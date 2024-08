Gaming-Legende auf Netflix: Erster Trailer begeistert Serienfans

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft - Trailer OmdU

Videospiel-Ikone Lara Croft bekommt im Oktober eine eigene Netflix-Serie. Den ersten Trailer zu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft könnt ihr euch oben anschauen.

Am 10. Oktober startet die Animationsserie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft auf Netflix. Passend dazu gibt es jetzt einen ersten Trailer, der Kultfigur und Videospiel-Legende Lara Croft in Action zeigt.



Dabei fällt vor allem eins auf: Die Macher haben sich stark von den Videospielen inspirieren lassen. Das lässt vor allem Fan- und Gamer-Herzen höher schlagen.



Ein User auf X (ehemals Twitter) hat auch ein entsprechendes Vergleichsvideo erstellt – aber macht euch doch am besten selbst ein Bild davon:

Tomb Raider: Das müssen Serienfans wissen

Die erste Serie im Tomb-Raider-Kosmos spielt nach der Trilogie von Entwickler Crystal Dynamics, die 2018 mit Shadow of the Tomb Raider endete. Mit Tomb Raider: The Legend of Lara Croft will Netflix nun die Lücke zwischen der neuen Trilogie und den klassischen Tomb-Raider-Games für die PlayStation 1 schließen.



Dafür hat sich Netflix auch ein echtes Top-Studio gesichert und zwar Powerhouse Animation Studios, die bereits mit der Castlevania-Serie (2017-2021) und der Fortsetzung Castlevania: Nocturne (seit 2023) ein Händchen für Videospiel-Umsetzungen bewiesen haben.

Dank Netflix bekommt Lara Croft in diesem Jahr eine eigene Serie. (© Netflix)

Amazon arbeitet ebenfalls an einer Tomb-Raider-Serie

Neben Netflix will aber auch Streaming-Rivale Amazon eine eigene Tomb-Raider-Serie in naher Zukunft an den Start bringen. Hier handelt es sich allerdings um eine Live-Action-Serie, die von Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) entwickelt wird. Die Dreharbeiten zur Real-Serie sollen 2025 beginnen. Mit einem Release auf Amazon Prime Video darf also nicht vor 2026 gerechnet werden.

