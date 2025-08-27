Geheimes Spotify-Abo für Bestandskunden und wie ihr daran kommt

Seit August 2025 bietet Spotify Bestandskunden der Premium-Abos (Individual, Duo, Family) die Möglichkeit, in das neue Basic-Abo zu wechseln. Hier eine Übersicht, wer wechseln darf, wie der Wechsel funktioniert und was die Unterschiede sind.
Die Unterschiede: Basic vs. Premium im Detail
Das Basic-Abo entspricht funktional dem bisherigen Premium-Abo, verzichtet jedoch auf die 12 monatlichen Hörbuchstunden. Der Preis bleibt auf dem Niveau vor der Preiserhöhung 2025.
Spotify Premium
Spotify Basic
Preis (Individual)
12,99 Euro/Monat
10,99 Euro/Monat
Preis (Individual)
17,99 Euro/Monat
14,99 Euro/Monat
Preis (Individual)
21,99 Euro/Monat
17,99 Euro/Monat
Hörbuchstunden
12 Stunden/Monat
Keine (Hörbücher können separat gekauft werden)
Werbefreies Hören
Ja
Ja
Offline-Modus
Ja
Ja
Podcasts
Ja
Ja
Verfügbar für
Alle (Neu- & Bestandskunden)
Nur Bestandskunden
Wer darf wechseln? Die Voraussetzungen
- Nur Bestandskunden der Premium-Abos (Individual, Duo, Family) können zu Basic wechseln.
- Nur der Gruppen-Admin (der Hauptnutzer, der das Abo bezahlt) kann bei Duo- und Family-Abos den Wechsel für alle Mitglieder vornehmen.
- Studenten-Abos sind ausgeschlossen.
- Neukunden haben keine Möglichkeit, das Basic-Abo zu wählen.
Sollte ihr wechseln?
Spotify hat die Preise für Premium-Abos 2025 zwischen 16 und 22 Prozent erhöht. Als Ausgleich für Bestandskunden, die keine Hörbücher nutzen, wurde das Basic-Abo eingeführt. Es ermöglicht Nutzern, den alten Preis zu behalten, wenn sie auf die Hörbuchstunden verzichten.
Ihr solltet oder könnt zu Basic wechseln, wenn:
- Ihr keine Hörbücher hört oder bereit seid, diese einzeln zu kaufen.
- Ihr den alten Preis behalten möchtet.
Ihr solltet oder könnt nicht zu Basic wechseln, wenn:
- Ihr gerne Hörbücher hört – dann bleibt Premium die bessere Wahl.
- Ihr ein Studenten-Abo habt – hier gibt es keine Möglichkeit zum Wechsel.
So wechselt ihr von Premium zu Basic
- Öffnet die Spotify-Account-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und meldet euch an, falls nicht automatisch geschehen.
- Klickt unter „Abo“ auf den Link „Abo verwalten“.
- Wählt das Basic-Abo aus und folgt den Anweisungen.
Falls das Basic-Abo bei euch nicht angezeigt wird, seid ihr wahrscheinlich nicht zum Wechsel berechtigt. Dies ist der Fall, wenn ihr nicht der Manager eurer Spotify-Gruppe (Duo und Family) seid, einen Geschenkgutschein für das Premium-Abo nutzt, das Abo über einen Drittanbieter oder das Studenten-Abo abgeschlossen habt.
Falls ihr zum Wechsel berechtigt sein solltet, aber die Option dennoch nicht findet, meldet euch beim Spotify-Support.