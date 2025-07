Fußball heute: Galatasaray vs. Straßburg und Fenerbahce vs. Benfica – Übertragung im Live-Stream und TV

Die türkischen Teams gehen in die Endphase der Saison-Vorbereitung. Heute, am Samstag, den 26.07.2025 treten Galatasaray Istanbul und Fenerbahce Istanbul in Testspielen an. Wo kann man die Spiele zwischen Galatasaray und RC Straßburg sowie Benfica Lissabon gegen Fenerbahce Istanbul im Live-Stream und TV verfolgen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Testspiele live: Fenerbahce und Galatasaray live sehen

Die Testspiele zwischen Fenerbahce Istanbul und Benfica Lissabon sowie Galatasaray und RC Straßburg werden live bei S Sport Plus gezeigt. Hierbei handelt es sich um einen Online-Streaming-Dienst, bei dem man sich anmelden muss. Mehr Informationen zum Anbieter. Die Kosten liegen bei rund 6 Euro monatlich. Allerdings benötigt man eine türkische IP-Adresse, um auf die Inhalte zuzugreifen. Das kann man möglicherweise mit einem VPN-Dienst und einer türkischen IP-Adresse umgehen. Bei der Suche nach einem VPN-Anbieter solltet ihr überprüfen, ob die Türkei enthalten ist (bei NordVPN ansehen). Das Spiel zwischen Galatasaray und Straßburg startet um 20:00 Uhr, die Begegnung zwischen Benfica und Fenerbahce geht um 21:00 Uhr los.

Anzeige

Kann man die Spiele von Galatasaray und Fenerbahce in Deutschland sehen?

In Deutschland werden keine Testspiele der türkischen Mannschaften im TV oder Stream gezeigt. Im Anschluss an die Spiele wird es aber Highlights im Video geben. So könnt ihr beim YouTube-Kanal von Galatasaray zur Zusammenfassung einschalten. Dort seht ihr zum Beispiel jetzt die Highlights vom Testspiel gegen Cagliari Calcio aus der letzten Woche:

Bei Fenerbahce gibt es ebenfalls Highlight-Videos bei YouTube. Hier sind alle Tore von der letzten Begegnung gegen UD Leiria:

Anzeige

Türkische Teams in Deutschland live im Stream und TV

Hierzulande könnt ihr aber bei der Europa-League-Qualifikation mit den Spielen von Besiktas live über HT Spor einschalten. Das Hinspiel gegen Schachtar Donezk gab es am vergangenen Donnerstag, Besiktas musste sich vor eigenem Publikum mit 2:4 geschlagen geben. Das Rückspiel findet am nächsten Donnerstag statt.

In der Türkei wird das Spiel beim Sender HT Spor gezeigt.

Der Sender überträgt sein Programm auch im Live-Stream (hier ansehen).

Das normale Programm kann auch in Deutschland online angesehen werden. Bei Live-Sport-Übertragungen kommt es aber vor, dass die Streams per Geoblocking gesperrt werden. Das kann man mit einem VPN-Dienst und einer türkischen IP-Adresse umgehen. Bei der Suche nach einem VPN-Anbieter solltet ihr überprüfen, ob die Türkei enthalten ist (bei NordVPN ansehen).

Anzeige

Wer einen TV-Anschluss bei der Telekom hat, kann das TV-Paket „Türk“ dazubuchen (hier ansehen). Für 6,95 Euro zusätzlich im Monat schaltet man verschiedene türkischsprachige Sender frei, so auch HT Spor. Mehr dazu bei Telekom. Bei Vodafone wird der Sender zwar nicht in der Liste für das TV-Paket „Türkisch“ geführt, allerdings gibt es im Forum die Bestätigung von einem Nutzer, dass der Sportsender auf Kanal 206 zu finden ist. Auch der Lizenzdienstleister Mediapool bestätigt, dass der Sender bei Vodafone verfügbar ist.

Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag, 31. Juli statt. Schachtar Donezk trägt seine Spiele im Stadion Reymana in Krakau, Polen aus.

Süper Lig in Deutschland

Die Spiele der 1. Liga in der Türkei (offiziell „Trendyol Süper Lig“) könnt ihr ebenfalls live verfolgen. Die Rechte gibt es aber bei keinem deutschsprachigen Anbieter, sondern bei beIN Sports. Fans von Besiktas, Galatasaray und Co. können hierzulande das Pay-TV-Paket Digiturk Euro buchen (zum Anbieter). Ihr benötigt das Sportpaket mit den beIN-Sports-Sendern.