Gaming ist Männersache? Diese 8 beliebten Booktok-Bücher beweisen das Gegenteil

Worum geht es? Lara und Luca könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie entwickelt Cosy Games, er Horrorspiele. Beide verarbeiten ihre eigenen Ängste in ihren Spielen und treffen auf der GameChanger-Convention aufeinander, dem Wettbewerb, der über ihre Zukunft als Developer entscheiden könnte. Das Preisgeld brauchen beide dringend, die Anerkennung auch. Doch hinter all dem Ehrgeiz und der Konkurrenz steckt mehr: eine Sehnsucht nach jemandem, der sie auch abseits der Bildschirme wirklich versteht. Je näher sich Lara und Luca kommen, desto klarer wird: Sie könnten perfekt füreinander sein. Blöd nur, dass am Ende nur eine Person gewinnen kann.

Eine Geschichte über Gaming, Kreativität und die Frage, ob Liebe und Karriere sich wirklich ausschließen müssen. Perfekt für alle, die selbst gerne zocken oder kreativ arbeiten und die wissen, wie hart der Kampf um Anerkennung in der Gaming-Szene sein kann.