Freude, Wut, Verzweiflung: Steam-Hit für 5,74 Euro hat mich alle Emotionen fühlen lassen

Steam-Spieler können aktuell bei einem echten Koop-Meisterwerk sparen. Dank jeder Menge Multiplayer-Chaos ist Overcooked! 2 ein unvergessliches Erlebnis. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Koop-Hit für 5,74 Euro auf Steam sichern

Wenn ihr ein neues Multiplayer-Spiel für den PC sucht, solltet ihr jetzt den Steam-Store besuchen. Dank eines aktuellen Sales bekommt ihr das Koop-Meisterwerk Overcooked! 2 gerade zum Sparpreis. Anstelle von 22,99 Euro müsst ihr nur 5,74 Euro zahlen. Das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent (auf Steam ansehen). Das Angebot gilt noch bis zum 24. Februar.

In Overcooked! 2 leiten bis zu vier Spieler eine Küche und müssen möglichst schnell, möglichst viele Kunden bedienen. Ihr müsst also die Aufgaben gut aufteilen und perfekt zusammenarbeiten. Das Spiel wirft eurem Arbeitsfluss währenddessen immer wieder Hindernisse in den Weg.

Ich selbst habe Overcooked! 2 zusammen mit einer Freundin gespielt und wir hatten keine Ahnung, was uns erwarten würde. Es fängt noch ganz normal an und plötzlich kochen wir Burger in einem Heißluftballon, während alle paar Sekunden die gesamte Kücheneinrichtung die Position ändert.

Die Jagd nach drei Sternen in jedem Level war nervenaufreibend – eine brennende Küche keine Seltenheit. Trotzdem fühlt es sich so gut an, wenn es schließlich klickt und man zusammen triumphiert. Wenn ihr Durchhaltevermögen besitzt und im Team arbeiten könnt, dann schnappt euch einen Kumpel oder Kumpeline und stellt euch der kulinarischen Herausforderung.

Overcooked! 2 Ghost Town Games Ltd.

Das sagen Steam-Spieler zu Overcooked! 2

Overcooked! 2 kommt auch bei Steam-Spielern gut an. Insgesamt bewerten mehr als 90 Prozent der 50.000 Reviews das Spiel positiv. Die Spieler sind sich einig, dass ihr hier mit Freunden jede Menge Spaß haben werdet.

Wenn ihr von Overcooked! 2 nicht genug bekommen könnt, dann schaut euch gleich die DLCs an, die aktuell ebenfalls um jeweils 50 Prozent reduziert sind. Für ein paar Euro bekommt ihr neue Herausforderungen, die euch neue Mechaniken mit sich bringen (zu den Erweiterungen auf Steam).

Auf der Suche nach mehr Koop-Games? Hier sind unsere Empfehlungen:

