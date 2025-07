Fußball Klub-WM heute: Bayern München vs. Paris SG – Übertragung im Stream und TV

Bayern München und Borussia Dortmund haben sich für das Viertelfinale bei der Klub-Weltmeisterschaft qualifiziert. Heute, am Samstag, den 05. Juli 2025 treten beide deutschen Teams das nächste Mal an. Wo kann man im Stream und TV zur Übertragung einschalten und wann beginnt der Fußballabend?

Heute geht es für den FC Bayern gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Paris St. Germain. Sat.1 überträgt das Viertelfinale bei der Klub-WM im Free-TV. Ab 17:30 Uhr beginnen die Vorberichte. Der Anstoß folgt um 18:00 Uhr. Danach steigt um 22:00 Uhr das Viertefinalspiel zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Im kostenlosen Live-Stream schaltet ihr bei den Spielen mit deutscher Beteiligung über Joyn, ran.de oder bei DAZN ein.

Bayern München setzte sich im Achtelfinale gegen Flamengo aus Brasilien durch. Nach dem 4:2-Sieg geht es nun Paris SG. Der BVB schloss das Achtelfinale in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit dem 2:1-Sieg gegen CF Monterrey ab.

Samstag, 05.07.2025, 18:00 Uhr: Paris SG - Bayern München

Samstag, 05.07.2025, 22:00 Uhr: Real Madrid - Borussia Dortmund

Die Spiele mit deutscher Beteiligung von Bayern München und Borussia Dortmund kann man kostenlos im Free-TV bei Sat.1 verfolgen. Online wird es diese Partien bei ran.de und Joyn kostenlos im Stream geben (Live-TV bei Joyn).

Das Turnier wird komplett und exklusiv von DAZN übertragen. Anders als bei Spielen der Bundesliga oder Champions League benötigt ihr aber auch hier kein kostenpflichtiges Abonnement, sondern könnt gratis bei der Klub-WM online einschalten. Ihr müsst lediglich einen Account haben oder erstellen.

Klub-WM 2025: Teilnehmer und Modus

Das Turnier findet vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Es nehmen 32 Vereine aus sechs Verbänden teil. Statt der bisherigen sieben Vereine messen sich diesmal Champions aus sechs Kontinentalverbänden in acht Gruppen, gefolgt von K.-o.-Phasen. Das Finale steigt am 13. Juli 2025 im MetLife Stadium in New Jersey. Diese Mannschaften nehmen teil:

UEFA (12 Teams) : Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern, Chelsea, BVB, Juve, Atlético, Benfica, Porto, Inter, Salzburg

: Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern, Chelsea, BVB, Juve, Atlético, Benfica, Porto, Inter, Salzburg CONMEBOL (6) : Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Botafogo, River Plate, Boca Juniors

: Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Botafogo, River Plate, Boca Juniors CONCACAF (4 + 1 Gastgeber) : Monterrey, Seattle Sounders, Pachuca, LAFC + Inter Miami als US-Gastgeber

: Monterrey, Seattle Sounders, Pachuca, LAFC + als US-Gastgeber AFC (4) : Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan Hyunda

: Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan Hyunda CAF (4) : Al Ahly, Wydad, Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns

: Al Ahly, Wydad, Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns OFC (1): Auckland City

In der Gruppenphase gibt es 8 Gruppen mit jeweils 4 Mannschaften. Die besten 2 jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale, danach folgt die K.o-Phase. Ein Spiel um Platz 3 wird nicht ausgetragen. DAZN zeigt alle 63 Spiele live & kostenfrei, man braucht lediglich ein Konto, aber kein Abo. Sat. 1 (Free-TV) und Joyn (Stream) zeigen alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Finale und in späteren Runden je ein K.-o.-Spiel. Ist kein deutsches Team mehr in einer K.o.-Runde dabei, wird jeweils ein Top-Spiel live im Free-TV gezeigt.

17. Juni: Fluminense gegen BVB (18 Uhr)

21. Juni: Sundowns gegen BVB (18 Uhr)

Kompletter Spielplan: Alle Spiele und Termine

Der komplette Spielplan mit allen Terminen, Uhrzeiten und Sendern:

Gruppe A

15. Juni, 02:00 – Al Ahly vs Inter Miami 0:0

16. Juni, 00:00 – Palmeiras vs Porto 0:0

19. Juni, 18:00 – Palmeiras vs Al Ahly 2:0

19. Juni, 21:00 – Inter Miami vs Porto 2:1

24. Juni 03:00 – Inter Miami vs Palmeiras 2:2

24. Juni 03:00 – Porto vs Al Ahly 4:4

Platz Team Differenz Punkte 1 Palmeiras 2 5 2 Inter Miami 1 5 3 FC Porto -1 2 4 Al Ahly -2 2

Gruppe B

15. Juni, 21:00 – PSG vs Atletico Madrid 4:0

16. Juni, 04:00 – Botafogo vs Seattle Sounders 2:1

20. Juni, 00:00 – Seattle vs Atletico Madrid 1:3

20. Juni, 03:00 – PSG vs Botafogo 0:1

23. Juni, 21:00 – Seattle vs PSG 0:2

23. Juni, 21:00 – Atletico vs Botafogo 1:0

Platz Team Differenz Punkte 1 Paris SG 5 6 2 Botafogo 1 6 3 Atletico Madrid -1 0 4 Seattle -5 0

Gruppe C

15. Juni, 18:00 – Bayern vs Auckland City 10:0

17. Juni, 00:00 – Boca Juniors vs Benfica 2:2

20. Juni, 18:00 – Benfica vs Auckland City 6:0

21. Juni, 03:00 – Bayern vs Boca Juniors 2:1

24. Juni, 21:00 – Benfica vs Bayern 1:0

24. Juni, 21:00 – Auckland vs Boca Juniors 1:1

Platz Team Differenz Punkte 1 SL Benfica 7 7 2 Bayern 10 6 3 Boca Juniors -1 2 4 Auckland City -16 1

Gruppe D

16. Juni, 21:00 – Chelsea vs Los Angeles 2:0

17. Juni, 03:00 – Flamengo vs Esperance Tunis 2:0

2:0 20. Juni, 20:00 – Flamengo vs Chelsea 3:1

3:1 21. Juni, 00:00 – Los Angeles vs Esperance 0:1

0:1 25. Juni, 03:00 – Los Angeles vs Flamengo 1:1

25. Juni, 03:00 – Esperance vs Chelsea 0:3

Platz Team Differenz Punkte 1 Flamengo 4 7 2 Chelsea 3 6 3 ES Tunis -4 3 4 Los Angeles FC -3 1

Gruppe E

17. Juni, 21:00 – River Plate vs Urawa Red Diamonds 3:1

18. Juni, 03:00 – Monterrey vs Inter Milan 1:1

21. Juni, 21:00 – Inter Milan vs Urawa Red Diamonds 2:1

22. Juni, 03:00 – River Plate vs Monterrey 0:0

26. Juni, 03:00 – Inter Milan vs River Plate 2:0

26. Juni, 03:00 – Urawa Red Diamonds vs Monterrey 0:4

Platz Team Differenz Punkte 1 Inter Mailand 3 7 2 Monterrey 4 5 3 River Plate 0 4 4 Urawa Reds -7 0

Gruppe F

17. Juni, 18:00 – Fluminense vs Dortmund 0:0

18. Juni, 00:00 – Ulsan Hyundai vs Sundowns 0:1

21. Juni, 18:00 – Sundowns vs Dortmund 3:4

22. Juni, 00:00 – Fluminense vs Ulsan Hyundai 4:2

25. Juni, 21:00 – Sundowns vs Fluminense 0:0

25. Juni, 21:00 – Dortmund vs Ulsan Hyundai 1:0

Platz Team Differenz Punkte 1 Dortmund 2 7 2 Fluminense 2 5 3 Sundowns 0 4 4 Ulsan HD -4 0

Gruppe G

18. Juni, 18:00 – Man City vs Wydad 2:0

19. Juni, 03:00 – Al Ain vs Juventus 0:5

22. Juni, 18:00 – Juventus vs Wydad 4:1

23. Juni, 03:00 – Man City vs Al Ain 6:0

26. Juni, 21:00 – Juventus vs Man City 2:5

26. Juni, 21:00 – Wydad vs Al Ain 1:2

Platz Team Differenz Punkte 1 Man City 11 9 2 Juventus 5 6 3 Al-Ain -10 3 4 Wydac AC -6 0

Gruppe H

18. Juni, 21:00 – Real Madrid vs Al Hilal 1:1

19. Juni, 00:00 – Pachuca vs Salzburg 1:2

22. Juni, 21:00 – Real Madrid vs Pachuca 3:11

23. Juni, 00:00 – Salzburg vs Al Hilal 0:0

27. Juni, 03:00 – Salzburg vs Real Madrid 0:3

27. Juni, 03:00 – Al Hilal vs Pachuca 2:0

Platz Team Differenz Punkte 1 Real Madrid 5 7 2 Al Hilal 2 5 3 RB Salzburg -2 4 4 CF Pachuca -5 0

Achtelfinale (28. Juni–1. Juli)

28. Juni, 18:00 – Palmeiras vs Botafogo 1:0 n.V.

vs Botafogo 1:0 n.V. 28. Juni, 22:00 – SL Benfica vs. FC Chelsea 1:4 n.V.

1:4 n.V. 29. Juni, 18:00 – Paris St. Germain vs. Inter Miami 4:0

vs. Inter Miami 4:0 29. Juni, 22:00 – Flamengo vs FC Bayern 2:4

2:4 30. Juni, 22:00 – Inter Mailand vs. Fluminense 0:2

0:2 01. Juli, 03:00 – Man City vs. Al Hilal 3:4

3:4 01. Juli, 21:00 – Real Madrid vs. Juventus 1:0

vs. Juventus 1:0 02. Juli, 03:00 – Borussia Dortmund vs. CF Monterrey 2:1

Viertelfinale (4.–5. Juli)

04. Juli, 21:00 – Fluminense vs Al Hilal

05. Juli, 03:00 – Palmeiras vs FC Chelsea

05. Juli, 18:00 – Paris SG vs FC Bayern

05. Juli, 22:00 – Real Madrid vs Borussia Dortmund

Halbfinale (8.–9. Juli)

(8.–9. Juli) Finale: 13. Juli 2025, 21:00 MESZ (15:00 ET) – im MetLife Stadium, East Rutherford

