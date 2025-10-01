„Gen V“ Staffel 2: Wann erscheint Folge 6 im Stream?

Die Spin-off-Serie zu „The Boys“ feiert ihre zweite Runde. Wann Folge 6 von „Gen V“ im Stream zu sehen ist und alles, was ihr zu den neuen Episoden wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gen V bei Amazon Prime Video anschauen

Wann erscheint Folge 6 von „Gen V“ Staffel 2?

Am 17. September 2025 sind die ersten 3 Folgen der zweiten Staffel von „Gen V“ erschienen. Nach der Premiere werden die weiteren 5 Folgen dann im wöchentlichen Rhythmus auf Amazon Prime Video erscheinen. Die 6. Folge läuft dann am 8. Oktober 2025.

Anzeige

Episodenliste

Folge Deutscher Titel Originaltitel Premiere 1 (9) Projekt Odessa New Year, New U 17.9.2025 2 (10) Die Gerechtigkeit vergisst nie Justice Never Forgets 17.9.2025 3 (11) Widersetz dich! H is for Human 17.9.2025 4 (12) Gender Bender vs. Blood Bender Bags 24.9.2025 5 (13) Befreiungsmission The Kids Are Not All Right 1.10.2025 6 (14) TBA Cooking Lessons 8.10.2025 7 (15) TBA Hell Week 15.10.2025 8 (16) TBA Trojan 22.10.2025

Anzeige

Trauriger Nachrichten verändern Staffel 2 von Grund auf

Eigentlich sollte die Produktion bereits spätestens Anfang April 2024 beginnen, wurde jedoch aufgrund des unerwarteten Todes des Hauptdarstellers Chance Perdomo († 29.3.24) verschoben. Die Dreharbeiten starteten schließlich am 16. Juli, wie der Beitrag des offiziellen „Gen V“-Accounts auf X (ehemals Twitter) andeutet:

Chance Perdomo spielte die zentrale Rolle des Andre Anderson in der Serie – dem Jungen, der das Metall beherrschte. Nachdem Tod des Schauspielers durch einen Motorradunfall wird seine Rolle nicht neu besetzt. Das Team hinter „Gen V“ entschied sich, die Spin-off-Serie zu „The Boys“ fortzusetzen und die Drehbücher komplett zu überarbeitet. So wird Andre in Staffel 2 respektvoll aus der Handlung entfernt. Natürlich führt dies zu einer Verzögerung der Dreharbeiten und einem erheblichen Mehraufwand. Executive Producer, Eric Kripke, erklärte in einem Interview die Entscheidung (Quelle: Entertainment Weekly).

„Es war, vorsichtig ausgedrückt, eine Herausforderung. Wir standen eine Woche vor dem Beginn der Dreharbeiten, als Chance auf tragische Weise ums Leben kam. Also mussten wir fast alles überdenken, und das alles in nur wenigen Wochen. Aber was ich den Leuten sage, wenn sie meinen 'Wow, das ist wirklich verrückt oder schwierig', dass es im Vergleich zu dem verblasst, was seine Freunde und Angehörigen gerade durchmachen. Das ist das Mindeste, was wir tun können.“ Entertainment Weekly

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.