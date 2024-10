Formel 1: Rennwochenende in den USA (Austin) 2024 im TV & Live-Stream

Nach einmonatiger Pause der Formel-1-Rennsaison 2024 geht es dieses Wochenende mit dem Großen Preis der USA in Austin (Texas) weiter. Wann und wo ihr das Rennen im TV und Live-Stream in Deutschland, der Schweiz und Österreich seht, erfahrt ihr hier.

Rennen USA (Austin) – Formel 1 2024

Der Große Preis der USA / Austin auf dem „Circuit of The Americas“ startet am Sonntag, dem 20.10.2024, um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt das Rennen im Pay-TV bei Sky sehen oder zum Live-Stream bei Sky/Wow einschalten.

Formel 1 2024 im Live-Stream & TV

Um Verstappen, Perez und Hamilton zu erleben, habt ihr in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten.

Deutschland

Im letzten Jahr lagen die Rechte komplett bei Sky, sodass nur vier Rennen kostenfrei über den YouTube-Kanal des Pay-TV-Anbieters übertragen wurden. Unerwartet kündigten Sky und RTL Ende 2023 jedoch eine erneute Zusammenarbeit an, sodass in der Rennsaison 2024 wieder 7 Rennen bei RTL zu sehen sein werden. Insgesamt überträgt RTL folgende Rennen im Free-TV und Live-Stream (über RTL+):

02.03.2024 - Großer Preis von Bahrain (Sakhir)

21.07.2024 - Großer Preis von Ungarn (Hungaroring)

28.07.2024 - Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps)

25.08.2024 - Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

01.09.2024 - Großer Preis von Italien (Monza)

15.09.2024 - Großer Preis von Aserbaidschan (Baku)

24.11.2024 - Großer Preis von Las Vegas

Für die 17 weiteren Rennen benötigt ihr weiterhin Zugriff auf den Sky-Sport-Sender. Diesen könnt ihr entweder über ein reguläres „Sky Q“-Abo mit Sport-Paket (ab 20 Euro pro Monat) oder das „Live-Sport“-Paket von Wow (ab 24,99 Euro pro Monat) sehen.

WOW Streaming Guthabenkarte 30€ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2024 10:13 Uhr

Das „F1 TV Pro“-Abo bleibt aufgrund der Exklusivrechte von Sky deutschen Zuschauern weiterhin verwehrt. Mit dem hierzulande angebotenen „Access“-Abo könnt ihr lediglich das Leaderboard live verfolgen:

Österreich

In Österreich teilt sich die TV-Übertragung erneut zwischen ServusTV und ORF 1 auf. Die beiden Sender sind in Österreich kostenfrei im Live-Stream jeweils über ServusTV On und die ORF-TVThek zu sehen.

Alternativ könnt ihr das komplette Rennwochenende aus verschiedenen Perspektiven und deutschen Kommentar auch mit dem F1-TV-Pro-Abo (64,99 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat) verfolgen.

Schweiz

In der Schweiz werden alle Rennen erneut auf den Sendern des SRF übertragen. Ihr seht die Sender in der Schweiz kostenfrei im Live-Stream über Play SRF.

Alternativ könnt ihr das komplette Rennwochenende aus verschiedenen Perspektiven und mit deutschem oder französischen Kommentar auch mit dem F1-TV-Pro-Abo (69,99 Euro im Jahr oder 8,49 Euro im Monat) schauen.

Formel 1 – Rennkalender 2024

Rennen Datum Rennstart



Ausstrahlung 1. Bahrain (Sachir) 2.3.2024 Sa! 16:00 Uhr RTL & Sky/Wow 2. Saudi-Arabien (Dschidda) 9.3.2024 Sa! 18:00 Uhr Sky/Wow 3. Australien (Melbourne) 24.3.2024 5:00 Uhr Sky/Wow 4. Japan (Suzuka) 7.4.2024 7:00 Uhr Sky/Wow 5. China (Shanghai) 21.4.2024 9:00 Uhr Sky/Wow 6. Miami (Miami) 5.5.2024 22:00 Uhr Sky/Wow 7. Emilia-Romagna (Imola) 19.5.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 8. Monaco (Monte Carlo) 26.5.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 9. Kanada (Montreal) 9.6.2024 20:00 Uhr Sky/Wow 10. Spanien (Barcelona) 23.6.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 11. Österreich (Spielberg) 30.6.2024 15:00 Uhr Sky/Wow 12. Großbritannien (Silverstone) 7.7.2024 16:00 Uhr Sky/Wow 13. Ungarn (Hungaroring) 21.7.2024 15:00 Uhr RTL & Sky/Wow 14. Belgien (Spa-Francorchamps) 28.7.2024 15:00 Uhr RTL & Sky/Wow 15. Niederlande (Zandvoort) 25.8.2024 15:00 Uhr RTL & Sky/Wow 16. Italien (Monza) 1.9.2024 15:00 Uhr RTL & Sky/Wow 17. Aserbaidschan (Baku) 15.9.2024 13:00 Uhr RTL & Sky/Wow 18. Singapur (Singapur) 22.9.2024 14:00 Uhr Sky/Wow 19. USA (Austin) 20.10.2024 21:00 Uhr Sky/Wow 20. Mexiko (Mexiko-Stadt) 27.10.2024 21:00 Uhr Sky/Wow 21. Brasilien (São Paulo) 3.11.2024 18:00 Uhr Sky/Wow 22. Las Vegas (Las Vegas) 24.11.2024 7:00 Uhr RTL & Sky/Wow 23. Katar (Lusail) 1.12.2024 19:00 Uhr Sky/Wow 24. VAE (Abu Dhabi) 8.12.2024 14:00 Uhr Sky/Wow

Teams & Fahrer 2024

Team Punkte Fahrer Punkte McLaren 516 Lando Norris 279 Oscar Piastri 237 Red Bull 475 Max Verstappen 331 Sergio Perez 144 Ferrari 441 Charles Leclerc 245 Carlos Sainz 190 (Oliver Bearman) 6 Mercedes-Benz 329 Lewis Hamilton 174 George Russell 155 Aston Martin 86 Fernando Alonso 62 Lance Stroll 24 Racing Bulls 34 Daniel Ricciardo 12 Yuki Tsunoda 22 Haas 31 Kevin Magnussen 6 Nico Hülkenberg 24 (Oliver Bearman) 1 Williams 16 Alexander Albon 12 Franco Colapinto 4 Alpine 13 Pierre Gasly 8 Esteban Ocon 5 Sauber 0 Guanyu Zhou 0 Valtteri Bottas 0

