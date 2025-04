Für 68,10 Euro: Amazon verkauft ein Zubehör für die Switch 2, das ihr euch jetzt schon zulegen solltet

Die Switch 2 wird ab Werk mit 256 GB internen Speicher ausgeliefert. Wem das nicht ausreicht, kann die Kapazität mit einer passenden Speicherkarte erweitern. Aber Vorsicht, normale microSD-Karten, die noch mit der ersten Switch kompatibel waren, reichen für die Switch 2 nicht mehr aus. Bei Amazon kriegt ihr ein passendes microSD-Express-Modell, mit dem ihr den Speicher verdoppelt, für 68,10 Euro.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Egal ob Xbox, PlayStation oder Switch: Wer Spiele gerne digital kauft, kennt das Problem zu gut. Schneller als man denkt, ist der interne Konsolenspeicher voll. Ein Glück bieten die Hersteller inzwischen allesamt Möglichkeiten an, diesen zu erweitern. Auch bei der Switch 2 wird es diese Option wieder geben – aber nur in Form von microSD-Express-Karten. Bei Amazon gibt’s mit der SanDisk microSD Express 256 GB das passende Modell für 68,10 Euro (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Für wen lohnt sich die SanDisk microSD Express bei Amazon?

Für Nintendo-Fans, die jetzt schon wissen, dass sie viele digitale Spiele auf ihrer Switch 2 spielen werden.

Für Switch-Spieler, die neben Spielen auch viele Screenshots und Videos direkt auf der Konsole abspeichern wollen.

Für Switch-Spieler, die den Großteil ihrer Spiele in Cartridge-Form kaufen.

SanDisk microSD Express (256 GB) kompatibel mit Nintendo Switch 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.04.2025 17:11 Uhr

Mit der SanDisk microSD Express in der 256-GB-Version lässt sich der Speicher der Nintendo Switch 2 problemlos verdoppeln. Abseits dessen kann die Speicherkarte natürlich auch in anderen Geräten genutzt werden. Vor allem für Videokameras mit hoher Bildauflösung kann sich die Investition in die Speicherkarte lohnen, da sie eine hohe Schreib- und Leserate von 650 MB/s bzw. 880 MB/s bietet.

Anzeige

Auf Amazon kommt die Speicherkarte von SanDisk gut an und erreicht 4,4 von 5 möglichen Sternen. Die meisten Kunden sind also anstandslos zufrieden. Einige beschweren sich jedoch, dass sie die beworbenen Geschwindigkeiten nicht erreichen – das dürfte jedoch an den meisten Fällen an den genutzten Geräten / der Hardware liegen und nicht an der Speicherkarte selbst.

Da zuvor nicht bekannt war, dass Nintendo bei der Switch 2 als Speichererweiterung nur auf microSD-Express-Karten setzt, liegt die Vermutung nahe, dass die Preise für diese schnellen Speicherkarten in den nächsten Tagen noch weiter steigen – ein simpler Fall von Angebot und Nachfrage. Wenn die Konkurrenz ihr Angebot erweitert, könnten die Preise aber auch in ferner Zukunft auch irgendwann wieder fallen.

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen