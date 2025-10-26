Gänsehaut garantiert: Halloween-Songs für jede Stimmung

Halloween steht vor der Tür. Zeit für Gänsehaut, gute Laune und jede Menge Grusel-Vibes! Egal ob ihr als Vampir durch die Nacht zieht oder das Spektakel lieber vom Sofa aus verfolgt: Mit dem richtigen Soundtrack wird’s doppelt schaurig. Hier kommen die besten Songs für eure Halloween-Playlist. Bwuaahahhaa!

Die besten Lieder für eure Halloween-Party

Natürlich ist jede Top-Liste ein individueller Haufen von subjektiven Lieblings-Hits. Unsere Auswahl spiegelt eine bunte Mischung aus zeitlosen Klassikern, modernen Hits und schrulligen Geheimtipps wider, die alle auf ihre eigene Art Halloween-Stimmung verbreiten.

Nightmare Before Christmas – This Is Halloween

Zur Einstimmung und zum Vorglühen auf jeder Halloween-Party solltet ihr mit „This Is Halloween“ aus Tim Burtons Gothic-Kult-Film The Nightmare Before Christmas loslegen. Der Song ist ein zeitloser Klassiker, der sofort Gruselstimmung verbreitet. Mit seinen unheimlichen Klängen, schrillen Stimmen und der ikonischen Melodie eignet sich der Song perfekt, um Halloween-Atmosphäre zu schaffen.

Ramones – Pet Sematary

Friedhof der Kuscheltiere ist nicht nur ein gruseliger Roman aus der Feder von Stephen King, sondern wurde zusätzlich verfilmt. Den Soundtrack zum Film hat die Punk-Übergruppe Ramones mit Pet Sematary beigesteuert. Ein Ohrwurm und Top-Song, der nicht nur zu Halloween gespielt werden sollte.

Halloween-Songs: Düster, brutal, spooky

Six Ft Ditch – Six Feet Deep

Wer es brutal, unbarmherzig und düster mag, sollte sich als Halloween-Kostüm sein Bandana über das Gesicht ziehen, ein grimmiges Gesicht aufsetzen und Six Ft. Ditch laut aufdrehen.

MC Hammer – Addams Family groove

Die „Addams Family“ gehört zu den Kult-Horror-Serien. MC Hammer hat dazu den passenden Soundtrack beigesteuert. Ein witziger, eingängiger Song, der die ikonische Familie Addams mit einem funky Hip-Hop-Vibe ins Halloween-Programm bringt. Perfekt, um Stimmung zu machen, zu tanzen oder einfach die lustige Seite von Halloween zu feiern.

Diese Songs bringen euch in Halloween-Stimmung

Lady Gaga – Bloody Mary

Bloody Mary von Lady Gaga erlebt gerade ein Comeback, vor allem durch das Revival der Serie Wednesday. Der Song passt perfekt zu Halloween, weil er eine dunkle, geheimnisvolle Stimmung verbreitet und sowohl zum Feiern als auch zum stimmungsvollen Gruseln ideal ist.

Rocky Horror Picture Show – The Time Warp

Unverzichtbar auf jeder Halloween-Party: Der Titelsong „The Time Warp“ zum Musical und Welterfolg „Rocky Horror Picture Show“.

Helloween – I Want Out

Eine Liste der besten Halloween-Songs ohne die Band Helloween? Geht nicht, also hier der Song „I Want Out“ vom kommerziellen Durchbruch-Album aus 1988, Keeper Of The Seven Keys Pt. 2.

Düster, wild, gruselig: Diese Halloween-Klassiker dürfen nicht fehlen

Rob Zombie – Dragula

Dragula von Rob Zombie ist ein Klassiker des Horror-Rocks und bringt ordentlich Energie auf jede Halloween-Party. Mit treibenden Gitarren und einem düsteren Soundtrack-Feeling eignet sich der Song perfekt zum Tanzen oder um die Gruselstimmung zu verstärken.

The Cranberries – Zombie

Zwar ist dieses Lied kein klassischer Halloween-Song, hat aber durch seinen dramatischen, eindringlichen Sound und das Thema „Geister der Vergangenheit“ eine düstere Atmosphäre, die sich gut in eine Halloween-Playlist einfügt.

The Cramps – Goo Goo Muck

Ein wilder, Retro-inspirierter Rock’n’Roll-Song mit Grusel- und Monster-Vibes. Durch seinen energiegeladenen, etwas schrägen Sound passt er perfekt zu Halloween-Partys oder als stimmungsvolle Untermalung für eine schräge, spaßige Gruselatmosphäre.

Die besten Halloween-Lieder für jede Party: Hip-Hop und Klassiker

D.J. Jazzy Jeff & The Fresh Prince – A Nightmare On My Street

Halloween heißt nicht nur Rock und Gitarrenklänge. Auch die Hip Hop-Welt soll in den Top 13 der Halloween-Lieder vertreten sein, mit D.J. Jazzy Jeff & The Fresh Prince (man kennt ihn heute auch als Will Smith) und „A Nightmare On My Street“.

Blue Öyster Cults – Don’t Fear The Reaper

Beim Anhören der besten Halloween-Lieder zur dunklen Jahreszeit solltet ihr euch die Worte des „Blue Öyster Cults“ zu Herzen nehmen und den Sensenmann nicht fürchten: Don’t Fear The Reaper!

Ray Parker Jr. – Ghostbusters

Wenn euch zu viele Geister auf der Straße begegnen, wen ruft ihr dann an? Natürlich: Die Ghostbusters! Das Titellied zum Film von Ray Parker Jr. ist auch über 30 Jahre (!!!) nach der Veröffentlichung immer noch ein Ohrwurm, den man nicht so leicht aus dem Kopf bekommt, daher unverzichtbar im Best-of der Halloween-Songs.

Halloween-Soundtrack-Klassiker zum Gruseln

John Carpenter – Halloween Theme

Kein Halloween-Abend ohne den passenden Horror-Film. Das Genre ist nicht nur bekannt für seine gruseligen Filme, sondern auch die atmosphärischen Soundtracks. Auch wer die „Halloween“-Filme von John Carpenter nicht gesehen hat, dürfte das angsteinflößende Intro im Ohr haben.

Ministry – Every Day is Halloween

Die „Hymne“ für alle Halloween-Anhänger stammt von Ministry. Die Band ist heute immer noch aktiv, der Song „Every Day is Halloween“ stammt aber bereits aus dem Jahr 1984.

Thriller in Richtung Hölle

AC/DC – Highway to Hell

Halloween heißt Horror, heißt Hölle. Der beste Soundtrack für den Weg zur Hölle stammt aus der Hand der Ur-Hard-Rocker AC/DC. Inzwischen hat das Lied 46 Jahre auf dem Buckel und dennoch ist jede Note einzeln auch heute noch hörenswert.

Michael Jackson – Thriller

Wenn es darum geht, ein „Horror“-Lied zu finden, darf an vorderster Stelle nicht Michael Jacksons Überhit „Thriller“ vom gleichnamigen Album aus 1983 fehlen. Das Video zu Thriller wurde von John Landis produziert, der unter anderem auch als Regisseur für Michael Jacksons „Black Or White“ und die Filme Blues Brothers, Kentucky Fried Movie oder Beverly Hills Cop III verantwortlich war.

Natürlich sind in den letzten Jahren weitaus mehr gruselige Lieder erschienen, die den klassischen Horror-Sound erweitern und für jede Halloween-Stimmung etwas bieten. Von düsterem Pop über energiegeladenen Rock bis hin zu elektronischen Beats.

Unsere Playlist bietet einen kleinen Überblick über Klassiker und moderne Hits, die garantiert für Gänsehaut sorgen. Mit welchem Soundtrack und welchen Liedern bringt ihr euch in Halloween-Stimmung, tanzt durchs Dunkel oder sorgt für den perfekten Gruselabend zu Hause?