Fußball heute: Bayern München vs. Paris SG im Live-Stream & TV – hier läuft die Champions League

„The Champiooons!“ – heute startet der vierte Spieltag in der Champions-League-Saison 2025/26. Dabei tritt auch der FC Bayern München gegen Paris SG an. Wo kann man das Spiel der Bayern gegen PSG im Live-Stream und TV sehen?

Auch in dieser Spielzeit teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungen in der Königsklasse untereinander auf. Amazon-Kunden können jeweils dienstags ein Spiel live sehen. Heute, am 4. November 2025, gibt es dort Spiel zwischen Bayern Münchgen und Paris St. Germain im Stream (hier ansehen). Die Übertragung startet um 20:00 Uhr, der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr. Beide Mannschaften haben bislang alle Spiele gewonnen.

Bereits um 18:45 Uhr spielen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt heute gegeneinander. Diese Begegnung seht ihr mit dem „Unlimited“-Abonnement bei DAZN (zum Anbieter).

Bei den DAZN-Spielen benötigt man die „Unlimited“-Option, die 44,99 Euro im Monat oder 34,99 Euro monatlich im Jahres-Abo kostet. In den günstigen Varianten „DAZN World“ und „DAZN Super Sports“ gibt es keine Champions-League-Spiele zu sehen. Bei Amazon ist die Übertragung eines Spiels am Dienstagabend für alle Prime-Mitglieder ohne Zusatzkosten verfügbar. Diese Spiele wird Amazon in der Vorrunde zeigen:

Dienstag, 30. September, 21:00 Uhr – Pafos FC gegen FC Bayern München

Dienstag, 21. Oktober, 21:00 Uhr – Bayer Leverkusen gegen Paris Saint-Germain

Dienstag, 4. November, 21:00 Uhr – Paris Saint-Germain gegen FC Bayern

Dienstag, 25. November, 21:00 Uhr – Borussia Dortmund gegen Villarreal

Dienstag, 9. Dezember, 21:00 Uhr – FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt

Dienstag, 20. Januar, 21:00 Uhr – Tottenham gegen Borussia Dortmund

Einen Probemonat bietet DAZN nicht mehr an, ihr müsst also ab dem ersten Tag bezahlen, wenn ihr den Dienst erst heute bucht. Ein Tages-Ticket gibt es bei dem Anbieter nicht (Abo-Optionen bei DAZN ansehen).

Champions League im Free-TV und Stream: Was wird gezeigt?

DAZN zeigt alle Spiele der Champions League in Deutschland, abgesehen von jeweils einem Spitzenspiel am Dienstag. Diese Partie läuft dann exklusiv bei Amazon Prime.

Die Übertragung des Spiels zwischen Bayern München und PSG gibt es am Dienstag, den 4. November, ab 20:00 Uhr bei DAZN im Online-Stream zu sehen. Der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr .

. Jonas Friedrich moderiert, Experten sind Matthias Sammer, Mats Hummels und Tabea Kemme; Kommentator Hannes Herrmann mit Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes.

Bei Sky wird es auch in der Saison 2025/26 keine Live-Bilder von der Champions League geben.

Im Free-TV wird ZDF ebenfalls bis auf das Finale keine Live-Übertragungen liefern.

Die Zusammenfassungen wird es einige Stunden nach Abpfiff in den YouTube-Kanälen von DAZN und Amazon Prime geben. Alle Highlights können auch ohne Abo kostenlos angesehen werden.

Im Free-TV können Fußball-Fans in Österreich bei ServusTV bei der Champions League im Free-TV einschalten. In Deutschland lässt sich der Sender nicht ohne weiteres empfangen. Hier wird es also im Free-TV, wie gewohnt, heute keine Live-Bilder von der Champions League geben.

Im Anschluss an die Live-Übertragung gibt es die Highlights exklusiv über Amazon zu sehen. ZDF zeigt im Free-TV am Mittwoch die Highlights der bisherigen Spiele. Dort kann man jeden Mittwoch ab 23 Uhr beim Sportstudio im ZDF einschalten und alle Tore von Erling Haaland und Co. gratis genießen. Daneben wird es auch wieder das Finale der aktuellen Champions-League-Saison live im Free-TV geben. Die Champions-League-Spiele bei DAZN könnt ihr im Browser einschalten. Per HDMI-Kabel lässt sich das Signal auch auf den Fernseher übertragen. Alternativ nutzt ihr die DAZN-App auf eurem Wunschgerät. Die App gibt es unter anderem für Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Fire TV Stick und viele Smart-TV-Geräte. Das Abo ist kostenpflichtig.

Für Deutschland gehen in dieser Spielzeit der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen auf die Jagd nach der begehrten Trophäe in der Königsklasse.

Die Online-Radio-Übertragungen bei Amazon Prime werden in dieser Saison hingegen gestrichen. Dafür könnt ihr regelmäßig bei „WDR Event“ einschalten und die Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlos anhören.

Champions League bei DAZN

Amazon zeigt pro Saison 17 Champions-League-Spiele, immer das Topspiel am Dienstag. Alle anderen Begegnungen laufen bei DAZN.

