  GIGA
  Entertainment
  Streaming und TV
  4. Formel 1 heute: Wann der Große Preis von Las Vegas im Free-TV und Stream läuft

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
4 min Lesezeit
Ein Formel-1-Rennwagen in orange-schwarzer Lackierung mit diversen Sponsorenlogos, fährt auf einer Rennstrecke. Der Hintergrund ist stilisiert mit einem Verlauf von Grün zu Blau und einem Punktemuster.
© ZUMA Press Wire via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Heute findet der Große Preis von Las Vegas statt. Wo und wann ihr das Rennen auf dem Stadtkurs in den USA sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Der Große Preis von Las Vegas 2025
  2. 1.1.Zeitplan nach deutscher Zeit
  3. 2.WM-Stand 2025: Teams & Fahrer
  4. 3.Formel 1 – Rennkalender 2025
  5. 4.Formel 1 2025 im Live-Stream & TV
  6. 4.1.Deutschland
  7. 4.2.Österreich
  8. 4.3.Schweiz
  9. 4.4.Kein „F1 TV Pro“-Abo mehr im deutschsprachigen Raum

Der Große Preis von Las Vegas 2025

Das Rennen auf dem „Las Vegas Strip Circuit“ ist nur etwas für wahre Frühaufsteher. Der Start des ist nämlich Sonntagmorgen um 05:00 Uhr deutscher Zeit. Dafür seht ihr das Rennen am 23. November 2025 aber auch ohne Pay-TV-Abo im Free-TV und Stream bei RTL:

Formel 1 via RTL+ im Live-Stream schauen

Zeitplan nach deutscher Zeit

  • Freitag, 21.11.2025
    1. Freies Training: 01:30 Uhr
    2. Freies Training: 05:00 Uhr
  • Samstag, 22.11.2025
    3. Freies Training: 01:30 Uhr
    Qualifying: 05:00 Uhr
  • Sonntag, 23.11.2025
    Rennstart: 05:00 Uhr

Jetzt zur Formel 1 bei Wow einschalten

WM-Stand 2025: Teams & Fahrer

Team

Punkte

Fahrer

Punkte

McLaren

756

Lando Norris (#1)

390

Oscar Piastri (#2)

366

Mercedes-Benz

398

Andrea Kimi Antonelli

122

George Russell

276

Red Bull

366

Max Verstappen (#3)

341

Yuki Tsunoda

25

Ferrari

362

Charles Leclerc

214

Lewis Hamilton

148

Williams

111

Alexander Albon

73

Carlos Sainz

38

Racing Bulls

82

Isack Hadjar

43

Liam Lawson

36

(Yuki Tsunoda)

3

Aston Martin

72

Fernando Alonso

40

Lance Stroll

32

Haas

70

Esteban Ocon

30

Oliver Bearman

40

Sauber

62

Gabriel Bortoleto

19

Nico Hülkenberg

43

Alpine

22

Pierre Gasly

22

Franco Colapinto

0

Formel 1 – Rennkalender 2025

Rennen

Datum

Rennstart

Ausstrahlung

22. Las Vegas (Las Vegas)

23.11.2025

5:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

23. Katar (Lusail)

30.11.2025

17:00 Uhr

Sky/Wow

24. VAE (Abu Dhabi)

7.12.2025

14:00 Uhr

Sky/Wow

Vergangene Rennen

1. Australien (Melbourne)

16.3.2025

5:00 Uhr

Sky/Wow

2. China (Shanghai)

23.3.2025

8:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

3. Japan (Suzuka)

6.4.2025

7:00 Uhr

Sky/Wow

4. Bahrain (Sachir)

13.4.2025

17:00 Uhr

Sky/Wow

5. Saudi-Arabien (Dschidda)

20.4.2025

19:00 Uhr

Sky/Wow

6. Miami (Miami)

4.5.2025

22:00 Uhr

Sky/Wow

7. Emilia-Romagna (Imola)

18.5.2025

15:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

8. Monaco (Monte Carlo)

25.5.2025

15:00 Uhr

Sky/Wow

9. Spanien (Barcelona)

1.6.2025

15:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

10. Kanada (Montreal)

15.6.2025

20:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

11. Österreich (Spielberg)

29.6.2025

15:00 Uhr

Sky/Wow

12. Großbritannien (Silverstone)

6.7.2025

16:00 Uhr

Sky/Wow

13. Belgien (Spa-Francorchamps)

27.7.2025

15:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

14. Ungarn (Hungaroring)

3.8.2025

15:00 Uhr

Sky/Wow

15. Niederlande (Zandvoort)

31.8.2025

15:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

16. Italien (Monza)

7.9.2025

15:00 Uhr

Sky/Wow

17. Aserbaidschan (Baku)

21.9.2025

13:00 Uhr

Sky/Wow

18. Singapur (Singapur)

5.10.2025

14:00 Uhr

Sky/Wow

19. USA (Austin)

19.10.2025

21:00 Uhr

Sky/Wow

20. Mexiko (Mexiko-Stadt)

26.10.2025

21:00 Uhr

Sky/Wow

21. Brasilien (São Paulo)

9.11.2025

18:00 Uhr

Sky/Wow

Formel 1 2025 im Live-Stream & TV

Um die Rennen von Verstappen, Norris und Leclerc auch 2025 zu verfolgen, habt ihr in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten.

Deutschland

In Deutschland bleibt es wie im letzten Jahr bei der Zusammenarbeit zwischen Sky und RTL. So werden auch in der Rennsaison 2025 erneut 7 Rennen bei RTL zu sehen sein. Welche Grands Prix im Free-TV und Live-Stream (über RTL+) zu sehen sein werden, seht ihr oben im Rennkalender.

Für die 17 weiteren Rennen, oder wenn ihr auch alle Trainings und Qualifyings sehen wollt, benötigt ihr weiterhin Zugriff auf den Sky-Sender. Diesen könnt ihr entweder über ein reguläres „Sky Q“-Abo mit Sport-Paket (ab 25 Euro pro Monat) oder das „Live-Sport“-Paket von Wow (ab 29,99 Euro pro Monat) sehen.

Österreich

In Österreich bleibt die Aufteilung der TV-Übertragung unverändert. Auch die Ausstrahlung der Rennsaison 2025 wird erneut zu gleichen Teilen auf ServusTV und ORF zu sehen sein. Die beiden Sender sind in Österreich kostenfrei im Live-Stream jeweils über ServusTV On und die ORF On zu sehen.

Schweiz

In der Schweiz sollen alle Rennen erneut auf den Sendern des SRF übertragen werden. Ihr seht die Sender in der Schweiz kostenfrei im Live-Stream über Play SRF.

Kein „F1 TV Pro“-Abo mehr im deutschsprachigen Raum

Was in Deutschland aufgrund der Exklusivrechte von Sky seit 2021 Wirklichkeit ist, gilt nun auch für Österreich und die Schweiz: Das Pro-Abo von „F1 TV“ wurde am 17. Dezember 2024 für beide Länder eingestellt und bleibt somit nur noch Bestandskunden mit laufendem Jahresabo vorbehalten.

