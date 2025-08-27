Geheimes Spotify-Abo für Bestandskunden und wie ihr daran kommt

Seit August 2025 bietet Spotify Bestandskunden der Premium-Abos (Individual, Duo, Family) die Möglichkeit, in das neue Basic-Abo zu wechseln. Hier eine Übersicht, wer wechseln darf, wie der Wechsel funktioniert und was die Unterschiede sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Unterschiede: Basic vs. Premium im Detail

Das Basic-Abo entspricht funktional dem bisherigen Premium-Abo, verzichtet jedoch auf die 12 monatlichen Hörbuchstunden. Der Preis bleibt auf dem Niveau vor der Preiserhöhung 2025.

Spotify Premium Spotify Basic Preis (Individual) 12,99 Euro/Monat 10,99 Euro/Monat Preis (Individual) 17,99 Euro/Monat 14,99 Euro/Monat Preis (Individual) 21,99 Euro/Monat 17,99 Euro/Monat Hörbuchstunden 12 Stunden/Monat Keine (Hörbücher können separat gekauft werden) Werbefreies Hören Ja Ja Offline-Modus Ja Ja Podcasts Ja Ja Verfügbar für Alle (Neu- & Bestandskunden) Nur Bestandskunden

Anzeige

Wer darf wechseln? Die Voraussetzungen

Nur Bestandskunden der Premium-Abos (Individual, Duo, Family) können zu Basic wechseln.

der Premium-Abos (Individual, Duo, Family) können zu Basic wechseln. Nur der Gruppen-Admin (der Hauptnutzer, der das Abo bezahlt) kann bei Duo- und Family-Abos den Wechsel für alle Mitglieder vornehmen.

(der Hauptnutzer, der das Abo bezahlt) kann bei Duo- und Family-Abos den Wechsel für alle Mitglieder vornehmen. Studenten-Abos sind ausgeschlossen.

sind ausgeschlossen. Neukunden haben keine Möglichkeit, das Basic-Abo zu wählen.

Sollte ihr wechseln?

Spotify hat die Preise für Premium-Abos 2025 zwischen 16 und 22 Prozent erhöht. Als Ausgleich für Bestandskunden, die keine Hörbücher nutzen, wurde das Basic-Abo eingeführt. Es ermöglicht Nutzern, den alten Preis zu behalten, wenn sie auf die Hörbuchstunden verzichten.

Ihr solltet oder könnt zu Basic wechseln, wenn:

Ihr keine Hörbücher hört oder bereit seid, diese einzeln zu kaufen.

oder bereit seid, diese einzeln zu kaufen. Ihr den alten Preis behalten möchtet.

Anzeige

Ihr solltet oder könnt nicht zu Basic wechseln, wenn:

Ihr gerne Hörbücher hört – dann bleibt Premium die bessere Wahl.

– dann bleibt Premium die bessere Wahl. Ihr ein Studenten-Abo habt – hier gibt es keine Möglichkeit zum Wechsel.

So wechselt ihr von Premium zu Basic

Öffnet die Spotify-Account-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und meldet euch an, falls nicht automatisch geschehen. Klickt unter „Abo“ auf den Link „Abo verwalten“. Wählt das Basic-Abo aus und folgt den Anweisungen.

Anzeige

Falls das Basic-Abo bei euch nicht angezeigt wird, seid ihr wahrscheinlich nicht zum Wechsel berechtigt. Dies ist der Fall, wenn ihr nicht der Manager eurer Spotify-Gruppe (Duo und Family) seid, einen Geschenkgutschein für das Premium-Abo nutzt, das Abo über einen Drittanbieter oder das Studenten-Abo abgeschlossen habt.

Falls ihr zum Wechsel berechtigt sein solltet, aber die Option dennoch nicht findet, meldet euch beim Spotify-Support.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.