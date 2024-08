Für Nintendo Switch: Fans von Die Sims haben lange genug gewartet

Pokémon und The Legend of Zelda sind Spieleklassiker, die typischerweise eine Nintendo Switch erfordern, wenn ihr aktuelle Versionen spielen wollt. Viele andere Titel werden wohl nie auf dieser Konsole erscheinen – dazu zählt auch Die Sims 4. Doch bald gibt es eine charmante Alternative.

Nintendo Switch bekommt eigenes Die Sims

GTA 5, GTA 6 und Call of Duty werden wohl nie auf der Nintendo Switch erscheinen – die Konsole bietet schlicht nicht die nötige technische Leistung. Auch die Die-Sims-Reihe hat sich als zu anspruchsvoll für die Switch herausgestellt. Trotz jahrelanger Spekulationen wurde solch eine Version nie umgesetzt. Bei der jüngsten Nintendo Direct wurde jedoch eine vielversprechende Alternative vorgestellt.



Am 19. November 2024 soll das MySims Cozy Bundle erscheinen. Dabei handelt es sich um einen Ableger der beliebten Die-Sims-Spiele, zu denen auch Games wie MySims Racing und MySims Party gehören, die in der Vergangenheit für Wii und Nintendo DS erschienen sind.



Das MySims Cozy Bundle für die Nintendo Switch bietet Neuauflagen von zwei charmanten Klassikern. In MySims baut ihr eine Stadt wieder auf, während ihr in MySims Kingdom dabei helft, ein magisches Land noch schöner zu gestalten. Das Bundle kostet 39,99 Euro und kann bereits vorbestellt werden (im Nintendo e-Shop ansehen).

Anzeige

MySims Cozy Bundle erscheint für die Nintendo Switch. (© Nintendo)

Nintendo Switch: Was wurde noch angekündigt?

Im Rahmen der Nintendo Direct vom 27. August 2024 gab es noch deutlich mehr Ankündigungen. Spieler können sich unter anderem auf folgendes freuen:

Dragon Quest 3 HD-2D Remake erscheint am 14. November 2024

erscheint am 14. November 2024 Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 wird voraussichtlich im Winter 2024 erwartet

wird voraussichtlich im Winter 2024 erwartet Feiert 40 Jahre Puzzle-Geschichte – Tetris Forever soll im Winter 2024 erscheinen

soll im Winter 2024 erscheinen Sid Meier's Civilization 7 ist fest für den 11. Februar 2025 eingeplant

ist fest für den 11. Februar 2025 eingeplant Das JRPG The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st soll 2025 auf den Markt kommen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.