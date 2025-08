Fußball heute: Hertha BSC vs. FC Schalke 04 im Live-Stream und Free-TV – hier gibt es die Übertragung

Der Start der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga steht an. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Änderungen bei den TV-Übertragungen. Wo kann man alle Spiele von Hertha BSC, Schalke 04 und Co. live sehen? Am 1. Spieltag können Fußball-Fans im Free-TV gleich 5 Spiele live verfolgen. Heute Abend zeigt Sat.1 das Eröffnungsspiel zwischen FC Schalke 04 und Hertha BSC.

Morgen Abend könnt ihr beim Topspiel zwischen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf sowie bei der Live-Konferenz am Sonntag kostenlos bei RTL im Free-TV einschalten.

Wie in der Vergangenheit, wird der Pay-TV-Sender Sky auch in der Saison 2025/26 alle Spiele der 2. Bundesliga übertragen. Dabei wird es die Einzelspiele sowie die Konferenz-Option geben. Neu ist, dass RTL auch in die Übertragungen einsteigt.

2. Bundesliga live im Free-TV, Pay-TV und Stream: Wer zeigt was?

Sat.1 hat sich die Übertragungsrechte am Eröffnungsspiel gesichert. So könnt ihr heute Abend beim Traditionsduell zwischen Hertha BSC und FC Schalke 04 im Free-TV einschalten.

Freitag, 1. August 2025, 20:30 Uhr: FC Schalke 04 vs. Hertha BSC im Live-Stream und TV bei Sat.1, ran.de, Joyn, Sky und WOW

im Live-Stream und TV bei Sat.1, ran.de, Joyn, Sky und WOW Samstag, 2. August 2025, 20:30 Uhr: Arminia Bielefeld vs. Fortuna Düsseldorf im Live-Stream und TV bei RTL, RTL+, Sky und WOW

Am Samstagabend zeigt RTL das erste Topspiel der Zweitliga-Saison live im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20:30 Uhr. Ein Abonnement wird nicht benötigt.

Bereits am Sonntag geht es weiter mit den Free-TV-Spielen. Ab 13:00 Uhr wird RTL im Free-TV die Live-Konferenz vom Sonntag aus der 2. Bundesliga zeigen. Das TV-Programm gibt es mit einem Premium-Abonnement bei RTL+ auch im Live-Stream online. Für den RTL-Live-Stream benötigt man jedoch einen kostenpflichtigen Zugang (mehr dazu).

2. Bundesliga: Konferenz mit Dynamo Dresden, 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Magdeburg

In der Konferenz am Sonntag gibt es diese Spiele:

Hannover 96 vs. 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr)

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth vs. Dynamo Dresden (13.30 Uhr)

In den Vorjahren hat Sport1 je ein Spiel pro Spieltag der 2. Bundesliga gezeigt, ab sofort liegen diese Rechte bei RTL. Auch in den kommenden Wochen wird es also das Samstagabendspiel im Free-TV geben. Dabei wechseln sich RTL und Nitro mit den Übertragungen ab. Diese Termine stehen bereits fest:

1. Spieltag, 02. August 2025, RTL: Arminia Bielefeld vs. Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, 09. August 2025, RTL: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04

3. Spieltag, 23. August 2025, Nitro: FC Schalke 04 vs. VfL Bochum

4. Spieltag, 30. August 2025, Nitro: Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC

Die Konferenzen am Sonntag gehören nicht zum Standardprogramm von RTL. Im Free-TV wird es die Spiele vom Sonntag nur an ausgewählten Spieltagen zu sehen geben. Die Rechte liegen bei Sky.

Alle Spiele der 2. Bundesliga live sehen

Wie gewohnt hält der Pay-TV-Anbieter auch für die anstehende Saison in der 2. Bundesliga die Übertragungsrechte an allen 306 Spielen. Die Einzelspiele und Konferenzen gibt es in HD-Qualität mit dem Bundesliga-Paket (hier ansehen). Sky zeigt auch die RTL-Spiele am Samstagabend und die Sonntagkonferenz. Wer lieber im Stream einschalten will, benötigt ein Sky-Sport-Abonnement bei WOW (hier ansehen).

Wer kein Abo abschließen will, kann die Spiele der Fußball-Bundesliga auch im Radio verfolgen. Mehr dazu.

