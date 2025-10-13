Game of Thrones ist zurück: Sagt mir, welchem Streaming-Dienst ich mein Geld geben soll!

So kann Game of Thrones endlich wieder richtig, richtig gut werden.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

HBO veröffentlicht den ersten Trailer für die Game-of-Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms (ihr könnt ihn euch direkt oben ansehen). Das neue Mittelalter-Abenteuer ist Pflichtprogramm für mich, doch ich weiß immer noch nicht, wem ich mein Geld dafür geben muss.

Wo erscheint A Knight of the Seven Kingdoms?

Game of Thrones und House of the Dragon sind bisher beim Streaming-Dienst Wow zu Hause. Das dürfte sich allerdings bald ändern. HBO hat bereits angekündigt, den eigenen Streaming-Dienst HBO Max Anfang 2026 in Deutschland an den Start gehen zu lassen. Ein konkretes Datum steht aller noch nicht fest.

A Knight of the Seven Kingdoms hat allerdings einen Release-Termin und der ist am 18. Januar. Es ist also gut möglich, dass HBO den GoT-Kracher nutzt, um Fans zum Abo zu verleiten. In meinem Fall würde diese Taktik auch super funktionieren. Ich abonniere Wow sowieso nur immer mal wieder, um neue HBO-Serien zu schauen und werde dem Streaming-Dienst keine Träne nachweinen.

Game of Thrones: Erster Trailer verspricht viel Buchtreue

A Knight of the Seven Kingdoms ist etwa 100 Jahre vor Game of Thrones angesiedelt und handelt vom Ritter Duncan der Große und seinem frischgebackenen Knappen Ei (Egg), die zusammen ein Turnier besuchen. Der Trailer ist strotzt nur so vor Mittelalter-Atmosphäre und verspricht auch etwas mehr Humor und Leichtigkeit, als die Hauptserie und das Spin-off rund um den Tanz der Drachen.

Die Serie basiert auf der Novelle „Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben“ (auf Amazon ansehen). Ich hab das Buch schon dreimal gelesen und erkenne viele der tollen Momente und sogar einige direkte Zitate im Trailer wieder. Die Geschichte von Duncan ist insgesamt eine meiner Lieblingsgeschichten im Fantasy-Universum und es sieht ganz so aus, als würde uns HBO hier eine wirklich gelungene und treue Adaption präsentieren.