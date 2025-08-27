Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Geheimes Spotify-Abo für Bestandskunden und wie ihr daran kommt

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann
3 min Lesezeit
Seit August 2025 bietet Spotify Bestandskunden der Premium-Abos (Individual, Duo, Family) die Möglichkeit, in das neue Basic-Abo zu wechseln. Hier eine Übersicht, wer wechseln darf, wie der Wechsel funktioniert und was die Unterschiede sind.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Die Unterschiede: Basic vs. Premium im Detail
  2. 1.1.Wer darf wechseln? Die Voraussetzungen
  3. 1.2.Sollte ihr wechseln?
  4. 2.So wechselt ihr von Premium zu Basic

Die Unterschiede: Basic vs. Premium im Detail

Das Basic-Abo entspricht funktional dem bisherigen Premium-Abo, verzichtet jedoch auf die 12 monatlichen Hörbuchstunden. Der Preis bleibt auf dem Niveau vor der Preiserhöhung 2025.

Spotify Premium

Spotify Basic

Preis (Individual)

12,99 Euro/Monat

10,99 Euro/Monat

Preis (Individual)

17,99 Euro/Monat

14,99 Euro/Monat

Preis (Individual)

21,99 Euro/Monat

17,99 Euro/Monat

Hörbuchstunden

12 Stunden/Monat

Keine (Hörbücher können separat gekauft werden)

Werbefreies Hören

Ja

Ja

Offline-Modus

Ja

Ja

Podcasts

Ja

Ja

Verfügbar für

Alle (Neu- & Bestandskunden)

Nur Bestandskunden

Wer darf wechseln? Die Voraussetzungen

  • Nur Bestandskunden der Premium-Abos (Individual, Duo, Family) können zu Basic wechseln.
  • Nur der Gruppen-Admin (der Hauptnutzer, der das Abo bezahlt) kann bei Duo- und Family-Abos den Wechsel für alle Mitglieder vornehmen.
  • Studenten-Abos sind ausgeschlossen.
  • Neukunden haben keine Möglichkeit, das Basic-Abo zu wählen.

Sollte ihr wechseln?

Spotify hat die Preise für Premium-Abos 2025 zwischen 16 und 22 Prozent erhöht. Als Ausgleich für Bestandskunden, die keine Hörbücher nutzen, wurde das Basic-Abo eingeführt. Es ermöglicht Nutzern, den alten Preis zu behalten, wenn sie auf die Hörbuchstunden verzichten.

Ihr solltet oder könnt zu Basic wechseln, wenn:

  • Ihr keine Hörbücher hört oder bereit seid, diese einzeln zu kaufen.
  • Ihr den alten Preis behalten möchtet.
Ihr solltet oder könnt nicht zu Basic wechseln, wenn:

  • Ihr gerne Hörbücher hört – dann bleibt Premium die bessere Wahl.
  • Ihr ein Studenten-Abo habt – hier gibt es keine Möglichkeit zum Wechsel.

So wechselt ihr von Premium zu Basic

  1. Öffnet die Spotify-Account-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und meldet euch an, falls nicht automatisch geschehen.
  2. Klickt unter „Abo“ auf den Link „Abo verwalten“.
  3. Wählt das Basic-Abo aus und folgt den Anweisungen.
Falls das Basic-Abo bei euch nicht angezeigt wird, seid ihr wahrscheinlich nicht zum Wechsel berechtigt. Dies ist der Fall, wenn ihr nicht der Manager eurer Spotify-Gruppe (Duo und Family) seid, einen Geschenkgutschein für das Premium-Abo nutzt, das Abo über einen Drittanbieter oder das Studenten-Abo abgeschlossen habt.

Falls ihr zum Wechsel berechtigt sein solltet, aber die Option dennoch nicht findet, meldet euch beim Spotify-Support.

