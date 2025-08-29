Florence + The Machine kommen 2026 nach Deutschland: Tickets und Termine

Nach der Ankündigung des neuen Albums kommt direkt eine zweite Überraschung. Florence + The Machine gehen 2026 auf Tour und Deutschland steht auf dem Plan. Alle Infos zu den Tickets und Terminen findet ihr hier.

Tickets für Florence + The Machine

Deutschland-Termine der „The Everybody Scream Tour“ 2026

Ab Ende Februar tourt Florence Welch mit ihrer Band auch in Deutschland und macht in drei Großstädten Halt:

26.02.2026: Köln, LANXESS arena

04.03.2026: München, Olympiahalle

09.03.2026: Berlin, Uber Arena

Den Start findet der Europäische und UK Teil der Tour im Februar. Das große Finale findet dann am 9. März in Berlin statt. Begleitet wird Florence + The Machine von der Sängerin Paris Paloma.

Tickets im Vorverkauf

Karten für die Konzerte zwischen Februar und März findet ihr ab dem 5. September 2025 um 10 Uhr bei Eventim. Für Presale-Tickets müsst ihr „Everybody Scream“ über den offiziellen Shop von Florence + The Machine vorbestellen.

Florence + The Machine Shop

Die Aktion geht bis zum 1. September 2025 um 18 Uhr. Nach der Vorbestellung erhaltet ihr einen Tag später, am 2. September, einen exklusiven Presale-Code. Besitzer eines Presale-Codes können ab dem 3. September 2025 um 11 Uhr Tickets kaufen. Zusätzlich zu dem Code erhaltet ihr einen Link, unter welchem ihr dann euren Code einlösen könnt.

Neues Album „Everybody Scream“ erscheint zu Halloween

Das sechste Studioalbum von Florence + The Machine erscheint am 31. Oktober 2025 und trägt wie die Tour den Titel „Everybody Scream“. Die Platte widmet sich Themen wie dem Tod, Altern, Mythology, Hexerei und Folk-Horror.

Insbesondere der bereits veröffentlichte Track mit dem gleichen Titel hat eine tiefe Bedeutung für Welch, wie sie in einem Gespräch mit Zane Lowe für Apple Music verriet. In dem Interview spricht sie über Angst, sich der Welt wieder zu zeigen und neue Songs zu veröffentlichen:

„Diesmal stellte ich mir die Herausforderung, eine Platte nicht zu verzögern. Ich dachte mir: „Geh einfach durch die Angst und lösch sie aus.“ Im Song selbst geht es um den Rückzug auf die Bühne und darum, warum ich immer wieder dorthin zurückgehe, auch wenn es mich jedes Mal ein bisschen mehr kostet.“ (Quelle: Zane Lowe via Apple Music , frei übersetzt von GIGA)

„Everybody Scream“ wird zwölf neue Songs mitbringen. Die Titel der Tracks sind Stand August 2025 mit Ausnahme der Single „Everybody Scream“ noch nicht bekannt.

