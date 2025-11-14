„Freakier Friday“ bei Disney+: Die späte Fortsetzung mit neuem Körpertausch-Chaos

Über 20 Jahre nach dem erfolgreichen Körpertausch-Kultfilm „Freaky Friday“ kehren Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan als chaotisches Mutter-Tochter-Duo zurück – und dieses Mal wird es noch verrückter. Nach dem Kinostart im Sommer 2025 ist „Freakier Friday“ seit November bei Disney+ im Stream verfügbar.

Vier Frauen, zwei Körpertausche – und ein geplatzter Hochzeitstermin

Anna Coleman ist mittlerweile erfolgreiche Musikproduzentin und Mutter der Teenagerin Harper. Unterstützung bekommt sie von ihrer eigenen Mutter Tess. Als Anna sich mit Eric Reyes, dem Vater der britischen Austauschschülerin Lily, verlobt, eskaliert die angespannte Familienlage.

Bei Annas Junggesellinnenabschied lässt sich das Quartett von Madame Jen die Zukunft lesen – ein mysteriöses Erdbeben sorgt dafür, dass am nächsten Morgen ein doppelter Körpertausch feststeht:

Tess (Jamie Lee Curtis) tauscht mit Lily (Annas älterer Tochter),

(Jamie Lee Curtis) tauscht mit (Annas älterer Tochter), während Anna und Harper (ihre jüngere Tochter) ebenfalls ihre Körper tauschen.

Während die Erwachsenen auf Erfahrung aus Teil 1 zurückgreifen wollen, versuchen die Jugendlichen den bevorstehenden Hochzeitstermin zu sabotieren. Doch natürlich geht der Schuss nach hinten los – mit emotionalen Erkenntnissen, einem Besuch bei Annas Ex Jake, einem Auftritt der Band Pink Slip und einer Mutter-Tochter-Versöhnung auf offener Bühne.

Originalbesetzung und neue Gesichter

Die Fortsetzung bringt viele der beliebten Figuren zurück und ergänzt sie um neue Darsteller:

Jamie Lee Curtis als Tess Coleman

als Tess Coleman Lindsay Lohan als Anna Coleman

als Anna Coleman Julia Butters als Harper Coleman

als Harper Coleman Sophia Hammons als Lily Reyes

als Lily Reyes Manny Jacinto als Eric Reyes

als Eric Reyes Chad Michael Murray als Jake

als Jake Maitreyi Ramakrishnan Ella

Ella Rosalind Chao als Pei Pei

als Pei Pei Christina Vidal Mitchell als Maddie

als Maddie Mark Harmon als Ryan

als Ryan Vanessa Bayer als Madame Jen

als Madame Jen Haley Hudson als Peg

als Peg Ryan Malgarini als Harry Coleman

als Harry Coleman Lucille Soong als Grandma Chiang

als Grandma Chiang Stephen Tobolowsky als Mr. Elton Bates

als Mr. Elton Bates Jordan E. Cooper als Jett

als Jett Elaine Hendrix als Blake Kale

als Blake Kale Chloe Fineman als GiGi

Wann war der Kinostart und warum habt ihr davon vielleicht nichts mitbekommen?

Rund zwanzig Jahre scheint der perfekte Zeitraum zu sein, um Filme aus den frühen 2000ern nochmal zum Leben zu erwecken. Neben „Freaky Friday“ kommen weitere Reboots von Filmen wie „Plötzlich Prinzessin“ und „Der Teufel trägt Prada“ zurück auf die große Leinwand.



In Deutschland war der Film am 7. August 2025 in ausgewählten Kinos zu sehen, allerdings ohne großen Marketingwirbel. Wer den Start verpasst hat, kann den Film jetzt bequem zu Hause nachholen. Seit dem 12. November 2025 ist „Freakier Friday“ weltweit bei Disney+ im Abo enthalten. Wer den ersten „Freaky Friday“ von 2003 (mit Curtis & Lohan) nachholen möchte, findet diesen ebenfalls auf Disney+.

Trailer: Erste Szenen zeigen das neue Körpertausch-Chaos

Bereits der erste Trailer sorgte für viel Nostalgie. Darin sieht man Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan vor jeweils „falschen“ Trailern sitzen – ein klarer Hinweis auf den erneuten Rollentausch. Der Clip vermittelt schnell, dass der Humor und das Herz des Originals erhalten geblieben sind.

Wie kommt die Fortsetzung an?

Bereits seit Jahren wünschten sich Fans ein Comeback der Körpertausch-Komödie. Laut Curtis und Lohan sei die Idee schon länger in Entwicklung gewesen – erst 2024 gab Disney jedoch grünes Licht für das Projekt. Regie führte Nisha Ganatra, die zuvor für diverse Disney-Produktionen gearbeitet hat. Das Drehbuch stammt von Jordan Weiss („Dollface“).

Viele Kritiken loben Curtis und Lohan für ihre Präsenz und Chemie, kritisieren aber die Komplexität des Plots und die schwächere Zeichnung der neuen Figuren. Dennoch sei der Film eine charmante Fortsetzung mit genügend Herz und Humor, um sowohl Nostalgiker:innen als auch jüngere Zuschauer:innen zu unterhalten. Auf Rotten Tomatoes konnte der Film 74 % erreichen. Der Metacritic-Score liegt bei 60 von 100.