINE FAMILIE ZUM KNUTSCHEN Niederlande 1995 Copyright: KPA !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! Nur redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit dem Film. Editorial usage only and only related to the movie. Im Falle anderer Verwendungen, kontaktieren Sie uns bitte. For other uses, please contact us. UnitedArchives00883091
© IMAGO / United Archives4 / 12
Kees Flodder ist die Tochter der chaotischen Flodder-Familie. Sie gilt als attraktiv, jedoch nicht besonders klug und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Sonnenbaden und Shopping. Gespielt wird sie von Tatjana Šimić.

Tatjana Šimić heute

5 / 12
In den 90er Jahren wurde Tatjana Šimić durch ihre Rolle als Kees Flodder zum Sexsymbol und war häufig auf den Seiten des Männermagazins Playboy zu sehen. Neben ihrer Schauspielkarriere feierte sie auch als Sängerin Erfolge und landete mit mehreren Dance- und Pop-Hits, darunter „Can’t Take My Eyes Off You“, in den Charts.

Laut RTL ist ein Spin-off der „Flodders“ in Planung, bei dem Tatjana Šimić erneut in die Rolle der Kees schlüpfen wird.

Johnnie Flodder

Flodder - eine familie zum knutschen Mutter Flodder wird mit ihrer unausstehlichen Brut im Rahmen eines gesellschafts-politischen Experiments in eine Nobelvilla verfrachtet. Doch die High-Society duldet solch Gesindel natürlich nicht in ihren Kreisen... Bild: HUUB STAPEL (Johnnie) Regie: Dick Maas aka. FLodder / FLODDER - EINE FAMILIE ZUM KNUTSCHEN NL 1986 Copyright: KPA !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! Nur redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit dem Film. Editorial usage only and only related to the movie. Im Falle anderer Verwendungen, kontaktieren Sie uns bitte. For other uses, please contact us. UnitedArchives00860353
© IMAGO / United Archives7 / 12
Johnnie Flodder ist der älteste Sohn der berüchtigten Flodder-Familie und ein echter Playboy. Er bewegt sich gerne im kleinkriminellen Milieu und ist bekannt für seine auffällige Haarrolle sowie seinen pinken Cadillac. In der Serie und im letzten Kinofilm wurde die Rolle von Coen van Vrijberghe de Coningh gespielt, während in den ersten beiden Filmen Huub Stapel in die Rolle des Johnnie schlüpfte.

Coen van Vrijberghe de Coningh heute

Flodder Forever Coen van Vrijberghe de Coningh und Stefan de Walle: Szene aus dem Film Flodder Forever von Dick Maas. *** Nur redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit dem Film. Editorial usage only and only related to the movie. Im Falle anderer Verwendungen, kontaktieren Sie uns bitte. For other uses, please contact us. UnitedArchives_IMS_3484213-F *** Flodder Forever Coen van VRIJBERGHE de CONINGH and Stefan de Walle Scene from the Film Flodder Forever from Dick Maas *** only Editorial Use at Context with the Film Editorial usage Only and Only RELATED to The Movie at Trap other uses, contact you us Please for Other uses, Please Contact US UnitedArchives IMS 3484213 F PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xUnitedxArchives/PublicityxStill/EntertainmentxMediaxArchivex
© IMAGO / United Archives / Publicity Still8 / 12
Coen van Vrijberghe de Coningh erlitt nach Abschluss der fünften Staffel von Flodder einen Herzinfarkt und verstarb im Jahr 1997 an den Folgen.

Huub Stapel heute

9 / 12
Abseits von Flodder machte sich Huub Stapel auch in weiteren bekannten niederländischen Produktionen einen Namen, darunter Paul Verhoevens Thriller „Fahrstuhl des Grauens“ (1983) sowie das Action-Drama „Verfluchtes Amsterdam“ (1988), in dem er die Rolle eines Polizisten übernahm. Auch im deutschsprachigen Raum genießt Stapel bis heute hohes Ansehen als Schauspieler.

Klaus Flodder

Dutch actors Nani Lehnhausen, Jan Willem Hees, RenÃ van t Hof, Nelly Frijda, Tatjana Simic, Huub Stapel, and Horace Cohen in the movie Flodder, NL 1986 PUBLICATIONxNOTxINxITA
Klaus Flodder links neben Ma Flodder.© IMAGO / Cola Images10 / 12
Klaus Flodder ist der einfältige jüngere Bruder der Familie, der als Kind von Johnnie in die Waschmaschine gesteckt wurde – eine Geschichte, die oft für Lacher sorgt. Er ist fast immer an Johnnies Seite und versucht, ihm bei dessen kriminellen Aktionen zur Hand zu gehen, auch wenn er dabei oft unbeabsichtigt Chaos stiftet. Die Rolle wurde sowohl von René van ’t Hof als auch von Stefan de Walle gespielt.

René van 't Hof heute

10/17/2021, Amsterdam, Netherlands: Rene van t Hof during the walk-in at the Hans en Griet premiere at International Theater Amsterdam. ANP / Dutch Height / Patrick Harderwijk *** 10 17 2021, Amsterdam, Netherlands Rene van t Hof during the walk in at the Hans en Griet premiere at International Theater Amsterdam ANP Dutch Height Patrick Harderwijk PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xHollandsexHoogtex/xPatrickxHarderwijkx x439316865x
© IMAGO / ANP11 / 12
René van ’t Hof ist der Schauspielerei auch nach seiner Rolle bei den Flodders treu geblieben und war in zahlreichen niederländischen Filmproduktionen zu sehen.

Stefan de Walle heute

AMSTERDAM, 07-09-2020 , BNN/VARA Persdag voor Niks te Melden in Amsterdam. Op de foto: Stefan de Walle *** AMSTERDAM, 07 09 2020 , BNN VARA Press Day for Nothing to Report in Amsterdam In the photo Stefan de Walle PUBLICATIONxNOTxINxNED EMST20200907-409.JPG
© IMAGO / NL Beeld12 / 12
Stefan de Walle zählt in den Niederlanden zu den angesehenen Schauspielern und hat sich zudem auf der Theaterbühne einen Namen gemacht. Für seine schauspielerischen Leistungen wurde er mehrfach für renommierte Auszeichnungen wie das Goldene Kalb und den Rembrandt Award nominiert.

