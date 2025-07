Fußball heute: Deutschland vs. Dänemark – wer überträgt das Frauen-Länderspiel im Stream und TV?

Heute geht es für Deutschland in die nächste Begegnung bei der Fußball-Europameisterschaft 2025. Am zweiten Spieltag wartet am heutigen Dienstag Dänemark. Wo kann man das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Live-Stream und TV kostenlos einschalten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Alle EM-Spiele werden bei ARD und ZDF gezeigt. Das Deutschlandspiel überträgt heute ARD live. Der Fußballabend beginnt bereits um 17:15 Uhr mit den Vorberichten. Um 18:00 Uhr folgt das erste Spiel des Tages zwischen Deutschland und Dänemark. Ab 21:00 Uhr gibt es dann das zweite Spiel aus der Deutschland-Gruppe zwischen Polen und Schweden live im „Ersten“.

Anzeige

Den ARD-Live-Stream gibt es kostenlos auf der Webseite oder über die Apps des Senders auf iPad, iPhone, Android-Smartphones und -Tablets, Fire-TV und anderen Streaming-Geräten (ARD-Apps downloaden |ZDF-Apps downloaden).

Fußball: EM der Damen im Live-Stream und TV – alle Spiele kostenlos bei ARD und ZDF

Um 17:15 Uhr starten die Vorberichte, um 18:00 Uhr erfolgt der Anstoß zum ersten Spiel. Das zweite EM-Spiel des Tages folgt um 21:00 Uhr. Das könnten die Aufstellungen heute sein:

Deutschland: Berger - Wamser, Minge, Knaak, Linder - Senß, Nüsken - Brand, Dallmann, Bühl - Schüller

Dänemark: Östergaard - Faerge, Ballisager, Veje - Thögersen, Hasbo, Snerle, S. Holmgaard - Thomsen - Vangsgaard, Harder

So verfolgt ihr die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025:

Alle Spiele der Frauen-Fußball-EM zeigen ARD und ZDF im Free-TV .

. Die Live-Streams der TV-Sender gibt es kostenlos. Dazu könnt ihr entweder auf die Apps von ARD und ZDF zugreifen oder über eine kostenlose Option bei TV-Streaming-Diensten wie Zattoo oder Waipu.TV einschalten.

DAZN wird ebenfalls alle Spiele live zeigen. Zum Sport-Streaming-Dienst.

Anzeige

Hier könnt ihr ARD bei Zattoo oder Waipu.TV kostenlos einschalten.

Die Europameisterschaft der Damen wird vom 2. bis 27. Juli 2025 in 8 Städten in der Schweiz ausgetragen. Das Eröffnungsspiel zwischen Schweiz und Norwegen heute sowie das Finale finden im St. Jakob-Park in Basel statt. Bei dem Turnier nehmen 16 Nationen teil, die in 4 Vierergruppen aufgeteilt sind. Die Tabellenersten und -zweiten ziehen in das Viertelfinale ein.

Anzeige

Frauen EM 2025: Wann spielt Deutschland?

Deutschland spielt in der Turniergruppe C. Gegnerinnen sind die Teams aus Polen, Dänemark und Schweden. Im Auftaktspiel setzen sich die DFB-Frauen mit 2:0 gegen die Polinnen durch. Mit der Verletzung von Kapitänin Giulia Gwinn musste das deutsche Team aber im ersten Spiel auch einen schweren Verlust hinnehmen. Dänemark musste sich am 1. Spieltag Schweden mit 0:1 geschlagen geben. Das sind die Spieltermine der DFB-Damen sowie die übertragenden TV-Sender:

Freitag, 04.07.2025, 21:00 Uhr: Deutschland - Polen 2:0

Dienstag, 08.07.2025, 18:00 Uhr: Deutschland - Dänemark, live bei ARD

Samstag, 12.07.2025, 21:00 Uhr: Schweden - Deutschland, live bei ZDF

Das ist der EM-Kader der DFB-Damen für das Turnier in der Schweiz:

Falls sich das DFB-Team für das Viertelfinale qualifiziert, warten in der K.o.-Runde die amtierenden Europameisterinnen aus England, Frankreich, Niederlande oder Wales als Gegnerinnen.

Anzeige

Der Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen

Gruppe A

Datum Begegnung Sender/Ergebnis 02.07. 18 Uhr Island - Finnland 0:1 02.07. 21 Uhr Schweiz - Norwegen 1:2 06.07. 18 Uhr Norwegen - Finnland 2:1 06.07. 21 Uhr Schweiz - Island 2:0 10.07. 21 Uhr Finnland - Schweiz ZDF 10.07. 21 Uhr Norwegen - Island ZDF

Anzeige

Gruppe B

Datum Begegnung Sender/Ergebnis 03.07. 18 Uhr Belgien - Italien 0:1 03.07. 21 Uhr Spanien - Portugal 5:0 07.07. 18 Uhr Spanien - Belgien 6:2 07.07. 21 Uhr Portugal - Italien 1:1 11.07. 21 Uhr Italien - Spanien ARD 11.07. 21 Uhr Portugal - Belgien ARD (online)

Gruppe C

Datum Begegnung Sender/Ergebnis 04.07. 18 Uhr Dänemark - Schweden 0:1 04.07. 21 Uhr Deutschland - Polen 2:0 08.07. 18 Uhr Deutschland - Dänemark Live bei ARD ab 18:00 Uhr heute 08.07. 21 Uhr Polen - Schweden Live bei ARD ab 21:00 Uhr heute 12.07. 21 Uhr Schweden - Deutschland ZDF 12.07. 21 Uhr Polen - Dänemark ZDF

Gruppe D

Datum Begegnung Sender/Ergebnis 05.07. 18 Uhr Wales - Niederlande 0:3 05.07. 21 Uhr Frankreich - England 2:1 09.07. 18 Uhr England - Niederlande ZDF 09.07. 21 Uhr Frankreich - Wales ZDF 13.07. 21 Uhr Niederlande - Frankreich ARD 13.07. 21 Uhr England - Wales ARD

Nach der Gruppenphase geht es so weiter:

Viertelfinale

16.07. 21 Uhr: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

17.07. 21 Uhr: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D

18.07. 21 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

19.07. 21 Uhr: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

Halbfinale

22.07. 21 Uhr: Sieger VF 3 - Sieger VF 1

23.07. 21 Uhr: Sieger VF 4 - Sieger VF 2

Finale

27.07. 18 Uhr: Sieger HF 1 - Sieger HF 2

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.