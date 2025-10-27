Foo Fighters live 2026: Konzerte und neue Tour angekündigt

Noch vor wenigen Wochen meldeten sich die Foo mit zwei Nachrichten zurück: ein ungewöhnliches KI-Video und ein neuer Schlagzeuger. Jetzt kündigt die Band um Dave Grohl eine Tour für 2026 an.

Schräge KI-Optik, klare Botschaft

Die Foo Fighters haben sich mit einem ungewöhnlichen Video zurückgemeldet. Die Band um Dave Grohl veröffentlichte auf YouTube einen kurzen Clip, der vor absichtlichen KI-Fehlern nur so strotzt. Zu sehen sind Hände mit sechs Fingern, merkwürdig verfremdete Gesichter und krakelige Schriftzüge, die nicht zu entziffern sind.



Im Video spricht eine KI-Version von Dave Grohl die Fans direkt an:

Aber ich freue mich, ankündigen zu können, dass die Foo Fighters zurück sind. Um euch das zu bringen, was Rock’n’Roll wirklich ausmacht. 100 Prozent echt. Roh und menschlich.

Zwischendurch erscheint eine KI-generierte Setlist, die wie das Produkt eines schlecht trainierten Algorithmus wirkt. Am Ende heißt es unmissverständlich: „Stay tuned … much more to come!“. Die Band spielt ironisch mit dem Hype um KI, betont aber gleichzeitig, dass ihre Musik unverfälscht und handgemacht bleibt.

Foo Fighters Tour 2026: Alle Termine

Ganze zwölf Konzerte wurden angekündigt – allerdings vorerst nur in Nordamerika. An ihrer Seite stehen dabei Mannequin Pussy und Queens of the Stone Age, die erst kürzlich ihr Konzert in Berlin absagen mussten.



Die bisherigen Tourdaten sehen wie folgt aus:

4. August 2026: Toronto, Kanada

6. August 2026: Detroit, USA

8. August 2026: Chicago, USA

10. August 2026: Cleveland, USA

13. August 2026: Philadelphia, USA

15. August 2026: Nashville, USA

17. August 2026: Washington, USA

12. September 2026: Fargo, USA

15. September 2026: Regina, Kanada

17. September 2026: Edmonton, Kanada

20. September 2026: Vancouver, Kanada

26. September 2026: Las Vegas, USA

Tickets für die oben genannten Daten sind ab dem 31. Oktober um 10 Uhr lokaler Zeit via Ticketmaster verfügbar. Ob auf die Nordamerika-Termine eine große Welttournee folgt, die auch Europa und Deutschland führt, ist noch nicht bekannt.

Zusätzlich spielte die Band Anfang September 2025 zwei Warm-up-Konzerte in Kalifornien. Beide Shows waren restlos ausverkauft und sorgten für eine weitere Überraschung: hinter dem Schlagzeug sitzt, ein neues Gesicht.

Neuer Drummer: Ilan Rubin übernimmt die Sticks

Der Abschied von Josh Freese kam überraschend. Er war 2023 nach dem Tod von Taylor Hawkins eingesprungen und hatte die Foo Fighters durch eine neue Phase begleitet. Im Mai 2025 gab die Band offiziell bekannt, dass Freese nicht länger Teil der Besetzung ist.

Rubin ist in der Rockszene längst kein Unbekannter. Seit 2009 war er als Tour-Schlagzeuger bei Nine Inch Nails aktiv. 2020 wurde er gemeinsam mit der Band in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Mit damals 32 Jahren war er der jüngste Musiker, dem diese Ehre zuteilwurde. Zusätzlich ist er Teil der Band Angels & Airwaves und betreibt mit The New Regime ein eigenes Soloprojekt.

Übrigens: Während Rubin bei den Foo Fighters einsteigt, wird sein Vorgänger Josh Freese nun genau bei der Band angeheuert, bei der Rubin zuvor spielte: Nine Inch Nails.

Rubins musikalische Laufbahn begann schon früh: Mit acht Jahren saß er am Schlagzeug seines Vaters, mit elf stand er beim legendären Woodstock 1999 auf der Bühne – als jüngster Performer aller Zeiten. Später arbeitete er mit Komponist Danny Elfman (Simpsons-Titelmusik, Tim-Burton-Soundtracks) zusammen.

Neue Musik ist schon da

Schon vor der Vorstellung des neuen Drummers gab es frisches Material. Die Foo Fighters veröffentlichten den Song „Today’s Song“ sowie ein Cover des Minor-Threat-Klassikers „I Don’t Wanna Hear It“. Das letzte Studioalbum der Band, „But Here We Are“, erschien 2023.

Jetzt haben die Foo Fighters noch den Song „Asking for a Friend“ veröffentlicht. Zusätzlich hat die Band Anfang Oktober eine weitere Live-Platte unter dem Namen „FOO FIGHTERS – ARE PLAYING WHERE??? VOL. 1“ veröffentlicht.

