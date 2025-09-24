Geheimtipp auf Amazon Prime Video: Neue Thriller-Serie lässt mich nicht mehr los

Wer Serien liebt, der braucht jetzt ein Abo bei Amazon Prime Video.

Am 10. September ist eine neue Serie auf Amazon Prime Video gestartet, die wohl nicht jeder auf dem Schirm hat: Das Gift der Seele. In der Psychothriller-Serie liefern sich zwei Frauen ein fieses Katz-und-Maus-Spiel.

Neu bei Amazon Prime: Das Gift der Seele

In Das Gift der Seele bringt ein junger Mann aus einer wohlhabenden Familie seine neue Freundin mit nach Hause, gespielt von Olivia Cooke (House of the Dragons). Und während am Anfang noch alles halbwegs idyllisch wirkt, ist es vor allem die Mutter des jungen Mannes, gespielt von Robin Wright (House of Cards), die schnell die Eifersucht packt und das Gefühl hat, einer jüngeren Version von sich selbst gegenüberzustehen.

Daraus entspinnt sich ein Psychothriller, der mit neckischen Bemerkungen beginnt und schlussendlich immer mehr eskaliert. Für einen ersten Eindruck haben wir euch oben den offiziellen Trailer zur Serie eingebunden.

Besonders schön: Ohne viel Tamtam hat Amazon direkt alle 6 Folgen von Das Gift der Seele beim hauseigenen Streamingdienst veröffentlicht. Das ist durchaus ungewöhnlich, da Amazon viele Eigenproduktionen in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht, um die Zuschauer längerfristig an Amazon Prime Video zu binden. Mangelt es womöglich an Vertrauen?

Ein Blick auf die internationalen Kritiken offenbar jedenfalls eine echte Überraschung. Die Serie, die im Original The Girlfriend heißt und auf einem gleichnamigen Roman basiert, kassiert nämlich überwiegend Traumbewertungen. So sind derzeit gut 94 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Damit muss sich die fiese Mini-Serie auch nicht vor großen Platzhirschen verstecken, wie Wednesday (Netflix), Alien: Earth (Disney+) oder Task (WOW), die wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Ein echter Überraschungs-Hit Es ist immer wieder schön, wenn eine Serie erscheint, die man gar nicht auf dem Zettel hat und die einen bereits mit der ersten Folge ganz und gar in den Bann zieht. Das perfide Katz-und-Maus-Spiel und die subtilen Machtkämpfe um die Gunst des Partners beziehungsweise Sohnes, der selbst gar nichts mitkriegt, sind einfach nur wunderbar spannend anzusehen. Zumal man ja von Beginn an weiß, dass dieses Aufeinandertreffen nicht gut ausgehen wird. Dazu kommen die tollen Darbietungen von Olivia Cooke und Robin Wright, die sich immer mehr angiften und die ich ohnehin gerne auf dem Bildschirm sehe. Für mich steht daher fest: Das Gift der Seele ist ein absoluter Geheimtipp auf Amazon Prime Video und ein Muss für jeden Serienfan. Daniel Boldt

