Geheimtipp bei Apple TV+: Diese Serie macht richtig Spaß

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Apple TV+ hat unter anderem mit Severance und Slow Horses renommierte und ernsthafte Drama-Serien parat – aber auch bei leichter Unterhaltung hat der Streaming-Service etwas zu bieten, beispielsweise die fantastische Dramedy Shrinking.

Ein weiteres unterschätztes Comedy-Highlight ist The Afterparty – mit einer tollen Besetzung, witzigen Charakteren und zwei originellen Krimi-Fällen hat die Serie auch nach ihrem Ende meiner Meinung nach ein größeres Publikum verdient. Den Trailer zur ersten Staffel findet ihr über diesem Artikel.

The Afterparty: Krimi-Comedy-Hit bei Apple TV+

In der ersten Staffel von The Afterparty treffen sich ehemalige Mitschüler bei einem Klassentreffen wieder. Im Anschluss an die Feierlichkeiten in der Schule geht es bei dem egozentrischen Popstar Xavier zuhause mit der Party weiter – bis Xavier plötzlich tot aufgefunden wird.

Detective Danner wird an den Tatort berufen und nimmt pro Folge jeweils einen Gast der Afterparty ins Verhör. Nach und nach stellen sich komplizierte Beziehungen heraus und Geheimnisse kommen ans Licht.

In der zweiten Staffel gibt es einige wiederkehrende Charaktere und das Prinzip verläuft ähnlich – nur dieses Mal ist nach einer Hochzeit der Bräutigam auf unnatürliche Weise verstorben.

Krimi-Komödien bei Disney+ und Netflix

The Afterparty liefert ein locker-flockiges Whodunit zum Miträtseln ab. Die Figuren sind liebenswert-schrullig und durch die Erzählweise wird jede Folge im Stil eines bestimmten Film-Genres durchexerziert – von Action-Kracher über Psychothriller bis romantischer Komödie ist alles.

Auf diese Weise wird The Afterparty zu keinem Zeitpunkt langweilig und die Schauspieler tun ihr Übriges dazu, die Serie liebenswert und charmant zu gestalten.

Mit Tiffany Haddish, Sam Richardson, Dave Franco, Ike Barinholtz, Ben Schwartz, John Cho, Ken Jeong und vielen anderen hat die Serie einen starken Cast mit etablierten Comedians zu bieten, die aus ihren Rollen das Optimum herausholen.

Falls ihr auf Disney+ den Comedy-Hit Only Murders in the Building gebinged und auf Netflix The Residence verschlungen habt, dann solltet ihr euch The Afterparty auf keinen Fall entgehen lassen.

