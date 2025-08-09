Fußball heute: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 im Live-Stream und Free-TV – hier gibt es die Übertragung

Auch in diesem Jahr gibt es für Fans der 2. Fußball-Bundesliga wieder Änderungen bei den TV-Übertragungen. Wo kann man alle Spiele von Hertha BSC, Schalke 04 und Co. live sehen? Am 2. Spieltag können Fußball-Fans im Free-TV wieder das Top-Spiel am Samstagabend live verfolgen. Heute Abend zeigt RTL das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und FC Schalke 04.

Wie in der Vergangenheit wird der Pay-TV-Sender Sky auch in der Saison 2025/26 alle Spiele der 2. Bundesliga übertragen. Dabei wird es die Einzelspiele sowie die Konferenz-Option geben. Neu ist, dass RTL auch in die Übertragungen einsteigt.

2. Bundesliga live im Free-TV, Pay-TV und Stream: Wer zeigt was?

Sat.1 hat am 1. Spieltag das Eröffnungsspiel gezeigt. Hier wird es vorerst keine weiteren Live-Spiele geben. RTL wird jeweils am Samstagabend das Top-Spiel um 20:30 Uhr zeigen. So könnt ihr heute Abend beim Traditionsduell zwischen 1. FC Kaiserslautern und FC Schalke 04 im Free-TV einschalten.

Samstag, 9. August 2025, 20:30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 im Live-Stream und TV bei RTL, RTL+, Sky und WOW

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20:30 Uhr. Ein Abonnement wird für die TV-Übertragung nicht benötigt. Lediglich wenn ihr online beim RTL-Programm einschalten wollt, braucht ihr einen Abo-Zugang zu RTL+. Es wird mindestens das Premium-Abonnement für 9,99 Euro monatlich benötigt. Mehr zu den Abos direkt bei RTL+.

2. Bundesliga: Wer zeigt die Live-Konferenz?

Am 1. Spieltag hat RTL auch noch die Konferenz am Sonntag gezeigt. Dabei handelte es sich jedoch um eine Übertragung außer der Reihe, die durch eine Zusammenarbeit mit Sky ermöglicht wurde. Die Live-Konferenzen der 2. Bundesliga wird es exklusiv nur beim Pay-TV-Anbieter geben.

In den Vorjahren hat Sport1 je ein Spiel pro Spieltag der 2. Bundesliga gezeigt, ab sofort liegen diese Rechte bei RTL. Auch in den kommenden Wochen wird es also das Samstagabendspiel im Free-TV geben. Dabei wechseln sich RTL und Nitro mit den Übertragungen ab. Diese Termine stehen bereits fest:

1. Spieltag, 02. August 2025, RTL: Arminia Bielefeld vs. Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, 09. August 2025, RTL: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04

3. Spieltag, 23. August 2025, Nitro: FC Schalke 04 vs. VfL Bochum

4. Spieltag, 30. August 2025, Nitro: Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC

Die Konferenzen am Sonntag gehören nicht zum Standardprogramm von RTL. Im Free-TV wird es die Spiele vom Sonntag nur an ausgewählten Spieltagen zu sehen geben. Die Rechte liegen bei Sky.

Alle Spiele der 2. Bundesliga live sehen

Wie gewohnt hält der Pay-TV-Anbieter auch für die anstehende Saison in der 2. Bundesliga die Übertragungsrechte an allen 306 Spielen. Die Einzelspiele und Konferenzen gibt es in HD-Qualität mit dem Bundesliga-Paket (hier ansehen). Sky zeigt auch die RTL-Spiele am Samstagabend und die Sonntagkonferenz. Wer lieber im Stream einschalten will, benötigt ein Sky-Sport-Abonnement bei WOW (hier ansehen).

Wer kein Abo abschließen will, kann die Spiele der Fußball-Bundesliga auch im Radio verfolgen. Mehr dazu.

Wo gibt es die Highlights?

Die Tore und Highlights werden im Free-TV im Rahmen der ARD-Sportschau und bei ZDF in „Das aktuelle Sportstudio“ gezeigt. Im Stream kann man die Zusammenfassungen hier sehen:

Mit einem RTL+-Zugang stehen die Highlight-Videos beim Streaming-Dienst von RTL zum Abruf bereit (hier ansehen).

Bei Bild-Plus gibt es keine Highlight-Videos mehr.

Kostenlos kann man zudem Zusammenfassungen einzelner Spiele im YouTube-Kanal beim Sportstudio ansehen. Hier werden aber nicht alle 9 Spiele pro Spieltag zur Verfügung gestellt. Vom 1. Spieltag gibt es lediglich 3 Highlight-Videos.

