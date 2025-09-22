„FUBAR“ vor Staffel 3 von Netflix abgesetzt: Diese Fragen werden jetzt offen bleiben

Zur Enttäuschung vieler Fans wurde „Fubar“ noch vor der geplanten dritten Staffel abgesetzt. Welche Fragen bleiben dadurch ungeklärt? Das erfahrt ihr hier.

„Fubar“ endet nach Staffel 2: Netflix zieht den Stecker

Mit „Fubar“ wagte sich Action-Ikone Arnold Schwarzenegger erstmals erfolgreich in eine Serienhauptrolle: Staffel 1 der Netflix-Serie rund um CIA-Agent Luke Brunner und seine Tochter Emma (Monica Barbaro) wurde 2023 direkt zum Hit.

Die Mischung aus Spionage, Familiendrama und schwarzem Humor traf offenbar einen Nerv. Im Juni 2025 folgte die zweite Staffel, die das Vater-Tochter-Gespann erneut auf gefährliche Missionen schickte.

Doch trotz der hochkarätigen Besetzung und einem vielversprechenden Setup für weitere Folgen ist nun Schluss: Netflix hat „Fubar“ vor der dritten Staffel offiziell abgesetzt. Damit endet die Serie nicht nur unerwartet, sondern auch ohne die Chance, offene Fragen zu beantworten oder angefangene Entwicklungen zu einem Abschluss zu bringen.

Diese Handlungsstränge bleiben nun ungelöst

Besonders bitter ist das Serien-Aus, da die zweite Staffel von „Fubar“ mit deutlichen Hinweisen auf eine Fortsetzung endete. Emma hätte als neue Teamleiterin agiert, nachdem sie sich gegen ein Angebot von Unit 9 entschieden hatte. Die nächste Mission, die Rettung von Doppelagentin Tina (Aparna Brielle), stand bereits fest.

Zudem blieb offen, ob Luke seiner Tochter wirklich das Feld überlassen oder erneut eingreifen würde, trotz seiner Verlobung mit Tally (Fabiana Udenio) und dem geplanten Ruhestand.

Auch die emotionale Entwicklung zwischen Emma und Barry, Tinas Loyalität und mögliche neue Gegner in Russland wurden nur angedeutet. All diese Erzählstränge bleiben nun unvollendet.

„Fubar“ im Stream Streaming-Start: 25.05.2023

Genre: Abenteuer, Action, Komödie

FSK: Ab 16 Jahren

2 Staffeln

Warum wurde „Fubar“ abgesetzt?

Ein Blick auf die Zahlen erklärt die überraschende Absetzung: Während Staffel 1 in der ersten Woche noch starke 88,9 Millionen Stunden gestreamt wurde, kam Staffel 2 zur selben Zeit lediglich auf 14,4 Millionen. Das bedeutet einen dramatischen Rückgang von über 80 Prozent – ein klares Zeichen für das geschwundene Interesse des Publikums.

Insgesamt schaffte es die zweite Staffel gerade einmal drei Wochen in die weltweiten Netflix-Top-Ten, bevor sie vollständig aus den Rankings verschwand. Trotz guter Besetzung und solider Action war das Interesse einfach zu gering, um eine dritte Staffel zu rechtfertigen.