Fußball heute: Deutschland vs. Slowakei im Live-Stream und TV – kostenlose Übertragung

Heute wird es noch einmal ernst für die deutsche Nationalmannschaft. Es geht in das finale Spiel in der Gruppenphase bei der WM-Qualifikation gegen Slowakei. Fußball-Fans können zur Übertragung von Deutschland vs. Slowakei im Live-Stream und Free-TV einschalten.

Das letzte Länderspiel des Jahres seht ihr heute Abend bei ZDF. Der ZDF-Live-Stream steht gratis über die Webseite sowie die Apps des Senders bereit. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, der Anstoß in Leipzig erfolgt um 20:45 Uhr.

WM-Qualifikation: Deutschland gegen Slowakei

Moderiert wird der Fußballabend von Katrin Müller-Hohenstein. An ihrer Seite stehen die ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker und Christoph Kramer als Experten bereit. Kommentator des Spiels ist Oliver Schmidt.

Für die deutsche Nationalmannschaft spitzt sich die Lage im Kampf um die Weltmeisterschaft 2026 zu. Im letzten Qualifikationsspiel an diesem Montag in Leipzig gegen die Slowakei geht es um die direkte Teilnahme am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Die Ausgangslage ist dabei denkbar einfach und nervenaufreibend zugleich: Schon ein Unentschieden reicht dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, um das WM-Ticket zu lösen.

Eine Niederlage hätte jedoch weitreichende Folgen. Verliert Deutschland das Duell, wäre die direkte Qualifikation verspielt, und die Mannschaft müsste den Umweg über die ungeliebten Playoffs im März kommenden Jahres gehen. Dort würde man in einem Viererturnier um einen der letzten verbleibenden Plätze kämpfen. Ein Szenario, das der Verband nach den jüngsten Enttäuschungen bei großen Turnieren unbedingt vermeiden will. Das Hinspiel gegen die Slowaken ging bereits mit 0:2 verloren, was die Anspannung zusätzlich erhöht.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es um alles oder nichts

Ein Sieg in Leipzig hätte gleich doppelten Wert. Er sichert nicht nur die WM-Teilnahme, sondern garantiert Deutschland auch einen Platz im ersten Lostopf bei der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember. Damit würde die DFB-Auswahl in der Vorrunde den großen Favoriten wie Argentinien, Frankreich oder Brasilien aus dem Weg gehen und sich eine bessere Ausgangsposition für das Turnier verschaffen. Das könnten die Startaufstellungen heute sein:

Deutschland : Baumann - Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, F. Nmecha - L. Sané, Gnabry, Wirtz - Woltemade

: Baumann - Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, F. Nmecha - L. Sané, Gnabry, Wirtz - Woltemade Slowakei: Dubravka - Gyömber, Skriniar, Obert, Hancko - Lobotka - Bero, Duda - Schranz, Strelec, Haraslin

Bundestrainer Nagelsmann forderte von seinem Team vor dem „Endspiel“ mehr Mut und eine entschlossenere Spielweise als zuletzt. Personell gibt es leichte Entwarnung, da Karim Adeyemi nach seiner Sperre wieder zur Verfügung steht. Die Hoffnungen ruhen zudem darauf, dass auch die zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck rechtzeitig fit werden, um die Mannschaft in diesem entscheidenden Moment zu unterstützen. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr, das ZDF überträgt live.

Im Anschluss an das Deutschland-Spiel zeigt das ZDF noch Highlights von weiteren Qualifikationsspielen: Nordirland – Luxemburg, Malta – Polen, Montenegro – Kroatien, Niederlande – Litauen und Tschechien – Gibraltar.

