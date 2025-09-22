Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Formel 1: Wo und wann ihr das Rennwochenende in Singapur seht

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
4 min Lesezeit
Ein Formel-1-Rennwagen in orange-schwarzer Lackierung mit diversen Sponsorenlogos, fährt auf einer Rennstrecke. Der Hintergrund ist stilisiert mit einem Verlauf von Grün zu Blau und einem Punktemuster.
© ZUMA Press Wire via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Als Nächstes steht das Rennwochenende in Singapur statt. Wo und wann ihr den Großen Preis von Singapur seht, erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Der Große Preis von Singapur 2025
  2. 1.1.Zeitplan nach deutscher Zeit
  3. 2.WM-Stand 2025: Teams & Fahrer
  4. 3.Formel 1 – Rennkalender 2025
  5. 4.Formel 1 2025 im Live-Stream & TV
  6. 4.1.Deutschland
  7. 4.2.Österreich
  8. 4.3.Schweiz
  9. 4.4.Kein „F1 TV Pro“-Abo mehr im deutschsprachigen Raum

Der Große Preis von Singapur 2025

Das Rennen in Singapur auf dem Straßenkurs „Marina Bay Street Circuit“ findet am 5. Oktober 2025, ab 14 Uhr deutscher Zeit statt. Das 18. Rennen der Rennsaison 2025 seht ihr über Sky und Wow:

Jetzt zur Formel 1 bei Wow einschalten

Zeitplan nach deutscher Zeit

  • Freitag, 3.10.2025
    1. Freies Training: 11:30 Uhr
    2. Freies Training: 15:00 Uhr
  • Samstag, 4.10.2025
    3. Freies Training: 11:30 Uhr
    Qualifying: 15:00 Uhr
  • Sonntag, 5.10.2025
    Rennstart: 14:00 Uhr

WM-Stand 2025: Teams & Fahrer

Team

Punkte

Fahrer

Punkte

McLaren

623

Lando Norris (#2)

299

Oscar Piastri (#1)

324

Mercedes-Benz

290

Andrea Kimi Antonelli

78

George Russell

212

Ferrari

286

Charles Leclerc

165

Lewis Hamilton

121

Red Bull

272

Max Verstappen (#3)

255

Yuki Tsunoda

17

Williams

101

Alexander Albon

70

Carlos Sainz

31

Racing Bulls

72

Isack Hadjar

39

Liam Lawson

30

(Yuki Tsunoda)

3

Aston Martin

62

Fernando Alonso

30

Lance Stroll

32

Sauber

55

Gabriel Bortoleto

18

Nico Hülkenberg

37

Haas

44

Esteban Ocon

28

Oliver Bearman

16

Alpine

20

Pierre Gasly

20

Franco Colapinto

0

Formel 1 – Rennkalender 2025

Rennen

Datum

Rennstart

Ausstrahlung

1. Australien (Melbourne)

16.3.2025

5:00 Uhr

Sky/Wow

2. China (Shanghai)

23.3.2025

8:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

3. Japan (Suzuka)

6.4.2025

7:00 Uhr

Sky/Wow

4. Bahrain (Sachir)

13.4.2025

17:00 Uhr

Sky/Wow

5. Saudi-Arabien (Dschidda)

20.4.2025

19:00 Uhr

Sky/Wow

6. Miami (Miami)

4.5.2025

22:00 Uhr

Sky/Wow

7. Emilia-Romagna (Imola)

18.5.2025

15:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

8. Monaco (Monte Carlo)

25.5.2025

15:00 Uhr

Sky/Wow

9. Spanien (Barcelona)

1.6.2025

15:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

10. Kanada (Montreal)

15.6.2025

20:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

11. Österreich (Spielberg)

29.6.2025

15:00 Uhr

Sky/Wow

12. Großbritannien (Silverstone)

6.7.2025

16:00 Uhr

Sky/Wow

13. Belgien (Spa-Francorchamps)

27.7.2025

15:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

14. Ungarn (Hungaroring)

3.8.2025

15:00 Uhr

Sky/Wow

15. Niederlande (Zandvoort)

31.8.2025

15:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

16. Italien (Monza)

7.9.2025

15:00 Uhr

Sky/Wow

17. Aserbaidschan (Baku)

21.9.2025

13:00 Uhr

Sky/Wow

18. Singapur (Singapur)

5.10.2025

14:00 Uhr

Sky/Wow

19. USA (Austin)

19.10.2025

21:00 Uhr

Sky/Wow

20. Mexiko (Mexiko-Stadt)

26.10.2025

21:00 Uhr

Sky/Wow

21. Brasilien (São Paulo)

9.11.2025

18:00 Uhr

Sky/Wow

22. Las Vegas (Las Vegas)

23.11.2025

5:00 Uhr

RTL & Sky/Wow

23. Katar (Lusail)

30.12.2025

17:00 Uhr

Sky/Wow

24. VAE (Abu Dhabi)

7.12.2025

14:00 Uhr

Sky/Wow

Formel 1 2025 im Live-Stream & TV

Um die Rennen von Verstappen, Norris und Leclerc auch 2025 zu verfolgen, habt ihr in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten.

Deutschland

In Deutschland bleibt es wie im letzten Jahr bei der Zusammenarbeit zwischen Sky und RTL. So werden auch in der Rennsaison 2025 erneut 7 Rennen bei RTL zu sehen sein. Welche Grands Prix im Free-TV und Live-Stream (über RTL+) zu sehen sein werden, seht ihr oben im Rennkalender.

Für die 17 weiteren Rennen, oder wenn ihr auch alle Trainings und Qualifyings sehen wollt, benötigt ihr weiterhin Zugriff auf den Sky-Sender. Diesen könnt ihr entweder über ein reguläres „Sky Q“-Abo mit Sport-Paket (ab 25 Euro pro Monat) oder das „Live-Sport“-Paket von Wow (ab 29,99 Euro pro Monat) sehen.

WOW Streaming Guthabenkarte 30€
WOW Streaming Guthabenkarte 30€
30,00 € Zu Galaxus
30,00 € Zu Lidl
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 13:48 Uhr
Österreich

In Österreich bleibt die Aufteilung der TV-Übertragung unverändert. Auch die Ausstrahlung der Rennsaison 2025 wird erneut zu gleichen Teilen auf ServusTV und ORF zu sehen sein. Die beiden Sender sind in Österreich kostenfrei im Live-Stream jeweils über ServusTV On und die ORF On zu sehen.

Schweiz

In der Schweiz sollen alle Rennen erneut auf den Sendern des SRF übertragen werden. Ihr seht die Sender in der Schweiz kostenfrei im Live-Stream über Play SRF.

Kein „F1 TV Pro“-Abo mehr im deutschsprachigen Raum

Was in Deutschland aufgrund der Exklusivrechte von Sky seit 2021 Wirklichkeit ist, gilt nun auch für Österreich und die Schweiz: Das Pro-Abo von „F1 TV“ wurde am 17. Dezember 2024 für beide Länder eingestellt und bleibt somit nur noch Bestandskunden mit laufendem Jahresabo vorbehalten.

Der Streamingdienst hat Ende letzten Jahres die Kunden über die Änderung per E-Mail informiert (Quelle: reddit). Neukunden können somit nur noch das „Access“-Abo abschließen, welches euch nicht die Rennen im Live-Stream zeigt

