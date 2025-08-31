Formel 1 heute: Der Große Preis der Niederlande im Free-TV & Stream

Heute findet der Große Preis der Niederlande statt. Wo und wann ihr das Rennen in Zandvoort seht, erfahrt ihr hier.

Der Große Preis der Niederlande 2025

Das Rennen in den Niederlanden auf dem „Circuit Park Zandvoort“ findet heute, den 31. August 2025, ab 15 Uhr deutscher Zeit statt. Ihr seht das Rennen im Free-TV und Stream bei RTL:

Zeitplan nach deutscher Zeit

Freitag, 29.8.2025

1. Freies Training: 12:30 Uhr

2. Freies Training: 16:00 Uhr

3. Freies Training: 11:30 Uhr

Qualifying: 15:00 Uhr

Rennstart: 15:00 Uhr

WM-Stand 2025: Teams & Fahrer

Team Punkte Fahrer Punkte McLaren 559 Lando Norris (#2) 275 Oscar Piastri (#1) 284 Ferrari 260 Charles Leclerc 151 Lewis Hamilton 109 Mercedes-Benz 236 Andrea Kimi Antonelli 64 George Russell 172 Red Bull 194 Max Verstappen (#3) 187 Yuki Tsunoda 7 Williams 70 Alexander Albon 54 Carlos Sainz 16 Aston Martin 52 Fernando Alonso 26 Lance Stroll 26 Sauber 51 Gabriel Bortoleto 14 Nico Hülkenberg 37 Racing Bulls 45 Isack Hadjar 22 Liam Lawson 20 (Yuki Tsunoda) 3 Haas 35 Esteban Ocon 27 Oliver Bearman 8 Alpine 20 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto 0

Formel 1 – Rennkalender 2025

Rennen Datum Rennstart



Ausstrahlung 1. Australien (Melbourne) 16.3.2025 5:00 Uhr Sky/Wow 2. China (Shanghai) 23.3.2025 8:00 Uhr RTL & Sky/Wow 3. Japan (Suzuka) 6.4.2025 7:00 Uhr Sky/Wow 4. Bahrain (Sachir) 13.4.2025 17:00 Uhr Sky/Wow 5. Saudi-Arabien (Dschidda) 20.4.2025 19:00 Uhr Sky/Wow 6. Miami (Miami) 4.5.2025 22:00 Uhr Sky/Wow 7. Emilia-Romagna (Imola) 18.5.2025 15:00 Uhr RTL & Sky/Wow 8. Monaco (Monte Carlo) 25.5.2025 15:00 Uhr Sky/Wow 9. Spanien (Barcelona) 1.6.2025 15:00 Uhr RTL & Sky/Wow 10. Kanada (Montreal) 15.6.2025 20:00 Uhr RTL & Sky/Wow 11. Österreich (Spielberg) 29.6.2025 15:00 Uhr Sky/Wow 12. Großbritannien (Silverstone) 6.7.2025 16:00 Uhr Sky/Wow 13. Belgien (Spa-Francorchamps) 27.7.2025 15:00 Uhr RTL & Sky/Wow 14. Ungarn (Hungaroring) 3.8.2025 15:00 Uhr Sky/Wow 15. Niederlande (Zandvoort) 31.8.2025 15:00 Uhr RTL & Sky/Wow 16. Italien (Monza) 7.9.2025 15:00 Uhr Sky/Wow 17. Aserbaidschan (Baku) 21.9.2025 13:00 Uhr Sky/Wow 18. Singapur (Singapur) 5.10.2025 14:00 Uhr Sky/Wow 19. USA (Austin) 19.10.2025 21:00 Uhr Sky/Wow 20. Mexiko (Mexiko-Stadt) 26.10.2025 21:00 Uhr Sky/Wow 21. Brasilien (São Paulo) 9.11.2025 18:00 Uhr Sky/Wow 22. Las Vegas (Las Vegas) 23.11.2025 5:00 Uhr RTL & Sky/Wow 23. Katar (Lusail) 30.12.2025 17:00 Uhr Sky/Wow 24. VAE (Abu Dhabi) 7.12.2025 14:00 Uhr Sky/Wow

Formel 1 2025 im Live-Stream & TV

Um die Rennen von Verstappen, Norris und Leclerc auch 2025 zu verfolgen, habt ihr in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten.

Deutschland

In Deutschland bleibt es wie im letzten Jahr bei der Zusammenarbeit zwischen Sky und RTL. So werden auch in der Rennsaison 2025 erneut 7 Rennen bei RTL zu sehen sein. Welche Grands Prix im Free-TV und Live-Stream (über RTL+) zu sehen sein werden, seht ihr oben im Rennkalender.

Für die 17 weiteren Rennen, oder wenn ihr auch alle Trainings und Qualifyings sehen wollt, benötigt ihr weiterhin Zugriff auf den Sky-Sender. Diesen könnt ihr entweder über ein reguläres „Sky Q“-Abo mit Sport-Paket (ab 25 Euro pro Monat) oder das „Live-Sport“-Paket von Wow (ab 29,99 Euro pro Monat) sehen.

Österreich

In Österreich bleibt die Aufteilung der TV-Übertragung unverändert. Auch die Ausstrahlung der Rennsaison 2025 wird erneut zu gleichen Teilen auf ServusTV und ORF zu sehen sein. Die beiden Sender sind in Österreich kostenfrei im Live-Stream jeweils über ServusTV On und die ORF On zu sehen.

Schweiz

In der Schweiz sollen alle Rennen erneut auf den Sendern des SRF übertragen werden. Ihr seht die Sender in der Schweiz kostenfrei im Live-Stream über Play SRF.

Kein „F1 TV Pro“-Abo mehr im deutschsprachigen Raum

Was in Deutschland aufgrund der Exklusivrechte von Sky seit 2021 Wirklichkeit ist, gilt nun auch für Österreich und die Schweiz: Das Pro-Abo von „F1 TV“ wurde am 17. Dezember 2024 für beide Länder eingestellt und bleibt somit nur noch Bestandskunden mit laufendem Jahresabo vorbehalten.

Der Streamingdienst hat Ende letzten Jahres die Kunden über die Änderung per E-Mail informiert (Quelle: reddit). Neukunden können somit nur noch das „Access“-Abo abschließen, welches euch nicht die Rennen im Live-Stream zeigt