Gaming ist Männersache? Diese 8 beliebten Booktok-Bücher beweisen das Gegenteil

Gaming ist nur für Jungs? Und Programmieren ist nichts für Frauen? Wenn ihr auch nur einmal so einen Spruch gehört habt, dann sind diese acht Romane genau das Richtige für euch. Sie räumen endgültig mit diesen nervigen Klischees auf und zeigen weibliche Charaktere, die programmieren, entwickeln, zocken und die Tech- und Gaming-Szene gehörig aufmischen.
Ob als Indie-Developerin, Hackerin oder E-Sport-Ikone – diese Protagonistinnen beweisen, dass Gaming längst auch bei Frauen angesagt ist. Und das Beste? Diese Bücher sind nicht ohne Grund echte BookTok-Lieblinge: Sie kombinieren spannende Gaming-Welten mit mitreißenden Romanzen, starken Frauenfiguren und jeder Menge Herzklopfen. Bereit für euren nächsten Lesemarathon?
Novel Haven: Levels of Love – Anabelle Stehl
Worum geht es? Lara und Luca könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie entwickelt Cosy Games, er Horrorspiele. Beide verarbeiten ihre eigenen Ängste in ihren Spielen und treffen auf der GameChanger-Convention aufeinander, dem Wettbewerb, der über ihre Zukunft als Developer entscheiden könnte. Das Preisgeld brauchen beide dringend, die Anerkennung auch. Doch hinter all dem Ehrgeiz und der Konkurrenz steckt mehr: eine Sehnsucht nach jemandem, der sie auch abseits der Bildschirme wirklich versteht. Je näher sich Lara und Luca kommen, desto klarer wird: Sie könnten perfekt füreinander sein. Blöd nur, dass am Ende nur eine Person gewinnen kann.
Eine Geschichte über Gaming, Kreativität und die Frage, ob Liebe und Karriere sich wirklich ausschließen müssen. Perfekt für alle, die selbst gerne zocken oder kreativ arbeiten und die wissen, wie hart der Kampf um Anerkennung in der Gaming-Szene sein kann.
Loathe at First Sight – Suzanne Park
Worum geht es? Melody Joo hat es endlich geschafft: Sie ist Videogame-Producerin! Doch ihr Traumjob entpuppt sich schnell als Albtraum. Sexistische Kollegen, ein überheblicher CEO und dann auch noch Nolan MacKenzie – ein unfassbar gut aussehender, aber komplett nerviger Praktikant, der nur wegen seines Onkels im Unternehmen gelandet ist. Als Melody aus Spaß ein Mobile Game entwickelt, in dem männliche Stripper in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen, wird daraus plötzlich das größte Projekt des Studios. Und ausgerechnet Nolan wird ihrem Team zugeteilt.
Ein Roman über Sexismus in der Tech-Branche, kreative Durchbrüche und die Frage, ob Liebe am Arbeitsplatz wirklich so eine schlechte Idee ist.
Warcross: Das Spiel ist eröffnet – Marie Lu
Worum geht es? Warcross ist das größte Videospiel aller Zeiten. Erfinder Hideo Tanaka wird also wie ein Gott verehrt und E-Sport-Turniere füllen ganze Stadien. Da bekommt Kopfgeldjägerin Emika Chen ein verlockendes Angebot: Sie soll undercover an der Warcross-Weltmeisterschaft teilnehmen und einen Hacker aufspüren, der das Spiel sabotiert. Was als Job beginnt, wird schnell zu einer waghalsigen Jagd, bei der Emika nicht nur ihr Leben aufs Spiel setzt, sondern auch ihr Herz.
Marie Lu erschafft mit diesem Roman eine faszinierende Welt, in der Virtual Reality und Gaming die Gesellschaft dominieren. Action, Gaming und Romance in einer perfekt konstruierten Zukunftsvision.
Two Can Play: Die spielerische Weiterentwicklung von Liebe – Ali Hazelwood
Worum geht es? Viola Bowen darf ein Videospiel zu ihrer absoluten Lieblingsbuchreihe entwickeln – die Chance ihres Lebens! Der Haken: Ihr Projektpartner ist ausgerechnet Jesse Andrews, der eine merkwürdige Anziehungskraft auf sie ausübt und ihr auf unverzeihliche Art klargemacht hat, dass er nichts mit ihr zu tun haben will. Dann werden die beiden von ihren Chefs zu einem gemeinsamen Ski-Ausflug geschickt. Frierend in einer abgelegenen Berghütte hocken – mit Jesse nebenan? Schönen Dank auch. Doch als der Schnee immer dichter fällt, merkt Viola, dass hinter seiner Zurückweisung mehr steckt als gedacht.
Ali Hazelwood, die SPIEGEL-Bestsellerautorin und Romance-Queen, liefert eine Geschichte über das Verlangen nach jemandem, den man einfach nicht aufhören kann zu lieben und über eine Frau, die ihre kreative Vision in der Gaming-Industrie verwirklichen will.
Make IT Real – Ally Crowe
Worum geht es? Bei Tag schreibt Fallon Codes für ein Softwareunternehmen, bei Nacht spicy Romane unter dem Pseudonym Rosalie Golden. Damit sie es unter ihren männlichen Kollegen nicht noch schwerer hat, hält sie ihre Karriere als Autorin geheim. Als ihr Verlag eine Lesung vorschlägt, zögert Fallon und tatsächlich: Ausgerechnet ihr Rivale Jesper steht vor ihr. Kurzerhand gibt sie sich als ihre erfundene Zwillingsschwester Rosalie aus. An der Jesper direkt ein unerwartetes Interesse zeigt. Als dieser daraufhin am Arbeitsplatz hilfsbereit ist wie nie zuvor, schmiedet Fallon einen Plan: Sie trifft sich als Rosalie mit Jesper, bis sie die längst überfällige Beförderung erhält. Oder er sich in ihr Herz hackt.
Eine Geschichte über eine Frau in der männerdominierten IT-Branche, die zwei Identitäten jongliert – und dabei feststellen muss, dass sowohl Liebe als auch Karriere komplizierter sind als jeder Code.
Level One: Feelings Reloaded – Vanessa Hussmann
Worum geht es? Für Johanna soll die Gamescom der Beginn ihrer Karriere als Narrative Designerin für Videospiele sein. Doch als sie ihre Idee pitchen will, trifft sie auf Lukas, Deutschlands meist gefeierten Game Designer und Streamer, der obendrein ihr Ex ist. Stolz präsentiert er den Trailer zu einem interaktiven Fantasy-Spiel, das Johanna erschreckend bekannt vorkommt. Lukas hat ihre Idee geklaut! Als ein Hackerangriff fast alle Spieldaten löscht, bittet Lukas Johanna um Hilfe. Bei der Zusammenarbeit ist das Knistern zwischen ihnen kaum zu leugnen. Plötzlich findet Johanna sich in einem Spiel aus alten Wunden und neuer Anziehung wieder.
Ein Roman über kreative Ideendiebstähle, Second-Chance-Romance und eine Frau, die sich in der Gaming-Industrie ihren Platz erkämpft – und dabei feststellt, dass Vertrauen manchmal schwerer wiegt als Talent.
In-Game – Annie Waye
Worum geht es? Die achtzehnjährige Anne verbringt jede freie Minute im Online-Fantasy-Game „Masters of Magic“, wo sie sich mit Magiern und Monstern epische Kämpfe liefert. Doch jedes Mal, wenn sie sich als Frau outet, hat der Spaß ein Ende: Sie wird belächelt, ausgeschlossen oder aufs Übelste beleidigt. Irgendwann hat sie die Nase voll. Sie startet mit einem neuen Account, gibt sich mit allen technischen Hilfsmitteln als Mann aus und ist fest entschlossen, endlich die legendäre Platin-Liga zu erreichen. Als sie im Spiel den charmanten Linus kennenlernt, gerät ihr Plan jedoch in Gefahr. Sie kann es sich nicht leisten, Gefühle für ihn zu entwickeln. Nicht zuletzt, weil er sie für einen Mann hält.
Eine authentische Geschichte über Sexismus in der Gaming-Community, Gamerinnen, die sich behaupten müssen – und die Frage, wie ehrlich man sein kann, wenn man sich online verliebt.
Morgen, morgen und wieder morgen – Gabrielle Zevin
Worum geht es? Mitte der 90er-Jahre in Massachusetts trifft Sadie (hochbegabte Informatikstudentin und angehende Designerin von Computerspielen) an einer U-Bahn-Station ihren früheren Super-Mario-Partner Sam wieder. Die beiden beginnen, gemeinsam an einem Spiel zu arbeiten, und schnell zeigt sich, dass sie nicht nur auf freundschaftlicher, sondern auch auf kreativer Ebene ein gutes Team sind. Doch als ihr erstes gemeinsames Computerspiel zum Hit wird, brechen sich Rivalitäten Bahn, die ihre Verbundenheit zu bedrohen scheinen.
Ein tiefgründiger Roman über kreative Partnerschaften, die Gaming-Industrie der 90er und 2000er Jahre und eine Frau, die als Spieleentwicklerin Geschichte schreibt. Gabrielle Zevin erzählt eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Ehrgeiz und die Frage, ob Erfolg und Loyalität sich vereinbaren lassen.