Foo Fighters live 2026: Tickets für die Konzerte in Deutschland

Noch vor wenigen Wochen meldeten sich die Foo mit zwei Nachrichten zurück: ein ungewöhnliches KI-Video und ein neuer Schlagzeuger. Jetzt kündigt die Band um Dave Grohl eine Tour für 2026 an und macht dabei Stopp in Deutschland. Alles zu den Terminen und den Tickets findet ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Schräge KI-Optik, klare Botschaft

Die Foo Fighters haben sich mit einem ungewöhnlichen Video zurückgemeldet. Die Band um Dave Grohl veröffentlichte auf YouTube einen kurzen Clip, der vor absichtlichen KI-Fehlern nur so strotzt. Zu sehen sind Hände mit sechs Fingern, merkwürdig verfremdete Gesichter und krakelige Schriftzüge, die nicht zu entziffern sind.



Im Video spricht eine KI-Version von Dave Grohl die Fans direkt an:

Aber ich freue mich, ankündigen zu können, dass die Foo Fighters zurück sind. Um euch das zu bringen, was Rock’n’Roll wirklich ausmacht. 100 Prozent echt. Roh und menschlich.

Anzeige

Zwischendurch erscheint eine KI-generierte Setlist, die wie das Produkt eines schlecht trainierten Algorithmus wirkt. Am Ende heißt es unmissverständlich: „Stay tuned … much more to come!“. Die Band spielt ironisch mit dem Hype um KI, betont aber gleichzeitig, dass ihre Musik unverfälscht und handgemacht bleibt.

Anzeige

Foo Fighters in Berlin und München: Tickets und Infos

Tickets auf Eventim

Nach einer ganzen Reihe an Terminen in Nordamerika im Sommer 2026, haben die Foo Fighters nun auch Shows in Deutschland angekündigt. An ihrer Seite stehen dabei – allerdings nur in Nordamerika – Mannequin Pussy und Queens of the Stone Age, die erst kürzlich ihr Konzert in Berlin absagen mussten.



Die Foo Fighters kommen an den folgenden Tagen nach Deutschland:

17. Juni: München, Allianz-Arena

1. Juli: Berlin, Olympiastadion

Der Support bei den Deutschlandkonzerten besteht aus Inhaler und Otoboke Beaver in München und Idles sowie Fat Dog in Berlin.

Tickets für die oben genannten Daten sind ab dem 13. November um 10 Uhr exklusiv via Eventim verfügbar. Neben den Konzerten in Deutschland, spielt die Band auch in anderen Städten wie Paris, Wien, Madrid oder Liverpool. Alle weiteren Termine könnt ihr dem Instagram-Post der Band entnehmen:

Zusätzlich spielte die Band Anfang September 2025 zwei Warm-up-Konzerte in Kalifornien. Beide Shows waren restlos ausverkauft und sorgten für eine weitere Überraschung: hinter dem Schlagzeug sitzt, ein neues Gesicht.

Anzeige

Neuer Drummer: Ilan Rubin übernimmt die Sticks

Der Abschied von Josh Freese kam überraschend. Er war 2023 nach dem Tod von Taylor Hawkins eingesprungen und hatte die Foo Fighters durch eine neue Phase begleitet. Im Mai 2025 gab die Band offiziell bekannt, dass Freese nicht länger Teil der Besetzung ist.

Rubin ist in der Rockszene längst kein Unbekannter. Seit 2009 war er als Tour-Schlagzeuger bei Nine Inch Nails aktiv. 2020 wurde er gemeinsam mit der Band in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Mit damals 32 Jahren war er der jüngste Musiker, dem diese Ehre zuteilwurde. Zusätzlich ist er Teil der Band Angels & Airwaves und betreibt mit The New Regime ein eigenes Soloprojekt.

Übrigens: Während Rubin bei den Foo Fighters einsteigt, wird sein Vorgänger Josh Freese nun genau bei der Band angeheuert, bei der Rubin zuvor spielte: Nine Inch Nails.

Rubins musikalische Laufbahn begann schon früh: Mit acht Jahren saß er am Schlagzeug seines Vaters, mit elf stand er beim legendären Woodstock 1999 auf der Bühne – als jüngster Performer aller Zeiten. Später arbeitete er mit Komponist Danny Elfman (Simpsons-Titelmusik, Tim-Burton-Soundtracks) zusammen.

Anzeige

Neue Musik ist schon da

Schon vor der Vorstellung des neuen Drummers gab es frisches Material. Die Foo Fighters veröffentlichten den Song „Today’s Song“ sowie ein Cover des Minor-Threat-Klassikers „I Don’t Wanna Hear It“. Das letzte Studioalbum der Band, „But Here We Are“, erschien 2023.

Jetzt haben die Foo Fighters noch den Song „Asking for a Friend“ veröffentlicht. Zusätzlich hat die Band Anfang Oktober eine weitere Live-Platte unter dem Namen „FOO FIGHTERS – ARE PLAYING WHERE??? VOL. 1“ veröffentlicht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.