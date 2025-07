„Fluch der Karibik“ im Ranking: Die besten und schlechtesten Filme

Diese Filmreihe startete vor über 20 Jahren und erfreut sich großer Beliebtheit. Wir haben euch ein „Fluch der Karibik“-Filme Ranking zusammengestellt.

„Fluch der Karibik“ ist mehr als nur eine Filmreihe: Es ist ein popkulturelles Phänomen. Seit 2003 segelt Captain Jack Sparrow über die Kinoleinwand und begeistert mit einer Mischung aus Abenteuer, Humor und Piratenflair. Verkörpert wird die Figur von Johnny Depp, der den Charakter eine eigene Persönlichkeit einhauchte.

An seiner Seite kämpfen Freunde und Feinde in fünf bislang erschienenen Filmen um Schätze, Freiheit oder die Macht über die Meere. Die Reihe ist Kult, doch nicht jeder Teil kam gleich gut an.

Das ist der beste Film der „Fluch der Karibik“-Reihe

Der Auftaktfilm „Fluch der Karibik“ aus dem Jahr 2003 ist für viele Fans das absolute Highlight. Kein Wunder, denn mit einer IMDb-Bewertung von 8,1 von 10 Punkten hat er offiziell die Nase vorn.

Die Handlung dreht sich um den verfluchten Piraten Captain Barbossa (Geoffrey Rush), der mit seiner Crew auf ewig als Untoter leben muss. Es sei denn, ein uralter Aztekenschatz wird vollständig zurückgegeben. Jack Sparrow will sein Schiff, die „Black Pearl“, zurückerobern, während Will Turner (Orlando Bloom) und Elizabeth Swann (Keira Knightley) zwischen Liebe, Loyalität und Abenteuer hin- und hergerissen sind.

Der erste Teil überzeugte mit Humor, großartigen Effekten und ikonischen Figuren. Depp hat einen Piraten auf noch nie dagewesene Weise verkörpert. Und die Chemie zwischen den Hauptcharakteren fühlte sich stimmig an.

Das ist der schlechteste Film der Reihe

Der fünfte Teil „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ erschien 2017 und knüpft an den ersten Teil an. Doch so richtig konnte der Film die Fans nicht überzeugen. Auf IMDb bringt es der Film nur auf 6,5 von 10 Sternen. Den Zuschauer fehlten wohl nur Überraschungsmomente. Fans erwähnen auch, dass der Humor hier etwas aufgesetzter wirkte.

Erzählt wird die Geschichte des jungen Henry Turner, Sohn von Will und Elizabeth, der versucht, den Dreizack des Poseidon zu finden, um den Fluch seines Vaters zu brechen. Unterstützung bekommt er von der Astronomin Carina Smyth (Kaya Scodelario) und natürlich von Jack Sparrow.

Noch mehr über „Fluch der Karibik“

In den ersten drei Filme standen Jack Sparrow, Will Turner und Elizabeth Swann im Mittelpunkt. Danach verließen Keira Knightley und Orlando Bloom die Reihe. Auch wenn die Bewertungen etwas sanken, wurde weiterhin über Fortsetzungen gesprochen. Das sind alle Teile im Überblick:

Ein sechster Teil war immer wieder Thema. Zuletzt wurde gemunkelt, dass Disney an einem Reboot arbeitet. Bestätigt ist bisher nichts, doch das Interesse am Franchise ist nach wie vor groß. Ob es ein Wiedersehen mit Jack Sparrow geben wird, bleibt also spannend.