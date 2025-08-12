Fußball heute: Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam im Live-Stream und TV – wer überträgt das Spiel?

Heute geht es um den Einzug in die Playoff-Spiele der Champions League. Dabei treten unter anderem Fenerbahce Istanbul und Feyenoord Rotterdam aufeinander. Im Live-Stream und TV wird das Spiel auch in Deutschland übertragen.

Hier läuft Fenerbahce vs. Feyenoord im TV und Stream (kostenlos)

Der deutsche Free-TV-Sender Sport1 wird das Spiel in der Champions-League-Qualifikation von heute übertragen. Der Anstoß erfolgt um 19:00 Uhr deutscher Zeit (20 Uhr Ortszeit). Die Übertragung beginnt kurz vorher um 18:55 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel im Sükrü-Saracoglu-Stadion in Istanbul. Online könnt ihr den Sport1-Live-Stream kostenlos und ohne Anmeldung auf der Webseite des TV-Senders empfangen. Daneben steht der Live-Stream auch über verschiedene Streaming-Dienste wie Joyn zum Abruf bereit (hier ansehen).

Heute wird das Rückspiel im Kampf um den Champions-League-Einzug ausgetragen. Im ersten Spiel konnte sich Feyenoord Rotterdam vor eigenem Publikum mit 2:1 durchsetzen. Der Sieger der Partie heute spielt gegen Benfica Lissabon oder OGC Nizza um die Teilnahme an der Gruppenphase in der kommenden Champions-League-Saison.

Türkische Teams in Deutschland live im Stream und TV

Auch die Spiele der 1. Liga in der Türkei (offiziell „Trendyol Süper Lig“) könnt ihr in Deutschland live verfolgen. Die Rechte gibt es aber bei keinem deutschsprachigen Anbieter, sondern bei beIN Sports. Fans von Besiktas, Galatasaray und Co. können hierzulande das Pay-TV-Paket Digiturk Euro buchen (zum Anbieter). Ihr benötigt das Sportpaket mit den beIN-Sports-Sendern. Die Übertragungen können mit der entsprechenden App auf Smartphone und Tablet sowie auf Smart-TV-Geräten angesehen werden. Zusätzlich kann man eine Stream-Box bestellen, mit der man die Spiele ebenfalls empfangen kann.

Das Abonnement mit den Spielen kostet 99,90 Euro für 1 Jahr (rechnerisch 8,33 Euro pro Monat). Wer das Abo gleich für 2 Jahre bucht, bezahlt 199 Euro für den gesamten Zeitraum (rechnerisch 8,29 Euro pro Monat). Mit dem Dienst seht ihr nicht nur die Spiele der höchsten Spielklasse „Trendyol SüperLig“, sondern auch die Spiele des Unterhauses. Zudem gibt es viele weitere türkische Sender sowie das Angebot von Sportdigital HD. Im Programmumfang ist auch „HT Spor“ enthalten, das die Spiele der türkischen Mannschaften in der Europa League zeigt. Die komplette Senderliste seht ihr hier.

Süper Lig: Besiktas, Galatasaray und mehr in Deutschland sehen

Im YouTube-Kanal von beIN Sports Türkiye könnt ihr kostenlos und ohne Anmeldung zudem viele Highlight-Videos und Tore der Teams aus der Türkei sehen (zum YouTube-Kanal).

In der abgelaufenen Saison 2024/25 wurde Galatasaray Istanbul mit 95 Punkten Meister. Auch in diesem Jahr geht das Team als Favorit in die Saison, immerhin konnte man sich mit Akteuren wie Leroy Sané und Victor Osimhen verstärken. Auch Beşiktaş bringt mit Neuverpflichtungen wie Tammy Abraham Potenzial mit, es bleibt aber eine unklare Richtung unter der neuen Führung von Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Fenerbahce Istanbul steht mit Trainer José Mourinho hingegen unter Druck. Nach den Abgängen von Spielern wie Saint-Maxim, Tadic und Kostic geht das Team personell geschwächt in die Saison.