Für einmalig 59,99 Euro: Waipu bietet den besten Streaming-Deal des Jahres – nur noch bis Sonntag

Streaming wird immer teurer? Nicht bei Waipu! Für einmalig 59,99 Euro bekommt ihr das Top-Abo mit über 310 Sendern, ein Jahr Disney+ und einen Streaming-Stick. Wer sich das Angebot nicht entgehen lassen will, muss aber schnell sein.

Während Streaming-Dienste einzeln immer teurer werden, bietet Waipu.tv eine clevere Alternative: Das Perfect-Plus-Bundle mit Disney+ und 4K-Stick kostet einmalig 59,99 Euro (jetzt bei Waipu.tv ansehen). Umgerechnet sind das gerade einmal rund 5 Euro im Monat. Der Versand schlägt mit 4,99 Euro zu Buche.

Normalerweise kostet das Bundle allein 19,99 Euro monatlich – und zwar ohne Streaming-Stick. Ihr spart also richtig viel Geld. Ihr müsst aber schnell sein: Das Angebot gilt nur noch bis Sonntag, 23:59 Uhr.

Für wen lohnt sich das Waipu-Bundle?

Familien mit Kindern, die sowohl klassische TV-Vielfalt als auch Disney-Content schätzen

Menschen, die eine komplette Streaming-Lösung mit Premium-Sendern und Aufnahmefunktion suchen

Nutzer, die hauptsächlich internationale Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime nutzen und wenig deutsches TV schauen

Das Waipu-Bundle vereint drei Entertainment-Welten in einem Paket. Der mitgelieferte 4K-Stick verwandelt jeden Fernseher in eine Streaming-Zentrale und bietet Zugang zu über 310 Sendern, davon 290 in HD-Qualität. Besonders wertvoll: 70 Pay-TV-Sender sind inklusive. So lassen sich beispielsweise aktuelle Blockbuster auf Universal HD schauen oder Serien-Highlights auf 13th Street.

Disney+ Standard ergänzt das Angebot um Blockbuster, Marvel-Serien und Pixar-Klassiker für die ganze Familie. Zwar handelt es sich um die werbeunterstützte Variante, doch der Streaming-Genuss bleibt ungetrübt – Disney-Magie inklusive. Praktisch: Bis zu zwei Streams laufen gleichzeitig, sodass Eltern und Kinder parallel unterschiedliche Inhalte schauen können.

Der integrierte Cloud-Speicher mit 150 Stunden Kapazität macht das Angebot komplett. Verpasste Sendungen lassen sich nachträglich aufnehmen und zeitversetzt abspielen. Ein echter Vorteil gegenüber klassischen Streaming-Diensten, die meist keine Aufnahmefunktion bieten. Die Waiputhek bietet zudem tausende Filme, Serien und Shows auf Abruf.

Rechtzeitig kündigen nicht vergessen

Nach den ersten 12 Monaten – solange die Mindestvertragslaufzeit – steigt der Preis dann auf 19,99 Euro im Monat. Wer das nicht möchte, sollte rechtzeitig zu kündigen.

