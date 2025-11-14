Fußball heute: Deutschland vs. Luxemburg im Live-Stream und TV – hier gibt es die Übertragung

Bundesliga-Fans müssen stark bleiben: An diesem Wochenende gibt es wieder eine Länderspielpause. Anhänger des DFB können heute, am Freitag, den 14. November, das Spiel zwischen Luxemburg und Deutschland live im Stream und TV verfolgen. Wo wird das Spiel gezeigt und wann geht es los?

RTL online bei RTL+ sehen

Das DFB-Länderspiel in der WM-Qualifikation heute wird bei RTL im Free-TV gezeigt. Wer keinen TV-Anschluss hat, kann bei RTL im Live-Stream einschalten. Dafür benötigt man einen kostenpflichtigen RTL-Plus-Premium-Account (hier ansehen). Der Zugang kostet 8,99 Euro monatlich. Einen Probemonat gibt es direkt bei RTL+ nicht. Allerdings gibt es RTL+ auch als Prime Channel bei Amazon. Dort kann man den Zugang 7 Tage lang gratis nutzen und so auch heute kostenlos zur Übertragung von Deutschland vs. Luxemburg im Live-Stream einschalten. Hier geht es zur Probewoche.

Wer überträgt Deutschland gegen Luxemburg heute im Live-Stream und TV?

Neben der Streaming-Option direkt bei RTL gibt es den TV-Sender auch online bei den Anbietern Zattoo und Waipu.TV. Dort bucht man ebenfalls ein Abonnement und kann zahlreiche weitere Fernsehsender online empfangen. Man kann sich aber neu bei den Diensten Waipu.TV oder Zattoo anmelden, um im kostenlosen Probemonat auf RTL zuzugreifen. (Probemonat bei Waipu.TV ansehen / Probemonat bei Zattoo ansehen).

Die Übertragung startet bei RTL heute Abend um 20:15 Uhr. Florian König führt durch den Fußballabend. An ihrer Seite stehen der ehemalige Weltmeister Lothar Matthäus als Experte bereit (Quelle: DFB). Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr. Dann wird Wolff-Christoph Fuss als Kommentator zu hören sein.

DFB im Länderspiel heute: Infos zum Gegner und Aufstellungen

Heute geht die deutsche Nationalmannschaft in das vorletzte Spiel in der Gruppenphase der WM-Qualifikation. Das DFB-Team geht mit 9 Punkten als Tabellenführer in die Partie. Nach der Pleite im Auftaktspiel gegen die Slowakei (0:2) konnte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann alle folgenden Spiele gewinnen. Im Hinspiel gegen Luxemburg gab es einen souveränen 4:0-Erfolg. Auch wenn Deutschland heute gewinnt, ist das Ticket für die WM 2026 aber noch nicht sicher. Erst beim letzten Spiel gegen die Slowakei am kommenden Montag fällt die letzte Entscheidung.

Gegen Luxemburg hat Deutschland bislang 14 Mal gespielt. 13 Mal ging der DFB als Sieger vom Platz. Den einzigen Sieg von Luxemburg gab es im Jahr 1939 im Rahmen eines Freundschaftsspiels. Fans können beim Länderspiel heute erstmals das neue DFB-Trikot in Aktion sehen.

Für das Spiel heute sowie am Montag hat Bundestrainer Nagelsmann 25 Spieler nominiert. Said El Mala und Assan Ouedraogo feiern dabei ihr Debüt im DFB-Kader. Leroy Sané und Malick Thiaw kehren nach Abwesenheit wieder zum Team zurück. Auf den bisherigen Team-Kapitän Joshua Kimmich muss Nagelsmann hingegen verletzungsbedingt verzichten.

Das könnten die Aufstellungen heute sein:

Luxemburg : Moris - Martins, Korac, Carlson - Jans, Bohnert - C. Martins - Olesen, Barreiro - Sinani, Dardari

: Moris - Martins, Korac, Carlson - Jans, Bohnert - C. Martins - Olesen, Barreiro - Sinani, Dardari Deutschland: Baumann - R. Baku, Tah, Anton, Raum - Goretzka, Pavlovic - L. Sané, Gnabry, Wirtz - Woltemade

Am kommenden Montag schließt Deutschland das Länderspieljahr mit dem Spiel gegen die Slowakei ab. Dieses Spiel wird dann bei ZDF im Free-TV gezeigt. Der Termin für das erste DFB-Spiel im Jahr 2026 ist am 30. März 2026. Dann geht es in ein Testspiel gegen die Elfenbeinküste. Heute könnt ihr bei RTL im Free-TV und RTL+ im Live-Stream bei der Übertragung vom Spiel zwischen Deutschland und Luxemburg ab 20:15 Uhr einschalten. Hier geht es zum Live-Stream. Kostenlos können Neukunden bei RTL online über den Prime Channel bei Amazon einschalten.