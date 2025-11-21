„Frieren“ Staffel 2: Release-Datum und neuer Trailer zu Season 2

„Frieren: Nach dem Ende der Reise“ gehört zu den prägendsten Animeproduktionen des Jahres 2024. Entsprechend hoch fällt die Erwartung an die zweite Staffel aus. Doch wann wird sie tatsächlich veröffentlicht? Hier geben wir euch die Antwort und zeigen euch den neuen Trailer.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Frieren: Nach dem Ende der Reise“ Staffel 2 erhält Release-Datum

Auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) wurde das Release-Datum der zweiten Staffel angekündigt. „Frieren: Nach dem Ende der Reise“ Staffel 2 startet am 16. Januar 2026.

Anzeige

Auf Crunchyroll und auch auf Netflix könnt ihr die erste Staffel, die insgesamt 28 Episoden umfasst, in japanischer Originalvertonung mit Untertitel oder mit deutscher Synchronisation ansehen. Die zweite Staffel wird im Simulcast auf Crunchyroll ausgestrahlt.

Neben den Infos gibt es auch einen neuen Trailer, der den Ending-Song „The Story of Us“ der Sängerin Milet präsentiert:

Das Studio Madhouse, welches auch die erste Staffel übernahm, übernimmt erneut die Produktion der zweite Season. Season 2 entsteht erneut unter der Regie von Tomoya Kitagawa (unter anderem „Sonny Boy“). Tomohiro Suzuki (unter anderem „Negative Positive Angler“ und „One Punch Man“) fungiert als Drehbuchautor.

Anzeige

Akiko Takase (unter anderem „Violet Evergarden und „A Silent Voice“) und Keisuke Kojima (unter anderem „I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level“) übernehmen das Charakterdesign. Evan Call (unter anderem „Violet Evergarden“) ist für die Musikkomposition verantwortlich.

Staffel 2 soll im Januar 2026 starten. (© Madhouse / Frieren: Nach dem Ende der Reise)

Anzeige

Einer der besten Anime des Jahres

Die erste Staffel von „Frieren: Nach dem Ende der Reise“ entstand unter Keiichirou Saitou, der ebenfalls die Regie bei „Bocchi the Rock!“ übernahm, und gehört zu den beliebtesten und wahrscheinlich auch besten Animes des Jahres 2024. Kein Wunder also, dass sich viel Fans bereits auf Staffel 2 der Serie immens freuen.