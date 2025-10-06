Formel 1: Wo und wann ihr das Rennwochenende in den USA (Austin) seht

Als Nächstes steht das Rennwochenende in den USA auf dem „Circuit of The Americas“ an. Wo und wann ihr den Großen Preis von Austin seht, erfahrt ihr hier.
Der Große Preis von der USA 2025
Das Rennen in Austin, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Texas, findet am 19. Oktober 2025, ab 21 Uhr deutscher Zeit statt. Das 19. Rennen der Rennsaison 2025 seht ihr über Sky und Wow:
Zeitplan nach deutscher Zeit
- Freitag, 17.10.2025
1. Freies Training: 19:30 Uhr
2. Freies Training: 23:30 Uhr
- Samstag, 18.10.2025
3. Freies Training: 19:00 Uhr
Qualifying: 23:00 Uhr
- Sonntag, 19.10.2025
Rennstart: 21:00 Uhr
WM-Stand 2025: Teams & Fahrer
Team
Punkte
Fahrer
Punkte
McLaren
650
Lando Norris (#2)
314
Oscar Piastri (#1)
336
Mercedes-Benz
325
Andrea Kimi Antonelli
88
George Russell
237
Ferrari
298
Charles Leclerc
173
Lewis Hamilton
125
Red Bull
290
Max Verstappen (#3)
273
Yuki Tsunoda
17
Williams
102
Alexander Albon
70
Carlos Sainz
32
Racing Bulls
72
Isack Hadjar
39
Liam Lawson
30
(Yuki Tsunoda)
3
Aston Martin
68
Fernando Alonso
36
Lance Stroll
32
Sauber
55
Gabriel Bortoleto
18
Nico Hülkenberg
37
Haas
46
Esteban Ocon
28
Oliver Bearman
18
Alpine
20
Pierre Gasly
20
Franco Colapinto
0
Formel 1 – Rennkalender 2025
Rennen
Datum
Rennstart
Ausstrahlung
1. Australien (Melbourne)
16.3.2025
5:00 Uhr
Sky/Wow
2. China (Shanghai)
23.3.2025
8:00 Uhr
RTL & Sky/Wow
3. Japan (Suzuka)
6.4.2025
7:00 Uhr
Sky/Wow
4. Bahrain (Sachir)
13.4.2025
17:00 Uhr
Sky/Wow
5. Saudi-Arabien (Dschidda)
20.4.2025
19:00 Uhr
Sky/Wow
6. Miami (Miami)
4.5.2025
22:00 Uhr
Sky/Wow
7. Emilia-Romagna (Imola)
18.5.2025
15:00 Uhr
RTL & Sky/Wow
8. Monaco (Monte Carlo)
25.5.2025
15:00 Uhr
Sky/Wow
9. Spanien (Barcelona)
1.6.2025
15:00 Uhr
RTL & Sky/Wow
10. Kanada (Montreal)
15.6.2025
20:00 Uhr
RTL & Sky/Wow
11. Österreich (Spielberg)
29.6.2025
15:00 Uhr
Sky/Wow
12. Großbritannien (Silverstone)
6.7.2025
16:00 Uhr
Sky/Wow
13. Belgien (Spa-Francorchamps)
27.7.2025
15:00 Uhr
RTL & Sky/Wow
14. Ungarn (Hungaroring)
3.8.2025
15:00 Uhr
Sky/Wow
15. Niederlande (Zandvoort)
31.8.2025
15:00 Uhr
RTL & Sky/Wow
16. Italien (Monza)
7.9.2025
15:00 Uhr
Sky/Wow
17. Aserbaidschan (Baku)
21.9.2025
13:00 Uhr
Sky/Wow
18. Singapur (Singapur)
5.10.2025
14:00 Uhr
Sky/Wow
19. USA (Austin)
19.10.2025
21:00 Uhr
Sky/Wow
20. Mexiko (Mexiko-Stadt)
26.10.2025
21:00 Uhr
Sky/Wow
21. Brasilien (São Paulo)
9.11.2025
18:00 Uhr
Sky/Wow
22. Las Vegas (Las Vegas)
23.11.2025
5:00 Uhr
RTL & Sky/Wow
23. Katar (Lusail)
30.12.2025
17:00 Uhr
Sky/Wow
24. VAE (Abu Dhabi)
7.12.2025
14:00 Uhr
Sky/Wow
Formel 1 2025 im Live-Stream & TV
Um die Rennen von Verstappen, Norris und Leclerc auch 2025 zu verfolgen, habt ihr in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten.
Deutschland
In Deutschland bleibt es wie im letzten Jahr bei der Zusammenarbeit zwischen Sky und RTL. So werden auch in der Rennsaison 2025 erneut 7 Rennen bei RTL zu sehen sein. Welche Grands Prix im Free-TV und Live-Stream (über RTL+) zu sehen sein werden, seht ihr oben im Rennkalender.
Für die 17 weiteren Rennen, oder wenn ihr auch alle Trainings und Qualifyings sehen wollt, benötigt ihr weiterhin Zugriff auf den Sky-Sender. Diesen könnt ihr entweder über ein reguläres „Sky Q“-Abo mit Sport-Paket (ab 25 Euro pro Monat) oder das „Live-Sport“-Paket von Wow (ab 29,99 Euro pro Monat) sehen.
Österreich
In Österreich bleibt die Aufteilung der TV-Übertragung unverändert. Auch die Ausstrahlung der Rennsaison 2025 wird erneut zu gleichen Teilen auf ServusTV und ORF zu sehen sein. Die beiden Sender sind in Österreich kostenfrei im Live-Stream jeweils über ServusTV On und die ORF On zu sehen.
Schweiz
In der Schweiz sollen alle Rennen erneut auf den Sendern des SRF übertragen werden. Ihr seht die Sender in der Schweiz kostenfrei im Live-Stream über Play SRF.
Kein „F1 TV Pro“-Abo mehr im deutschsprachigen Raum
Was in Deutschland aufgrund der Exklusivrechte von Sky seit 2021 Wirklichkeit ist, gilt nun auch für Österreich und die Schweiz: Das Pro-Abo von „F1 TV“ wurde am 17. Dezember 2024 für beide Länder eingestellt und bleibt somit nur noch Bestandskunden mit laufendem Jahresabo vorbehalten.
Der Streamingdienst hat Ende letzten Jahres die Kunden über die Änderung per E-Mail informiert (Quelle: reddit). Neukunden können somit nur noch das „Access“-Abo abschließen, welches euch nicht die Rennen im Live-Stream zeigt