Für diese Songs ist Jack White bekannt: Abschied von einer Hit-Legende

Der deutsche Musikproduzent, Songwriter und Schlagersänger Jack White ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Über eine Milliarde verkaufte Tonträger, Nummer-1-Hits in mehreren Ländern und ein Name, der bis heute mit eingängigen Melodien und großen Stimmen verbunden ist. Dies sind die größten Hits aus seiner Feder.

Im Laufe seiner Karriere schrieb und produzierte Jack White, geboren als Horst Nußbaum, über 1.000 Songs und erhielt bereits 1976 eine Diamant-Schallplatte für 100 Millionen verkaufte Tonträger. Bevor er zur Musik fand, stand der gebürtige Kölner für Viktoria Köln und den PSV Eindhoven auf dem Platz – entdeckt von dem Trainer Hennes Weisweiler. Von Roberto Blanco über Tony Marshall und Hansi Hinterseer bis hin zu David Hasselhoff: viele bekannte Namen verdanken ihm ihre größten Erfolge.

Mit seinem Tod hinterlässt White ein Werk, welches die Playlisten mehrerer Generationen geprägt hat. Privat hinterlässt der Komponist mehrere Kinder – das jüngste ist erst 2023 geboren.

Die größten Hits von Jack White

Nach mehreren erfolglosen Singles als Sänger in den 1960ern wechselte er ins Produzententeam und feierte 1969 mit Roberto Blanco und dem Titel „Heute so, morgen so“ den Durchbruch beim Deutschen Schlagerfestival. In den 1970ern schrieb er den offiziellen WM-Song „Fußball ist unser Leben“ für die deutsche Nationalmannschaft.



Mit Andrea Jürgens und dem Lied „Und dabei liebe ich euch beide“ produzierte er 1979 einen der größten Erfolge der damaligen Zeit – ein Lied, das erstmals Scheidung aus Kindersicht thematisierte.



Zu seinen bekanntesten Erfolgen gehören:

„Looking for Freedom“ – David Hasselhoff

Der 1989 erschienene Song wurde ein Nummer-1-Hit in mehreren europäischen Ländern und gilt als Whites größter internationaler Erfolg.

„Self Control“ – Laura Branigan

Laura Branigan machte den Song weltbekannt – produziert und mitgeschrieben von Jack White. Der Titel eroberte die Charts in beiden Hemisphären und gilt bis heute als einer der größten Pop-Hits der 80er.

„When the Rain Begins to Fall“ – Jermaine Jackson & Pia Zadora

Mit „When the Rain Begins to Fall“, konnte White erneut unter Beweis stellen, dass er ein Gespür für internationale Trends hatte und diese auch umsetzen konnte. Das Duett stürmte die Charts mit einer eingängigen Melodie und einer guten Prise 80er-Glamour.

„Ein bisschen Spaß muss sein“ – Roberto Blanco

An der Seite von Roberto Blanco, fabrizierte White seinen wohl bekanntesten deutschen Schlager-Hit. Zeitweise war es eine Herausforderung, dem Schlager-Song aus dem Weg zu gehen – noch heute läuft er gerne in Bierzelten oder Partys.

„Schöne Maid“ – Tony Marshall

Ein Platz in den deutschen Hitlisten und ein Durchbruch für Tony Marshall – alles basierend auf der samoanischen Melodie „Samoa“, über die deutsche Texte gelegt wurden.