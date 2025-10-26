Fußball heute: So seht ihr den El Clásico zwischen Barca und Real ohne Abo

Heute steigt wieder das Traditionsduell zwischen FC Barcelona und Real Madrid. Fußball-Fans können das Spiel aus der spanischen Liga live verfolgen. An diesem Spieltag seht ihr die Übertragung von Real Madrid vs. FC Barcelona sogar kostenlos im Live-Stream.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Hier kostenlos einschalten

DAZN zeigt den „El Clásico“ zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am 26. Oktober 2025 live und kostenlos im Stream. Hier könnt ihr euch anmelden und einschalten.

Anzeige

El Clasico live: DAZN überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona gratis

Am heutigen Sonntag steigt das, worauf Fußballfans auf der ganzen Welt warten: der „El Clásico“ zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Fußball-Fans können sich dabei besonders freuen: Der Sport-Streaming-Dienst DAZN zeigt das legendäre Duell komplett kostenlos. Mittlerweile ist das ein doch eher ungewöhnlicher Schritt in einem Markt, der sonst von teuren Abos und exklusiven Rechten dominiert wird.

Um 15:45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, der Anpfiff ertönt um 16:15 Uhr. Alles, was ihr braucht, ist ein kostenloser DAZN-Account. Ein Abo muss nicht abgeschlossen werden. Der Streamingdienst will mit dieser Aktion nicht nur Fans begeistern, sondern auch neue Nutzer anlocken, Werbeeinnahmen steigern und ein paar Login-Daten sammeln. Normalerweise benötigt man für die Übertragungen der La-Liga-Spiele bei DAZN im Stream mindestens das „Super Sports“-Abonnement, das es ab 19,99 Euro monatlich gibt (Abos hier anschauen).

Anzeige

Fußball-Highlight kostenlos ansehen: DAZN zeigt Barcelona vs. Real Madrid gratis

Mit der kostenlosen Übertragung verfolgt DAZN eine klare Marketingstrategie. Nach dem Verlust wichtiger Rechte wie der Frauen-Champions-League setzt das Unternehmen auf Reichweite statt Exklusivität. Die Taktik hat schon einmal funktioniert: Als DAZN 2024 die Klub-WM gratis zeigte, registrierten sich Hunderttausende neue Nutzer. Nun will der Anbieter diesen Effekt mit einem noch größeren Event wiederholen.

DAZN überträgt das Spiel mit einem eingespielten Team: Moderator Andrés Veredas, Kommentator Jan Platte und Ex-Real-Star Sami Khedira sorgen für Expertise und Emotion.

Real Madrid geht als Tabellenführer in den Fußball-Klassiker. Nach 9 Spielen hat das Team von Xabi Alonso 24 Punkte. Der FC Barcelona ist mit 2 Punkten weniger dicht an den Fersen und kann mit einem Sieg an den „Königlichen“ vorbeiziehen. In der Fußball-Geschichte traten die beiden spanischen Top-Teams bislang 213 Mal aufeinander (Quelle: Fussballdaten.de). Die Bilanz ist dabei relativ ausgeglichen. Die Katalanen siegten 86 Mal, Real 88 Mal und bei der Torbilanz herrscht mit 348:348 ein Gleichstand. Die letzten 4 Spiele entschied Barcelona jeweils für sich. Zuletzt gab es im Mai am 35. Spieltag in der abgelaufenen Saison in „La Liga“ einen 4:3-Sieg. An diesem Wochenende könnt ihr zur besten Zeit am Sonntagnachmittag ab 15:45 Uhr zu den Vorberichten bei der Übertragung von Real Madrid vs. FC Barcelona im Live-Stream und TV einschalten.