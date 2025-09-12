Ganz ruhig, Tomb-Raider-Fans: Daran wird die neue Amazon-Serie nicht scheitern

Nicht alle Tomb-Raider-Fans sind mit ihrer neuen Lara Croft glücklich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Es war klar, dass das Casting der neuen Lara Croft für die kommende Amazon-Serie für Diskussionsbedarf bei den Fans sorgen würde. Nun ist klar, dass Sophie Turner die Hauptrolle übernehmen wird und auf Reddit wird Protest laut.

Anzeige

Fans kritisieren Tomb-Raider-Serie bei Amazon Prime

Game-of-Thrones-Star Sophie Turner wurde bereits seit Monaten als mögliche Lara Croft gehandelt – die Community hatte also genug Zeit, um sich mit der Schauspielerin zu arrangieren.

Seit ihr Casting aber letzte Woche offiziell geworden ist, sind im Tomb-Raider-Subreddit heftige Diskussionen ausgebrochen – und viele Nutzer kommentieren, dass sie Turner für die falsche Person für den Job halten.

Die Stimmung ist so negativ, dass Nutzer Los_Mandos_De_Borja sich gezwungen sah, einen Post aufzusetzen, in dem er andere Fans zur Räson aufrief und darum bat, Turner eine Chance zu geben. Viele Kommentare auf den Post fielen allerdings deutlich weniger reflektiert aus.

Sophie Turner ist nicht das Problem der Amazon-Serie Die Kritik an Sophie Turner ist in vielen Ecken in der Community extrem fadenscheinig. Fans kritisieren in erster Linie, dass sie nicht den exakt gleichen, sprich überproportionierten Körper hat, mit dem Ms. Croft in ihren ersten Abenteuern bekannt geworden ist – ein Anspruch, der ebenso oberflächlich wie traurig ist. Einige Kommentatoren versuchen, diesen Wunsch zu kaschieren, indem sie an Turners Schauspielfähigkeiten zweifeln, ihr die nötige Ausstrahlung absprechen und sich nach Angelina Jolie zurücksehnen. Dies ist angesichts der Vorlage jedoch ein albernes Argument. Lara Croft ist nicht gerade eine Shakespeare-Rolle, die Unmengen von Tiefe und Komplexität erfordert. Es ist eine englische, reiche und hübsche Abenteurerin, die an exotische Orte reist, um dort Reliquien mitzunehmen. Diese minimalen Anforderungen dürften zahllose Schauspielerinnen erfüllen – und immerhin ist Turner Engländerin, im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen, Angelina Jolie und Alicia Vikander. Ich würde mir ebenso wie der Reddit-Nutzer Los_Mandos_De_Borja deutlich mehr Sorgen um das Drehbuch der Serie machen, denn die bisherigen Leinwandauftritte von Lara Croft haben wenig mehr als Mittelmaß hervorgebracht. An Sophie Turner wird die Serie jedenfalls nicht scheitern. Gregor Elsholz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.