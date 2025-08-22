Fußball heute: Bundesliga-Start im Live-Stream & TV – wer überträgt alle Spiele live?

Heute ist es soweit. Die Fußball-Bundesliga geht in ihre 63. Spielzeit. Am Freitag geht es mit dem Auftaktspiel zwischen dem amtierenden Meister Bayern München und RB Leipzig los. Im Live-Stream und Free-TV könnt ihr einschalten. Wo gibt es die Übertragungen der Spiele der Bundesliga, welche Zugänge benötigt man und wie kann man auch ohne Abonnement dabei sein?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet.

Das erste Spiel der Bundesliga-Saison 2025/26 gibt es heute, am Freitag, den 22. August, im Free-TV. Sat.1 wird vom Spiel zwischen FC Bayern München und RB Leipzig im Stream und TV berichten. Die Übertragung startet um 19:50 Uhr, das Spiel selbst wird um 20:30 Uhr angepfiffen. Einschalten könnt ihr im kostenlosen Live-Stream direkt bei Joyn (zum Stream).

In dieser Saison gibt es für Fans wieder Änderungen bei den Übertragungen. Wer alle Spiele live sehen will, muss sich also umstellen. Das gilt auch für die Live-Konferenz am Samstag. Die Informationen zu den Übertragungen der 2. Bundesliga haben wir hier zusammengetragen.

Bundesliga im Live-Stream & TV: Wo gibt es alle Spiele?

Samstags ab 15:30 Uhr könnt ihr zur Konferenz im Live-Stream und TV beim Pay-TV-Sender Sky und über den Streaming-Dienst WOW einschalten. Dort könnt ihr auch die Einzelübertragungen auswählen. DAZN wird die Bundesliga-Spiele wie gewohnt freitags und sonntags zeigen.

Um die Live-Übertragung auf dem großen TV-Gerät zu verfolgen, benötigt ihr ein Sky-Abo mit dem Bundesliga-Paket. Kurzentschlossene oder Fußball-Fans ohne Fernseher schalten hingegen bei der Bundesliga-Konferenz im Live-Stream über den Online-Dienst WOW ein. Hier benötigt man den Zugang zum Live-Sport-Programm. Bei der Live-Stream- und Pay-TV-Option handelt es sich um zwei unterschiedliche Angebote. Einen kostenlosen Probemonat gibt es weder bei DAZN, noch bei Sky oder WOW.

Wer ein „großes“ Pay-TV-Abo hat, kann alle Bundesliga-Spiele auch im Live-Stream online über Sky Go empfangen. Entsprechende Apps bringen den Stream auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads und andere Geräte. Sky-Ticket-Kunden können die Bundesliga-Spiele hingegen mit einem Smart-TV oder einem Streaming-Gerät wie Chromecast auch auf dem großen Fernsehgerät genießen, wenn sie nicht vor dem Laptop oder PC sitzen möchten.

Auf Bundesliga-Live-Streams von unbekannten Quellen wie HesGoal oder LiveTV.sx solltet ihr verzichten. Einerseits wird der Fußball-Spaß durch abbrechende Verbindungen oder fremdsprachige Kommentare oft getrübt. Zudem bewegt ihr euch beim Ansehen solcher Fußball-Live-Streams im illegalen Bereich, wonach eine teure Abmahnung droht. Darüber hinaus sind solche Webseiten oft gespickt mit irreführender Werbung, die euch zum Beispiel Adware oder Malware auf den PC bringt oder in Abo-Fallen tappen lässt

Bundesliga-Konferenz und Einzelspiele – Übertragung kostenlos verfolgen?

Falls ihr kein Sky-Abo buchen wollt, müsst ihr bis 18 Uhr auf die Sportschau im Ersten warten. Dort könnt ihr die Highlights vom Bundesliga-Freitag und -Samstag sehen. ARD im Live-Stream gibt es auch gratis auf den meisten Geräten. DAZN-Kunden sehen zwar die Sonntags-Spiele live, können aber die Bundesliga am Freitag und die Einzel-Spiele am Samstag nicht über den Sport-Streaming-Dienst sehen, dafür aber die Live-Konferenz.

Habt ihr nur ein DAZN- und kein Sky-Abo, könnt ihr kurz nach dem Abpfiff die Highlights von den Spielen in der Bundesliga bei RTL+ sehen. „Amazon Prime“ zeigt zwar Spiele der UEFA Champions League, hat aber keinerlei Bundesliga-Rechte. Kostenlos könnt ihr die Live-Konferenz im Radio-Stream beim Online-Radio-Angebot der Sportschau anhören. Ladet euch hierfür die Sportschau-App auf euer mobiles Gerät oder hört den Stream im Browser am PC an.

1. Bundesliga 2025/26 Live-Stream bei DAZN und Sky: Spiele und Abo-Kosten

Bei folgenden Diensten gibt es die Spiele der 1. Bundesliga im Live-Stream und TV:

Freitag: 20:30 Uhr bei Sky

Samstag: Einzelspiele um 15:30 Uhr und das Top-Spiel des Spieltags ab 18:30 Uhr bei Sky , Live-Konferenz bei DAZN

, Live-Konferenz bei DAZN Sonntag: 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr bei DAZN . Die Sonntagsspiele um 13:30 Uhr wurden gestrichen, dafür gibt es mit 19:30 Uhr je ein Spiel pro Spieltag zu einer neuen Spielzeit.

. Die Sonntagsspiele um 13:30 Uhr wurden gestrichen, dafür gibt es mit 19:30 Uhr je ein Spiel pro Spieltag zu einer neuen Spielzeit. Montag: Die ungeliebten Montagsspiele gibt es nicht mehr.

Dienstag und Mittwoch („Englische Woche“): 18:30 und 20:30 Uhr bei Sky

Sat.1 zeigt einzelne Spiele live im Free-TV, darunter die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde.

Die Relegationsspiele zum Ende der Saison zeigt ebenfalls Sat.1 im Free-TV.

Im DFB-Pokal werden einzelne Spiele bei ARD und ZDF live im Free-TV gezeigt. Alle Partien zeigen Sky und WOW.

