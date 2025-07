Fußball heute: Schachtar Donezk vs. Besiktas Istanbul – Übertragung im Live-Stream und TV

Die Europa-League-Qualifikation geht heute in die Rückspiele der zweiten Runde. Dort kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen der mehrfachen Champions-League-Teilnehmer Besiktas Istanbul und Schachtar Donezk. Wo kann man das Spiel zwischen Besiktas und Schachtar im Live-Stream und TV verfolgen?

Besiktas vs. Donezk: Europa-League-Qualifikation heute live

In Deutschland hält RTL die Rechte an den Europa-League-Spielen. Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung werden allerdings nicht in Deutschland gezeigt. Wer das Spiel zwischen Besiktas und Donezk live verfolgen will, muss also bei einem internationalen Sender einschalten. Der Anstoß erfolgt um 20:00 Uhr.

In der Türkei wird das Spiel beim Sender HT Spor gezeigt.

Der Sender überträgt sein Programm auch im Live-Stream (hier ansehen).

Das normale Programm kann auch in Deutschland online angesehen werden. Bei Live-Sport-Übertragungen kommt es aber vor, dass die Streams per Geoblocking gesperrt werden. Das kann man mit einem VPN-Dienst und einer türkischen IP-Adresse umgehen. Bei der Suche nach einem VPN-Anbieter solltet ihr überprüfen, ob die Türkei enthalten ist (bei NordVPN ansehen).

Wer einen TV-Anschluss bei der Telekom hat, kann das TV-Paket „Türk“ dazubuchen (hier ansehen). Für 6,95 Euro zusätzlich im Monat schaltet man verschiedene türkischsprachige Sender frei, so auch HT Spor. Mehr dazu bei Telekom. Bei Vodafone wird der Sender zwar nicht in der Liste für das TV-Paket „Türkisch“ geführt, allerdings gibt es im Forum die Bestätigung von einem Nutzer, dass der Sportsender auf Kanal 206 zu finden ist. Auch der Lizenzdienstleister Mediapool bestätigt, dass der Sender bei Vodafone verfügbar ist.

Bei Radio.de findet ihr den Einstieg zum Fanradio von Besiktas. Dort könnt ihr das Spiel auf Türkisch anhören. Einen Live-Ticker zum Spiel findet ihr im Web-Angebot der UEFA.

Europa League Qualifikation heute: Besiktas vs. Donezk

Ausgetragen wird die Partie heute im Stadion Miejski im polnischen Krakau. Donezk geht als Favorit in das Rückspiel. In der Türkei konnte sich das Team aus Ukraine mit 4:2 durchsetzen. Beide Mannschaften beendeten die Saison in ihrer Liga jeweils auf dem vierten Tabellenplatz. Als Trainer steht die Manchester-United-Legende Ole Gunnar Solskjaer an der Seitenlinie von Besiktas. Mit Milot Rashica (früher Werder Bremen) und Felix Udokhai (früher unter anderem FC Augsburg) stehen auch einige ehemalige Bundesliga-Spieler im Kader von Besiktas. Top-Star im Team der Ukrainer ist Georgiy Sudakov, der bei Transfermarkt.de mit einem Marktwert von 32 Millionen Euro geführt wird. Donezk spielte bereits in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League, wo man sich mit 6:0 und 0:0 gegen Tampereen Ilves aus Finnland durchsetzen konnte. Im YouTube-Kanal von HT Spor kann man die Highlights mit allen Toren vom Hinspiel sehen:

Türkische Teams in Deutschland live im Stream und TV

Süper Lig in Deutschland

Die Spiele der 1. Liga in der Türkei (offiziell „Trendyol Süper Lig“) könnt ihr ebenfalls live verfolgen. Die Rechte gibt es aber bei keinem deutschsprachigen Anbieter, sondern bei beIN Sports. Fans von Besiktas, Galatasaray und Co. können hierzulande das Pay-TV-Paket Digiturk Euro buchen (zum Anbieter). Ihr benötigt das Sportpaket mit den beIN-Sports-Sendern.