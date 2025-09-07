Fußball heute: Deutschland vs. Nordirland im Live-Stream und TV – hier gibt es die Übertragung

Nach der Pleite am Donnerstag geht es für den DFB heute in das nächste Spiel bei der WM-Qualifikation 2026. Auf dem Spielplan steht heute die Begegnung gegen Nordirland. Die Übertragung zum Spiel zwischen Deutschland und Nordirland gibt es im Live-Stream und Free-TV.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zum RTL-Live-Stream

Das Spiel startet um 20:45 Uhr. Nachdem das Deutschland-Spiel zuletzt bei ARD lief, wird die Partie heute bei RTL übertragen. Einschalten könnt ihr im Free-TV. Ohne Fernsehanschluss schaltet ihr bei RTL im Live-Stream ein. Dafür benötigt man aber einen kostenpflichtigen Zugang, zum Beispiel für RTL+, Waipu.TV oder Zattoo.

Anzeige

Deutschland vs. Nordirland: Übertragung heute bei RTL und RTL+

Wo wird das Deutschland-Spiel heute übertragen? RTL zeigt das Spiel in der WM-Qualifikation zwischen Deutschland und Nordirland live im Free-TV und online bei RTL+ (zum Stream).

RTL zeigt das Spiel in der WM-Qualifikation zwischen Deutschland und Nordirland live im Free-TV und online bei RTL+ (zum Stream). Wann geht die Übertragung los? Die Vorberichte starten um 19:05 Uhr.

Die Vorberichte starten um 19:05 Uhr. Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Anders als die Live-Streams von ARD und ZDF gibt es das Streaming-Angebot von RTL nur kostenpflichtig. Man benötigt mindestens das Premium-Paket. Den Zugang gibt es ab 8,99 Euro monatlich. Man kann sich aber neu bei den Diensten Waipu.TV oder Zattoo anmelden, um im kostenlosen Probemonat auf RTL zuzugreifen. (Probemonat bei Waipu.TV ansehen / Probemonat bei Zattoo ansehen).

Anders als die Live-Streams von ARD und ZDF gibt es das Streaming-Angebot von RTL nur kostenpflichtig. Man benötigt mindestens das Premium-Paket. Den Zugang gibt es ab 8,99 Euro monatlich. Man kann sich aber neu bei den Diensten Waipu.TV oder Zattoo anmelden, um im kostenlosen Probemonat auf RTL zuzugreifen. (Probemonat bei Waipu.TV ansehen / Probemonat bei Zattoo ansehen). Wann ist der Anstoß? Das Länderspiel beginnt um 20:45 Uhr.

Das Länderspiel beginnt um 20:45 Uhr. Wo wird gespielt? Ausgetragen wird die Partie im Rhein-Energie-Stadion, der Heimat des 1. FC Köln.

Ausgetragen wird die Partie im Rhein-Energie-Stadion, der Heimat des 1. FC Köln. Wer kommentiert heute Abend? Durch den Fußballabend führt Laura Wontorra. An ihrer Seite stehen die DFB-Legende Lothar Matthäus sowie der Ex-BVB-Trainer Edin Terzic als Experten bereit. Kommentator des Spiels ist Wolff Fuss.

Durch den Fußballabend führt Laura Wontorra. An ihrer Seite stehen die DFB-Legende Lothar Matthäus sowie der Ex-BVB-Trainer Edin Terzic als Experten bereit. Kommentator des Spiels ist Wolff Fuss. Worum geht es? Heute gibt es das zweite Spiel des DFB in der WM-Qualifikationsgruppe A. Beim Auftakt am Donnerstag musste man sich Slowakei mit 0:2 geschlagen geben. Die Nordiren siegten gegen Luxemburg mit 3:1.

Anzeige

Deutschland vs. Nordirland heute: Bilanz und nächste DFB-Termine

Der DFB und Nordirland trafen bislang 19 Mal aufeinander. 13 Mal ging Deutschland als Sieger vom Platz, nur 2 Mal feierten die Nordiren. Der höchste Sieg Deutschlands war zugleich das bislang letzte Aufeinandertreffen. Im Rahmen der EM-Qualifikation gab es am 19. November 2019 ein beeindruckendes 6:1 für Deutschland.

Im Anschluss an das Deutschland-Spiel gibt es bei RTL noch die Highlights anderer Länderspiele vom Sonntag. Unter anderem gibt es heute noch die zweite Partie aus der Gruppe A zwischen Slowakei und Luxemburg. Zudem treffen Türkei und Spanien, Polen und Finnland sowie Belgien und Kasachstan aufeinander. Die Termine der nächsten Deutschland-Spiele in diesem Jahr:

Freitag, 10. Oktober: Deutschland vs. Luxemburg

Montag, 13. Oktober: Nordirland vs. Deutschland

Freitag, 14. November: Luxemburg vs. Deutschland

Montag, 17. November: Deutschland vs. Luxemburg

Anzeige

Heute beginnt der Fußballabend um 19:05 Uhr bei RTL im Free-TV und RTL+ im Online-Stream. Hier geht es zum Live-Stream.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.