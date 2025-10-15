„Gen V“ Staffel 2: Wann erscheint das Staffelfinale (Folge 8) im Stream?

Die Spin-off-Serie zu „The Boys“ feiert ihre zweite Runde. Wann Folge 8 und damit das Staffelfinale von „Gen V“ im Stream zu sehen ist, erfahrt ihr hier.
Wann erscheint Folge 8 von „Gen V“ Staffel 2?
Am 17. September 2025 sind die ersten 3 Folgen der zweiten Staffel von „Gen V“ erschienen. Nach der Premiere werden die weiteren 5 Folgen dann im wöchentlichen Rhythmus auf Amazon Prime Video erscheinen. Die 8. und damit letzte Folge läuft am 22. Oktober 2025.
Episodenliste
Folge
Deutscher Titel
Originaltitel
Premiere
1 (9)
Projekt Odessa
New Year, New U
17.9.2025
2 (10)
Die Gerechtigkeit vergisst nie
Justice Never Forgets
17.9.2025
3 (11)
Widersetz dich!
H is for Human
17.9.2025
4 (12)
Gender Bender vs. Blood Bender
Bags
24.9.2025
5 (13)
Befreiungsmission
The Kids Are Not All Right
1.10.2025
6 (14)
Kochunterricht
Cooking Lessons
8.10.2025
7 (15)
Ferngesteuert
Hell Week
15.10.2025
8 (16)
Trojan
22.10.2025
Trauriger Nachrichten verändern Staffel 2 von Grund auf
Eigentlich sollte die Produktion bereits spätestens Anfang April 2024 beginnen, wurde jedoch aufgrund des unerwarteten Todes des Hauptdarstellers Chance Perdomo († 29.3.24) verschoben. Die Dreharbeiten starteten schließlich am 16. Juli, wie der Beitrag des offiziellen „Gen V“-Accounts auf X (ehemals Twitter) andeutet:
Chance Perdomo spielte die zentrale Rolle des Andre Anderson in der Serie – dem Jungen, der das Metall beherrschte. Nachdem Tod des Schauspielers durch einen Motorradunfall wird seine Rolle nicht neu besetzt. Das Team hinter „Gen V“ entschied sich, die Spin-off-Serie zu „The Boys“ fortzusetzen und die Drehbücher komplett zu überarbeitet. So wird Andre in Staffel 2 respektvoll aus der Handlung entfernt. Natürlich führt dies zu einer Verzögerung der Dreharbeiten und einem erheblichen Mehraufwand. Executive Producer, Eric Kripke, erklärte in einem Interview die Entscheidung (Quelle: Entertainment Weekly).
„Es war, vorsichtig ausgedrückt, eine Herausforderung. Wir standen eine Woche vor dem Beginn der Dreharbeiten, als Chance auf tragische Weise ums Leben kam. Also mussten wir fast alles überdenken, und das alles in nur wenigen Wochen. Aber was ich den Leuten sage, wenn sie meinen 'Wow, das ist wirklich verrückt oder schwierig', dass es im Vergleich zu dem verblasst, was seine Freunde und Angehörigen gerade durchmachen. Das ist das Mindeste, was wir tun können.“