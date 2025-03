Fußball heute: Deutschland - Italien im Live-Stream & TV – hier gibt es die Übertragung

Die erste Länderspielpause im Jahr 2025 steht an. Deutschland trifft auf Italien. Dabei geht es um den Einzug in das Halbfinale der UEFA-Nations-League. Wo kann man das Fußballspiel zwischen Deutschland und Italien im Live-Stream und TV verfolgen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Übertragungsrechte für die DFB-Länderspiele sind auf mehrere TV-Sender verteilt. Heute überträgt „Das Erste“. Ihr könnt daher bei Deutschland vs. Italien im Live-Stream und TV bei ARD einschalten. Online gibt es das Spiel bei sportschau.de und in den Apps von ARD (zur Online-Übertragung). Den ARD-Live-Stream gibt es kostenlos und in HD-Qualität auf der Website des TV-Senders sowie über die entsprechenden Apps für Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, verschiedene Streaming-Sticks und andere Abspielgeräte. Hier geht es zum Stream im Browser.

Anzeige

Deutschland vs. Italien: Länderspiel heute im Live-Stream und TV bei ARD

Wo wird das Deutschland-Spiel heute übertragen? ARD zeigt das DFB-Länderspiel heute Abend im Free-TV und in den Online-Kanälen.

ARD zeigt das DFB-Länderspiel heute Abend im Free-TV und in den Online-Kanälen. Wann geht die Übertragung los? Der Fußballabend startet heute um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß zum Deutschland-Spiel erfolgt um 20:45 Uhr.

Der Fußballabend startet heute um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß zum Deutschland-Spiel erfolgt um 20:45 Uhr. Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Alle Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender können kostenlos und Abonnement online angesehen werden. Dazu ruft ihr einfach die ARD-Mediathek im Browser auf oder installiert die ARD-App auf eurem mobilen Gerät oder Streaming-Stick. Der ARD-Live-Stream in HD-Qualität ist auch in den kostenlosen Optionen der TV-Streaming-Dienste wie Waipu.TV oder Zattoo enthalten (bei Waipu.TV einschalten | bei Zattoo einschalten).

Alle Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender können kostenlos und Abonnement online angesehen werden. Dazu ruft ihr einfach die ARD-Mediathek im Browser auf oder installiert die ARD-App auf eurem mobilen Gerät oder Streaming-Stick. Der ARD-Live-Stream in HD-Qualität ist auch in den kostenlosen Optionen der TV-Streaming-Dienste wie Waipu.TV oder Zattoo enthalten (bei Waipu.TV einschalten | bei Zattoo einschalten). Wer kommentiert heute Abend? Tom Bartels kommentiert das Spiel. Esther Sedlaczek führt durch den Fußballabend. An ihrer Seite steht der ehemalige Nationalspieler Bastian Schweinsteiger als Experte bereit.

Tom Bartels kommentiert das Spiel. Esther Sedlaczek führt durch den Fußballabend. An ihrer Seite steht der ehemalige Nationalspieler Bastian Schweinsteiger als Experte bereit. Gibt es eine Übertragung im Radio? Das Länderspiel können Fußball-Fans im kostenlosen Online-Radio bei WDR Event verfolgen (zur Übertragung).

Anzeige

Im Anschluss an das Live-Spiel wird ARD Highlights aus weiteren Stadien Europas zeigen. Unter anderem treten in der Nations League heute noch Dänemark und Portugal, Niederlande und Spanien, Türkei und Ungarn sowie Kroatien und Frankreich aufeinander.

Bereits am kommenden Sonntag gibt es das Rückspiel zwischen Deutschland und Italien. Dann wird RTL das Länderspiel im TV zeigen. Das Final-Turnier iin der Nations League findet im Sommer vom 04. bis 08. Juni statt.

Anzeige

Deutschland gegen Italien im Live-Stream und TV: Übertragung vom Nations-League-Spiel

Mit dem Italien-Spiel startet das Länderspieljahr für Bundestrainer Julian Nagelsmann und das DFB-Team. Nagelsmann muss mit Florian Wirt und Kai Havertz auf seine wichtigen Offensivkräfte verzichten. Im Sturm soll Jonathan Burkardt für Torgefahr bei der „Squadra Azzura“ sorgen. So sieht der DFB-Kader für das Länderspiel gegen Italien aus:

Das könnten die Startaufstellungen sein:

Italien : G. Donnarumma - di Lorenzo, Bastoni, Calafiori - Barella, Tonali - Politano, Ricci, Udogie - Raspadori - Kean

: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bastoni, Calafiori - Barella, Tonali - Politano, Ricci, Udogie - Raspadori - Kean Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum - P. Groß, Goretzka - L. Sané, Undav, Musiala - Burkardt

Gespielt wird im legendlären „Guiseppe Meazza“-Stadion in Mailand. Neben dem Einzug in die nächste Runde bei der Nations League geht es heute Abend auch um die Eingruppierung für die Gruppenauslosung der WM 2026. Lediglich die Top-9-Teams in der FIFA-Weltrangliste werden in Topf 1 platziert. Deutschland ist aktuell auf Platz 10 positioniert – und somit direkt hinter dem heutigen Konkurrenten aus Italien.

Deutschland gegen Italien: Bilanz

Deutschland traf zuletzt im Rahmen der Nations-League-Gruppenphase im Jahr 2022 auf Italien. Damals gab es einen 5:2-Sieg für den DFB. Die Gesamtbilanz spricht jedoch für Italien. Bei insgesamt 38 Aufeinandertreffen gingen die Italiener 15 Mal als Sieger vom Platz, Deutschland nur 11 Mal.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.