Für Batman Begins machte Christian Bale eine körperliche Tortur durch, die seinen Körper komplett veränderte

Für seine Rolle als Batman hat Christian Bale seine Gesundheit gefährdet.

Heute gilt die Batman-Trilogie von Regisseur Christopher Nolan als legendär und vor allem der zweite Film The Dark Knight wird oft als Meisterwerk betitelt. Los ging es aber 2005 mit Batman Begins. Ein Film, der vor allem Hauptdarsteller Christian Bale an seine körperlichen Grenzen und darüber hinaus brachte.

Für Batman Begins nahm Bale 50 Kilo zu

Bale ist als sogenannter Method Actor bekannt dafür, für seine Rollen auch krasse Körper-Transformationen in Kauf zu nehmen. Seine Rolle als Comic-Held Batman beschrieb er im Nachhinein allerdings als unerträgliche körperliche Tortur (Quelle: DC Movies).

Der Grund dafür war sein Engagement für den Film Der Maschinist, der ein Jahr zuvor veröffentlicht wurde. Für den düsteren Psychothriller hungerte sich Bale bei einer Körpergröße von 1,83 Meter auf bedenkliche 54 Kilo runter. Für Batman musste er dagegen wieder ordentlich zulegen, weshalb er innerhalb von sechs Monaten 50 Kilo zunahm. Damit übertraf er sogar die Erwartungen von Nolan.

Bis zum Drehstart nahm Bale infolgedessen wieder einige Kilo ab. Damit entsprach er während der Dreharbeiten ungefähr der körperlichen Beschreibung von Batman aus den Comics. Denn laut DC ist Batman offiziell 1,88 Meter groß und wiegt circa 95 Kilogramm.

Gewichtsschwankungen haben Konsequenzen

Dass krasse Gewichtsschwankungen nicht ungefährlich sind, musste Bales Schauspiel-Kollege Jared Leto erfahren, der zum Beispiel Batmans Erzfeind Joker in Suicide Squad spielte. Er nahm für eine Rolle in kurzer Zeit 30 Kilo zu und bekam daraufhin schmerzhafte Gichtanfälle.

Über Bale sind solche Geschichten nicht bekannt. Er hat also offenbar eine dankbare Genetik und ein verdammt gutes Team, das ihn bei diesen extremen Transformationen unterstützt. Denn auch nach der Batman-Trilogie nahm Bale immer wieder Rollen an, die ihn körperlich ans Limit brachten.