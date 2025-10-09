Gelöscht, verloren, vergessen: Wie man ein digitales Ticket trotzdem wiederbekommt

Viele Anbieter bieten Tickets für Konzerte, Events oder Reisen nicht mehr in ausgedruckter Form, sondern digital als PDF oder QR-Code an. Diese Daten erhält man oft nach der Bestellung per E-Mail. Was kann man tun, wenn man so eine E-Mail von Eventim, Flixbus, Ticketmaster oder einem anderen Anbieter gelöscht hat?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

E-Mail mit Ticket gelöscht

Vor allem Konzertkarten, aber auch Flug-Tickets muss man oft Monate im Voraus bestellen, da Events und günstige Flüge schnell ausverkauft sind. Manchmal vergisst man, dass man das Ticket lediglich per E-Mail erhalten hat oder die Nachrichten werden automatisch im E-Mail-Programm nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Findet ihr die Datei nicht, geht wie folgt vor:

E-Mail-Postfach gründlich durchsuchen : Möglicherweise habt ihr die entsprechende E-Mail im Postfach nur übersehen. Nutzt daher die Suchfunktion und gebt dort Begriffe wie den Namen des Händlers oder Veranstalters, „Ticket“, „Bestätigung“, „Eventim“, „Ticketmaster“, „Reservix“ oder den Bandnamen/Konzertnamen ein.

: Möglicherweise habt ihr die entsprechende E-Mail im Postfach nur übersehen. Nutzt daher die Suchfunktion und gebt dort Begriffe wie den Namen des Händlers oder Veranstalters, „Ticket“, „Bestätigung“, „Eventim“, „Ticketmaster“, „Reservix“ oder den Bandnamen/Konzertnamen ein. Prüft auch den Spam-Ordner und den Papierkorb. Manchmal lassen sich gelöschte E-Mails wiederherstellen.

Vielleicht habt ihr die Ticket-Mail auch in einen Unterordner verschoben oder die Bestellbestätigung an eine andere E-Mail-Adresse erhalten.

Anzeige

Findet ihr die E-Mail nicht, hilft euch möglicherweise der Anbieter weiter, bei dem ihr das Ticket gekauft habt:

Loggt euch im Ticket-Shop oder bei dem Online-Shop mit eurer E-Mail-Adresse und dem Passwort ein.

oder bei dem Online-Shop mit eurer E-Mail-Adresse und dem Passwort ein. Dort findet ihr meist unter „Meine Bestellungen“, „Mein Konto“, „Tickets“ oder „Käufe“ einen Download-Link oder eine Option zum erneuten Versand.

Digitales Ticket verloren: Das kann man auch tun

Wenn ihr das Ticket dort auch nicht mehr findet, wendet euch direkt an den Support des Anbieters oder Veranstalters. Haltet dazu Daten bereit, mit denen man den Kauf zuordnen kann. Dazu gehören Name, E-Mail-Adresse, Datum und Ort des Konzerts. Im besten Fall habt ihr auch eine Bestellnummer. Die meisten Anbieter können ein digitales Ticket erneut zusenden oder am Einlass hinterlegen.

Wenn ihr keine E-Mail mehr findet, schaut auf euren Kontoauszug oder in die PayPal-Transaktionen. Mit dieser Zahlungsbestätigung kann ein Anbieter eine Bestellung meist ebenfalls schnell zuordnen.

Anzeige

Um einem Verlust vorzubeugen, solltet ihr digitale Tickets als PDF oder den QR-Code direkt nach dem Erhalt herunterladen. So benötigt ihr die entsprechende E-Mail beim Einlass gar nicht mehr. Beachtet auch, dass Screenshots von QR-Codes oft bei der Ticket-Kontrolle nicht akzeptiert werden, wenn das digitale Ticket direkt in einer App angezeigt werden muss.

An anderer Stelle erklären wir, was man tun kann, wenn man ein ausgedrucktes Ticket verloren hat.